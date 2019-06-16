BÜLENT ERANDAÇ
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CHP’nin gardını düşürdü
Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım tecrübesini konuşturarak son 195 metre de CHP'nin ezberini bozuyor. CHP'nin gardını düşürüyor.
CHP adayı, son 195 metreyi nefesi bitmek üzere koşuyor.
CHP beyin takımı, 'nasıl olsa Binali Yıldırım ortak yayını kabul etmez' diye düşünürken, Yıldırım'dan 'EVET, hatta sizin seçtiğiniz, sizin moderatörün önünde çıkalım' cevabını alınca, şok oldu.
CHP adayının Ordu rezaleti, sinirli halleri, moderatör seçimindeki ezikliği, Yıldırım, 'soruları istedi duyumu aldım', algı operasyonuna geçişi, tek kelime ile CHP'nin gardının düşmesidir.
CHP'nin zihniyetinin hafızalarda canlanması, küs AK Partililerin, "sandığa gitmezsek CHP İstanbul'u alacak" diyerek, seçime katılma kararı almalarının hızlanması, mütedeyyin Kürtlerin, yine AK Parti'ye yönelmeleri, CHP beyin takımının ezberlerini bozmuştur.
CHP adayı, ilk kez maraton koşuyor. Bu nedenle, ilk büyük yarışının 195 metresinde nefesi tükenmek üzeredir. CHP adayının sinirlenmeleri, kibirleri, tekrarları, 31 Mart'ta kalışı, gayri milli mahfillerin desteği, proje oluşunun netleşmesi, gerileyiş toplamını yükseltmektedir.
Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, negatifi pozitife çevirirken, CHP adayının nefes tükenişi göze batmaktadır.
HELAL OLSUN KÜLÜNK
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yaptı, İstanbul milletvekili olarak görev yaptı. 23 Haziran seçimlerinin lokomotif ismi olarak ön saflarda, adım adım İstanbul sokaklarını geziyor. Gençlerden kurduğu İstanbul Hareketi isimli sivil bir platformla beraber, Binali Yıldırım'ın yanında, bir dava adamı olduğunu gösteriyor.
Binalı Yıldırım'ın maratonun son 195 metresindeki proaktif oluşunun arka planını Metin Külünk'le konuştum. "İstanbul Hareketi, Türkiye ortak paydasında buluşanların, milli ve yerli bir eksende sokağın durduğu yerde duranların sesidir. Türkiye siyasetinde sokağın dili olabilmenin, sokağın ivmesini siyasetin merkezine yerleştirilmenin takipçisi ve mücadelecisidir. Siyasetin daraltılan kalıplarını aşarak, kapalı kapılar ardında tasarlanan, yatlarda ve yalılarda tezgâhlanan senaryolara karşı, sokaktan yükselen çığlığı sahiplenen, yeni bir ruh ve heyecanla bize ve bizden olana sahip çıkmanın adıdır" dedi.
SONUÇ: İstanbul Hareketi "Hatt-ı Erdoğan" çizgisine inanan, bu çizgi ve mücadeleye gönülden bağlı sivil ve gönüllü bir harekettir. İstanbul Hareketi, İstanbul'u merkez alarak bir pergel gibi tüm dünya üzerinde emperyalizme karşı mücadelenin, inanç, ifade ve düşünce hürriyetinin, tüm insanlık adına savunucusu olmayı şiar edinmiş bir mücadele hareketidir. Bu haliyle İstanbul Hareketi, sokaktan yükselen bir "One Minute" hareketidir.
İstanbul Hareketi, 23 Haziran seçimleri arifesinde ortaya çıkmış, 23 Haziran günü sokaktan yükselen çığlığı ete kemiğe büründürecek bir hareket olacak. Görevini, Binali Yıldırım'ın mazbatayı almasıyla, 5 yıl boyunca sürdürecektir.
İstanbul Hareketi, salt bir seçim hareketi değil, Hatt-ı Erdoğan çizgisinde içe ve dışa dönük siyasi bir vicdan hareketidir. İşte, AK Parti budur. Dava Adamlığı budur.
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