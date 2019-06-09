BÜLENT ERANDAÇ
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İmamoğlu’nun başına Yıldırım düşecek
Adam)etmesi, protokolü kibirle zorlaması manidar bulundu.
CHP adayı İmamoğlu'nun Ordu'da cilasının dökülmesine, SAKİN ADAM!
İmamoğlu'nun yerini 'KİBİRLİ ADAM' görüntüsüne bırakmasına sebep olan 2 konudan bahsediliyor.
1)AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın, TV'de ortak program teklifine EVET demesinin İmamoğlu'nun moralini bozmuş durumda. İmamoğlu'nu TV korkusu sarmıştır.
CHP adayı biliyor ki, TV'de başına YILDIRIM DÜŞECEK. Binali Yıldırım, siyasi tecrübesi, soğukkanlı özelliği, herkese seslenen gönül rahatlığı-retoriki, BÜYÜK PROJELER ADAMI olmasıyla TV tartışmasına moral üstünlüğü ile katılacağından, İmamoğlu'nun tedirginlik duyduğu söyleniyor.
Nitekim, CHP adayına verdiği taktiklerle tanınan tecrübeli bir gazetecinin, İmamoğlu'na uyarılar başlıklı yazısı manidar: 'İmamoğlu'nu başkanlıktan edecek şey ise, sadece büyük bir hata yapmasıdır. Sahi ne oldu da; 17 yıldır muhalefetle ekranda karşı karşıya gelmeyen AKP şimdi bunu kabullendi?
Amaçları; ekran buluşmasında İmamoğlu'nu siyaseten infaz etmek.
Yapabilirler mi diye sorarsanız... Kenan Evren'den Demirel'e, Özal, Ecevit, Türkeş, Erbakan ve Tayyip Erdoğan'a kadar son 35 yılın siyaset starlarını ekranda sorgulayan biri olarak, "pekala mümkün" derim. İmamoğlu'nun, ayakları yerden kesilmemeli, "Heeyyyt beee... Kim olursa gelsin, haddini bildirelim..." modunda olmamalı. Onu başkanlıktan edecek şey ise, sadece büyük bir hata yapmasıdır.
Ne yapmalı? Tarafsız bir tartışma zemini için koşullar sunmalı ve YERİNE GETİRİLMEZSE ASLA VE KAT'A EKRANA ÇIKMAMALIDIR.
Ben televizyonda karşı karşıya gelişten kuşkuluyum. Son anketlerde öne çıkmış Yıldırım, İmamoğlu'nun kıvrandığını sezdiğinden, altın vuruşunu yaptı. TV programını, 'Uğur Dündar yönetsin' teklifini yaptı. İmamoğlu, TV programından sonra, 'YÖNETEN TARAFSIZ DEĞİLDİ. BANA TUZAK
KURULDU' diyerek ağlama fırsatı bulamayacaktır.
2) Son anketlerde, BİNALİ YILDIRIM'IN ÖNE GEÇMESİ, CHP Politbürosu'nu sarsmaya başlamış durumda.
31 Mart seçimlerinden önce, CHP'nin başarılı olacağını, Ankara dahil bazı büyük elleri CHP'nin kazanacağını açıklayan ORC Araştırma Şirketi, İstanbul seçimi son anketini yayınladı.
BİNALİ YILDIRIM ÖNE GEÇTİ
Detayı şöyle: "AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın yüzde 47 alırken, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 46,7'de kaldı.
Bu sonuca göre Yıldırım 0,3 puan önde görünüyor. Diğerleri ise yüzde 0,8 puan.
Kararsızlar yüzde 5,5." SONUÇ CHP ADAYI İMAMOĞLU'NU TV KORKUSU SARMIŞTIR.
BAKALIM TV'DE BAŞINA YILDIRIM DÜŞÜNCE NE BAHANELER BULACAKLAR? BULURLAR MI? EVET.
ÇÜNKÜ,CHP'DE ENTRİKA BİTMEZ. BİZANS OYUNLARINI İYİ BİLİRLER.
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