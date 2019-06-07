BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Kalkan-Pençe-Kurt Kapanı
Suriye-Fırat Kalkanı ve Irak Dicle Pençe'si, Misak-ı Milli haritasının ruhuna uygundur. Türkiye'de yüzyıllardan beri var olan Kerkük hissiyatı, Kürtler'de de "Türk - Kürt federasyonunun" bir parçası olarak mevcut. Mustafa Kemal Paşa, Misak-ı Milli sınırlarını tanımlarken "bu hudut ordumuz tarafından silahla müdafaa olunduğu gibi aynı zamanda Türk ve Kürt unsurlarıyla meskun vatan parçasıdır" diye konuşmuştu. Mustafa Kemal'in bu sözlerinden hareketle, Kerkük ve Musul hassasiyeti Türkler'de olduğu gibi Kürtler'de de bulunuyor.
Başkan Tayyip Erdoğan'ın başlattığı millilik seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. 15 Temmuz sonrası bir gerçek karşımızda. Derin ABD-Avrupa'nın kılcal damarlarımıza soktuğu FETÖ kuyrukları, kuruluşlarımıza sızmış PKK uzantıları temizleniyor.
Devletimiz yeniden yapılandırılıyor.
Başkan Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, bağımsız Türkiye bayrağını dalgalandırma heyecanı, sonuç veriyor.
İşte Milli Ordu ve Milli İstihbarat, 21'inci yüzyıla yönelik jeopolitik ve jeostratejik hamlelerimiz birbirini takip ediyor.
FIRAT KALKANI: 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında Ordumuz üzerinde çeşitli oynanırken Başkan Erdoğan'ın, "Kesinlikle Suriye'nin kuzeyinde, bizim de güneyimizde bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz" talimatı üzerine, milli ordu-milli istihbarat dünyayı şaşırtırcasına 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı Operasyonunu başlattı.
Desteklediği ÖSO güçleriyle birlikte IŞİD'İ bu bölgeden temizlemeye girişti.
ABD-İsrail korıdorunun bacağını kestik, Derin ABD'nin PKK uydu devletçiğini kurdurmadık.
DİCLE-PENÇE: Milli Ordu- Milli İstihbarat, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına "Pençe Harekatı" gerçekleştirdi. Bu harekatın önemi, temizlenmekte olan bölgenin PKK terör örgütünün aşağısında Kandil olmasıdır. PKK terör örgütünün Türkiye'ye sızmalar kullandığı ana geçiş vadileri ve koridorları oluşturduğu noktadır.
KANDİL'E KURT KAPANI: Çok koordineli çalışmayla yürüyen süreç daha var. Listelerde belirlenmiş Derin ABD-CIA enstrümanı Kandil'deki PKK'nın lider kadrosuna KURT KAPANI kuruluyor.
SONUÇ: Milli ordu-Milli İstihbarat, PKK-PYD'de psikolojik çöküntü sağlıyor, panik yaratmış durumda, taktik amaçlı PKK'nın Irak-Suriye geçişleri minimize ediliyor, BİR GECE ANSIZIN, Derin ABD-CIAAvrupa'nın beslediği lider kadro KAPANA DÜŞECEK. Başkan Tayyip Erdoğan'ın MİLLİLİK VE YERLİLİK RUHU'NA UYGUN,
Dicle-Pençe'de, Fırat-Afrin'de "YERLİ VE MİLİ OLAN TOPLARIMIZ, HELİKOPTERLERİMİZ GÖREV YAPIYOR..."
Yenidünya düzeni kurulurken, Küresel denklik sistemine doğru giden dünyamızda ABD-Avrupa'nın nefesinin tükendiği, başını Çin, Rusya ve Türkiye'nin çektiği yeni küresel eksen her geçen gün güçlenirken gerçekleşmesi, Aziz Milletimize Allah'ın lutfudur.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Başkan Erdoğan’ın Osaka çantası 06 Haziran 2019, Perşembe BAŞKAN Tayyip Erdoğan, 28-29 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne...
- Yeniden milli mücadele 05 Haziran 2019, Çarşamba KÜRESEL dengelerin Batı aleyhine değişmeye başladığı tarihi bir kırılma noktasındayız. Belkemiğini Haçlı ve Siyonist...
- Bilderberg ve CHP 04 Haziran 2019, Salı SİZİ gidi Bilderbergçi CHP, Bilderbergçi Ünal Çeviköz. Taş yuvarlanmış kabını bulmuş. CHP zihniyetini anlatmak...
- CHP-İP-HDP’nin ajandasında eski Türkiye var 03 Haziran 2019, Pazartesi AK PARTİ Tayyip Erdoğan liderliğinde, kendini yenileyerek ve değiştirerek yoluna güçlü bir biçimde devam etmektedir....
- ABD’nin İstanbul oyunu 02 Haziran 2019, Pazar CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan'ın "Büyük Üsküdar İftarı"nda yaptığı konuşmada vurguladığı şu cümleleri hiç unutmamak...