BÜLENT ERANDAÇ
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Mandacılık hayaleti
Güya antiemperyalistlerdi, hadi oradan.
İktidara geldiği günden beri, mandanın her türlüsünü yağdan kıl çeker gibi bertaraf eden Erdoğan, Haçlılara karşı "Kurtuluş" mücadelesi verirken, içimizdeki MANDACILAR birer birer ortaya çıkıyor.
İngiltere Büyükelçiliği de yapan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz; vicdanları sızlatan bir tavırla, "S-400'lerin alımını erteleyin, Esad'la görüşün, Türkiye'nin Tel Aviv'e yeniden büyükelçi gönderi" diyebiliyor. AB'ci- Amerikancı siyaset söylemi, Atatürk'ün kurduğu CHP'ye yakışıyor mu? Üzerinde MANDACILIK HAYALETİ dolaşan CHP, Emperyalist Amerika'nın borusunu öttürerek, Katil Esad'la barışılmasını, Filistinli kardeşlerimizin kanına giren İsrail'e büyükelçi gönderilmesini isterken, "Ya bağımsızlık ya ölüm. Başka çıkar yol görmüyorum" diyen Gazi Mustafa Kemal'e ne yazık ki, ihanet içinde.
"Ahmaklar, memleketi Amerikan mandasına, İngiliz himayesine terk etmekle kurtulacak sanıyorlar. Kendi rahatlarını temin etmek için bütün bir vatanı ve tarih boyunca devam edip gelen Türk istiklalini feda ediyorlar"demiş, Gazi Mustafa Kemal'e, günümüz de Amerika'nın, Avrupa'nın etkisiyle CHP 'Politbüro'su, ihanet ettiklerinin farkında mı? CHP'nin S-400'lere Amerika ağzıyla karşı çıkmasından sonra, Amerika'nın gözünü içine bakan HDP'de hemen ortaya düştü. HDP Milletvekili Garo Paylan, S-400 füze savunma sistemlerinin alımı Türkiye'yi Batı demokratik bloğundan uzaklaştırarak Rusya'ya yaklaştıracakmış! PKK terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin milletvekiline göre, S-400 alımından vazgeçilmezse ABD Kongresi ambargo uygulayacakmış!
İngiliz Reuters ajansı, bir süredir Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alan haberlerle aleyhte algı oluşturma çabası içerisinde. Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürütüyor. CHP-HDP beraberce, S-400'lere karşı çıkıyorlar. İngilizler'in rezil yayınlarına tek ses vermiyorlar… Şaşırtıcı değil. Sevsinler Amerika-İngiliz aşıklarına.
Aynı çeşmeden su içiyorlar.
YARIN 27 MAYIS. MİLLİ İRADEYİ GASP EDENLERİ UNUTMA.
Bugün, CHP zihniyetinin S-400'leri almamamız için Amerika ağzıyla konuşmasını konuşuyoruz. Yarın da 27 Mayıs. Demokrasimiz açısından kahreden bir gün. 27 Mayıs 1960 darbesi ile iktidarı gasp edenlerce düşürülmüş demokrasi şehidimiz Başbakan Adnan Menderes, kahpece idam edildi.
Menderes ve arkadaşlarına yapılanlar insanlık suçu ve bir demokrasi ayıbıydı.
Bu darbenin arkasında ne yazık ki CHP zihniyetinin olduğunu gözlemliyoruz.
Emperyalist güçlerin kirli ellerinin olduğunu gözlemliyoruz. CHP'nin lideri İnönü, "Sizi, ben bile kurtaramam" dedikten 39 gün sonra cunta, milli iradeyi gasp etmişti. O günkü darbenin arkasında CHP'li bazı milletvekillerinin, CHP'ye gönülden bağlı bazı cuntacı askerlerin yine CHP'ye bağlı bazı aydınların, gazete patronlarının olduğu tarihin yaprakları içindedir. Adnan Menderes, İstanbul'da, Vatan Caddesi'nde, Ay Yıldızlı Al Bayrağın süslediği anıt mezarda yatıyor.
Darbeci zihniyeti lanetliyoruz.Milli iradeye kastedenler kahrolsun...
SONUÇ: Büyük Türkiye'nin kuruluşu, siyasi ve iktisadî mandacılığı ıslah edecek imanı, yüreği, projesi ve modeli olan BAĞIMSIZLIK BAYRAĞI altında toplanmamızı işaret eden ERDOĞAN SİYASETİYLE mümkündür. Gerisi, adı, tabelası ve söylemi ne olursa olsun, yüzyıl önceki mandanın günümüzde yeni şekiller almış hayaletinin dolaşmasıdır. Ne yazık ki, bu hayalet, Atatürkçü olduğunu iddia eden CHP üzerinde dolaşmakta ve borazanlık yapabilmektedir.
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