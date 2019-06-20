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  • 20 Haziran 2019, Perşembe

Goebbels’in yeni versiyonu CHP adayı

GOEBBELS, Faşist Alman Diktatörü Hitler'in YALAN MAKİNASI...
'YALAN' konusunda Goebbels büyük üstattır. Teorileri var.
İkinci Dünya Şavaşı sırasında Hitler'in propaganda bakanı sürekli yalan söyledi, yalan üzerine kurulu radyo ve gazete yayınları yaptırmıştı.
Aradan 60 yıl geçtikten sonra CHP adayı İmamoğlu, ustası; YALAN MAKİNASI Goebbels'in yeni versiyonu olarak siyaset meydanına sürüldü.
31 Mart seçimleri için İstanbul Belediye Başkan adayı olarak öne çıkarılan CHP-HDP-İP adayı İmamoğlu onun taktikleriyle politika yapıyor. Goebbels tarihin en tanınmış Diktatörü Hitler'in Propaganda Bakanıydı.
Görevinden de anlaşılacağı üzere, Goebbels'in işi; Alman halkını aydınlatma, gerçekleri anlatmaktı.
Ancak o beyin yıkama, yalanlarla Alman halkını kandırmak yolunda görev yaptı. Evet. CHP-HDP-İP adayı İmamoğlu Goebbels'in yolunda nasıl yürüyor?
Goebbels taktikleri:
Yalan söyleyin, mutlaka inanan çıkacaktır. Olmazsa, yalana devam edin.
Bir yalanı ne kadar uzun süre tekrarlarsanız, insanlar ona o kadar fazla inanırlar.
Bir insana yalan olsa bile bir söylemi sürekli tekrarlarsanız, o söylemin nereden geldiğini unutur ve kendi fikri gibi benimser ve savunur.
Söylediğiniz yalan ne kadar büyük olursa o kadar etkili olur ve insanların o yalana inanması da o kadar kolaylaşır.
Hatalı olduğunuzu ya da yanlış yaptığınızı asla kabul etmeyin.
Asla kabahat ve suç üstlenmeyin.
Peki günümüzde ajitasyon ve propaganda taktiklerini Goebbels'in yeni versiyonu CHP adayı İmamoğlu uyguluyor. İmamoğlu'nun Çakma Goebbels olduğunu gösteren son örnekler:
1) İmamoğlu'nun Valiye, 'İ.' dediğine ilişkin TV kaseti yayınlandı.
CHP adayıı 'BASİT dedim' diyerek, yalan söylüyor. Goebbels, 'Hatalı olduğunuzu ya da yanlış yaptığınızı asla kabul etmeyin' diyordu.
2) Veri kopyalamayı, 'yedekleme' diye yutturmaya çalışan İmamoğlu, Goebbels'in dediği gibi, 'Asla kabahat ve suç üstlenmeyi' taktiğini aynen uyguluyor
3) Yüksek yargı organı Sayıştay, İmamoğlu'nu yalanladı.
4) İmamoğlu, Büyükşehir oylarının sayılmasına "Biz itiraz etmedik" derken, yalan söyledi. Oysa CHP, oyların sayımını durdurmak için iki kez il seçim kuruluna başvurdu.
Amerikan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın, program öncesi Yıldırım ile sadece telefonda konuşurken, İmamoğlu ile yüz yüze konuştuğu ortaya çıktı.
Nitekim, TV programında, CHP adayının, hazırlanmış karton tabaka görselleri, ilk sorular geldiğinde sıralanmış karton tabaları rahatça çıkarması, Suriyelilerle ilgili soruya görselle cevap vermesiyle, Suriyelileri plajlardan atan CHP Belediye Başkanı hakkında hazırlanmış TERSLEME manidar bulundu. CHP Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz konuşmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu marifetiyle susturulmuş olabilir mi?
SONUÇ: ABD-AVRUPAPROJESİ İMAMOĞLU'NUN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI. GÜZEL İSTANBULLUM, Milletin hislerinin tercümanı olarak Başkan Erdoğan'ın, "İmamoğlu, benim milletimden başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe, böyle bir makama gelemez" sözleri çok anlamlıdır.
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Haberler Yazarlar BÜLENT ERANDAÇ Goebbels’in yeni versiyonu CHP adayı
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