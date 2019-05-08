BÜLENT ERANDAÇ
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Derin CHP-ABD/ Avrupa'nın kaos hazırlıkları
TV Temsilcileriyle buluştuğunda, ekonomik sıkıntılar artarsa ERKEN SEÇİM GÜNDEME GELEBİLİR dedi. İki gün sonra, gazetelerin temsilcileri ile buluştu. Çark ederek, erken seçimden vazgeçti. Değişik adreslere mesajlar vererek geri çekildi. Ve 1 Mayıs kutlamaları Kazancı yokuşunda ve Bakırköy'de Taksim-Gezi olaylarının aktörleriyle CHP İstanbul İl Başkanı eski Marksist Canan Kaftancıoğlu'nun ve halen tartışmalı İstanbul seçimleri sonrası mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun CANDAN BERABERLİKLERİ-YOLDAŞLIKLARI GÖZE BATTI. Canan Kaftancıoğlu açıkça, ESKİ MARSİST ve SOSYALİST mahfillerle YAKIN İLİŞKİDE, TWEETLERİYLE DE KAOS DENİZİNE TAŞ atmaktan çekinmiyor.27 Mayıs 2013'te Gezi Parkı'nda ağaç bahanesiyle eyleme başlayıp, İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde ortalığı yakıp yıkan isyan provasının aktörlerinin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile beraberlikleri düşündürücüdür. Manidar 1 Mayıs buluşmalarından sonra, CHP sözcüsü Faik Öztrak öne çıkarıldı. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı "Yüce Divan"la tehdit etmesi, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "Kızılay'da sizi yürütmezler, sizin yüzünüze tükürürler" diye utanmadan, arlanmadan tehdit içeren sözler sarf etmeleri, Derin CHP'NİN KAOS SENARYOLARINI işaret ediyor. YSK son kararı vermek üzere iken (Pazartesi), CHP üst yönetimi acil toplantıya çağrıldı. Ne konuşuldu? İstanbul seçimlerini kaybettikleri takdirde, yeniden TAKSİM GEZİ RÜYALARI görüyorlar.
'BOYKOT-2020 ERKEN SEÇİM' TEHDİTLERİ'NİN HEDEFİ Şunu açıkça görelim. CHP yönetiminin, dün olduğu gibi bugün de halkımızın seçtiği Tayyip Erdoğan'a karşı düşmanlık, hazımsızlık duyguları değişmiyor. 1 Mart seçimlerine giderken, "Yumuşak ve mutedil gözükelim, sonra siyasi gücü ele geçirince Erdoğan'ın da defterini zaman içinde düreriz. Şimdilik özgürlükçü ve demokrat gözükelim" diye taktikler uygulamışlardı.
Hatırlayalım.
Canan Kaftancıoğlu-Ekrem İmamoğlu'nun yoldaşları Taksim-Geziciler, "Seçim tavrı" başlıklı duyurularında, "Hedef AK Parti.
Erdoğan'ı geriletmeyi temel alan aktif bir mücadele yürüyecektir. Mücadele AKP karşısındaki tüm ilerici-devrimci ve demokrat güçlerle dayanışma içerisinde sürdürülecektir" demişlerdi. Bir baktık, Taksim gezi aktörleri, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu yoldaşlarıyla beraber yürüdüler. Zaten,PKKHDP- FETÖ-ABD-Avrupa aşıkları CHPİP- SP'den hiç ayrılmamışlardır. NATO, BAĞIMSIZ TÜRKİYE'YE KARŞI MEDYA KUŞATMASI SAHNEYE KOYDU. Derin ABD-Avrupa-FETÖ'nün 15 Temmuz saldırısı yetmedi. Ekonomi üzerinde dans ediyorlar yetmiyor. S-400 alacağız. Suriye'den Doğu Akdeniz'e, Ege Denizi'nden Boğazlara kadar birçok noktada etkin olacağız. Yakın coğrafyamızda Türkiye aleyhine oluşacak olası gelişmeler bertaraf edeceğiz, ABD Türkiye'yi yaptırımla tehdit ediyor, ABD Savunma Bakan Vek. küstahça,F-35 uçaklarını vermeyeceğiz diyor. Yetmiyor.
Amerikan- Voice of America (VOA), Alman( Deutsche Welle (DW) İngiliz (BBC) ve Fransız (France 24) uluslararası dört haber kanalı birleşip Türkiye'de YouTube haber kanalı kuruyorlar. Dört kanal, Türkiye ve Türklerle ilgili kurgulanmış haber-yorum yapacaklar.
Deutsche Welle'nin Berlin'deki stüdyosunda işlenecek. Proje, dört devlet tarafından fonlanacak. Almanlar kaynak sağlamada başı çekecek. Ve Türk gençliğini etki altına almaya çalışacaklar. Ne tesadüf, CHP'den tehdit, ABD-Avrupa'dan tehdit.
SONUÇ: Terör örgütü PKK/YPG'yi seçim öncesi durduran ÜST AKIL, seçimlerden sonra tekrar harekete geçirdi. Suriye'de ve Hakkari'de kahraman askerlerimizi şehit ediyor katiller. Haçlı-siyonistler dört koldan saldırıyor, saldırtıyor. Sürüler halinde geliyorlar.
Salyalarını akıtıyorlar. Maalesef, bu sürülere içimizdeki azgın muhalefet ses çıkarmıyor.
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