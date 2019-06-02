BÜLENT ERANDAÇ
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ABD’nin İstanbul oyunu
31 Mart'ta Batı'nın, Avrupa'nın değişik ülkeleri, kazandı diye zannettikleri isim için (CHP adayı) nasıl eğlendiklerini gördünüz değil mi? Bu işin arkasında nelerin olduğunu hala anlamadık mı?
Nelerin döndüğünü anlamadık mı?" Ülkemizin son 6 yılda üst üste yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız oyunun büyüklüğünü göstermeye yetecektir. Ülkemizde bir kesim büyük oyunu görmekte zorlanıyor. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıları sadece kendi dinamiklerimizin ürünü zannedenler, oynanan büyük oyundan bihaber olanlardır. Suriye, Irak, Kıbrıs meselelerini sadece bu ülkenin sorunu sananlar, büyük oyunu görmeyenlerdir.
Türkiye her alanda son asrın en kritik mücadelelerini vermektedir. İstanbul seçimleri de bu mücadelenin bir parçasıdır" 31 Mart seçimleri öncesinden başlayarak, ABD-Avrupa'nın Bağımsız Türkiye Bayrağı Tayyip Erdoğan'ı aşağı indirmek üzerine kurguladığı PROJELERİ ve CHP-HDP-PKK-İP'in Batı projelerine nasıl yazıldıklarını açıklamaya çalışıyoruz. ABD-Avrupa'nın Bağımsız Türkiye gemisini nasıl durdurmaya çalıştığını Cumhurbaşkanımız bizden daha çok ve derinlemesine biliyor. Erdoğan'ın bu bakımdan Üsküdar'da yaptığı BÜYÜK OYUN açıklamaları gerçekten önemlidir, hayırlara vesile olacaktır.
Evet. 23 Haziran seçimleri sadece İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi değildir.
Mesele çok daha derinliklidir. Mesele, İstanbul'u Batı'ya yazılmış CHP adayı üzerinden yeni kurgulamalara sokma işidir. Türkiye'nin yeniden NATO-ABD-Avrupa'nın kontrolüne geçirilmesidir.
Evet. CHP-HDP-PKK-İP'İ-SP'Yİ- Abdullah Gül'ü-Ahmet Davutoğlu'nu- TÜSİAD'ı bir araya getiren kimlerdir? Sadece bunu düşünmek bile, Başkan Erdoğan'ın bahsettiği, Eğer İstanbul seçimlerin sonuçlarını, dışarıda birileri İstanbul halkından dahi yakından takip ediyor, saf tutuyor, sevinç çığlıkları veya üzüntü beyanları serdediyorsa ortada başka bir oyun var demektir' sözleriyle tam yerine oturmaktadır.
Evet. 15 Temmuz darbesini başaramayan Derin ABD-Avrupa, CHP İstanbul adayı üzerine kurduğu tezgahla, 23 Haziran'a yüklenmektedir. 15 Temmuz'un ezikliğini CHP üzerinden İstanbul'da atmaya çalışmaktadır.
ABD-Avrupa'nın İSTANBUL üzerine kurgulanmış Projesinde ne var? 23 Haziran'da CHP'nin İstanbul adayını kazandırma sevdasının altında, Başkan Erdoğan'ı boğmak, Türkiye dümenini tekrar NATO eline vermek esastır.
23 Haziran'da sandığa gidecek güzel İstanbullular, atacakları oylarla, CHP-HDP-İP üzerinden kurgulanmış bağımsız Türkiye yürüyüşünü durdurma planlarına Hayır diyeceklerdir.
ABD-Avrupa, İstanbul'da gözlerinin içine bakan CHP-HDP-PKK-İP'in İstanbul'u kazanmalarını sağlarsa, yeni bir aşamaya geçeceklerdir. Türkiye'nin seçimsiz 4 yıl içinde yapısal devrimler yaparak, savunmada, ekonomide, daha çok demokrasi ve özgürlük sıçramaları yapmasına engel olmak üzere, 2020'de ERKEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ yaptırmak rüyası içindedirler.
2020'de BAŞKANLIK SİSTEMİNİ ESKİYE DÖNDÜRMEK, kılcal damarlarına girdikleri CHP-HDP-İP-SP'nin eskiden olduğu gibi, parçalı koalisyon hükümetlerinin ipini ele geçirmek istemektedirler. SONUÇ: CIA Gladyosu Fetullah'ı koruyan, DEAŞ'ı kuran, İslam dünyasının kanını emmeye doymayan ABD-Avrupa'ya HAYIR.
Türkiye'nin dümenine yeniden ABD'nin dümene geçmesine, PKKYPG- DHKP-C aparatlarına kucak açan Almanya, Fransa, İngiltere'nin, Yeni Türkiye'ye çelme atmasına HAYIR.
23 Haziran'da CHP İstanbul adayı üzerine kurgulanan Batı planlarına HAYIR. Başkan Erdoğan, kimsenin bilmediği o kadar çok istihbaratı bilgiye sahip ki, İstanbul'un arkasında dolanan İslam düşmanlarına işaret ediyor.
ESKİ TÜRKİYE HAYALLERİNE son vermek için yeniden ayağa kalkmaya var mısınız?
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