BÜLENT ERANDAÇ
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Çakma Napolyon’un (MAC) Rum aşkı
Fransa'nın sömürgecilik ruhu canlanmış görünüyor. Bölgemizde yüzyıldan fazla bir geçmişi var. Herkesin ilk aklına gelecek olan ise Sykes-Picot ve Sevr'dir.
Mayıs 1916'da Fransa ile İngiltere arasında imzalanan Sykes-Picot anlaşmasının hükümlerine baktığımızda Fransa'ya Doğu Akdeniz bölgesi, Adana, Antep, Mardin, Urfa, Diyarbakır, Musul ve Suriye kıyıları, İngiltere'ye Hayfa ve Akka limanları, Bağdat, Basra ve Güney Mezopotamya verilecekti. Fransa ile İngiltere'nin kontrolündeki topraklarda Arap devletleri konfederasyonu veya Fransız ve İngiliz denetiminde tek bir Arap devleti kurulacak, İskenderun serbest liman olacaktı. Doğu Akdeniz'i kendi nüfuz alanı gören Fransa kendisine bırakılan Suriye kıyıları, İskenderun ve Adana'nın yanında Türkiye'nin İzmir'e kadar Akdeniz-Ege kıyılarını işgal edilecek nüfuz alanı olarak öngörmüştü. Ancak, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Mustafa Kemal'in başlattığı İstiklal Harbi'yle, Haçlı- Siyonistler'in rüyasına son verdik.
Çakma Napolyon (Macron) yarım kalan emperyalist planları yeniden hayata geçirmenin, PKK dahil taşeron terör ve suç örgütlerini destekleme, Kıbrıs Rumları ile beraber ince işler peşinde.
Doğu Akdeniz'deki doğalgazlara göz dikerken, Rumlar tarafından Kıbrıs'ın güneyinde tahsis ettiği deniz-kara üssü kuruyor. İngilizler işgal ettiği Kıbrıs'taki üslerini F-35 uçakları ile donatıyor.
Ne yaparlarsa yapsınlar, Haçlı siyonistlerin karşısında Bağımsız Türkiye liderimiz Tayyip Erdoğan dim dık duruyor ve büyük Türk Donanması, uykularını daha çok kaçırmaya devam edecektir.
ERDOĞAN, 2'İNCİ SYKES-PICOT'U PARÇALIYOR
Türkiye'mizi savunmak önce KÜRESEL GÜÇLERİN BÜYÜK OYUNLARINI anlamaktan geçiyor.
Yeni dünya düzeninin kurulduğu, Avrasya'nın kalpgahında stratejik konumlu Türkiye'mizin başındaki küresel lider Tayyip Erdoğan, Emperyalist Batı'nın kurguladığı tezgahlarını çok iyi okumakta ve A-B-C planlarını anında devreye sokmakta geçikmemektedir.
Bugün, enerji hatlarının kilit ülkesi Türkiye'nin Başkanı Tayyip Erdoğan'ın varlığı, Ortadoğu ve Afrika'da yeni uydu devletçikler kurmak, küçük ülkelerden oluşan ŞEHİR DEVLETLERİNE dönüştürmeye yönelik Haçlı-Siyonist oyunların bozulmasında (hayırlara vesiledir) büyük engeldir.
SEVR'İN YARIM BIRAKTIĞI İŞİ TERÖR ÜZERİNDEN TAMAMLAMAK İSTEYEN DERİN ABD-AVRUPA KARŞISINDA ERDOĞAN DİMDİK
DURMAKTADIR. İNGİLİZ ve Fransızlar, yüzyıl önce (1916), Osmanlı'nın Ortadoğu'daki topraklarını cetvelle bölmüş, o günden bu yana Türk-Kürt-Arap birliğini havaya uçurmuş, sonraki dönemin sınırlarını şekillendirmişti. Bunu da, bugün paramparça olan Sykes-Picot olarak ilan etmişti. Osmanlı olarak çaresizdik.
Emperyalist Batı 100 yıl sonra, yeni sömürgeci, kalleş ruhlarını sahneye koyarak, yakın coğrafyamızda sınırlarla yine oynamayı sürdürüyor. Irak'ı böldüler, Suriye'yi bölmek için kuklaları, PKK-PYD-DEAŞ'la kalleşçe tezgahlar koyuyorlar.
ABD, Fransızlar, İngilizler Suriye'nin bölünmesi, Fırat'ın doğusunun Suriye'nin geri kalan bölgelerinden ayrılması, Türkiye'nin denetim altına alınması yolunda derin çalışmalarından geri durmuyor.
Afrin operasyonu, bize Fırat'ın doğusunda neler yapıldığını, şayet harekete geçmezsek ileride karşımıza ne çıkacağını göstermeye yeterli. Haçlı-Siyonistler cetvelle çizdikleri Müslüman coğrafyada yüzyıl dans ettiler, günümüzde de Derin Amerika-Avrupa, aynı coğrafyada bir yüzyıl daha DANS ETMENİN peşinde.Önemli olan, ABD'nin bir yüzyıl daha Müslüman dünyada at oynamasının önlenmesi.
SONUÇ: Her yüzyılda bir BÜYÜK LİDER ÇIKARAN TÜRKİYE ve Başkan Tayyip Erdoğan ikinci Sykes Picot'ları parçalıyor.
Kabul ettiremedikleri Sevr'i, yüzyıl sonra kabul ettirememişlerdi, bu sefer de ikinci Sykes-Picot'u sahneye koyamayacaklar.
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