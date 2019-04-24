BÜLENT ERANDAÇ
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Birlik zamanı
SOĞUTMAK İSTEMEDİKLERİNİ ANLAYABİLİRİZ.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın "Dönem kızgın demiri soğutma, birlik ve beraberliği yeniden perçinleme dönemidir" demesinden sonra, Çubuk olayı üzerine Akşener- Temelli-Pervin Buldan-Temel Bey'in, Kılıçdaroğlu'na koşmalarıyla, bir mesaj verilmektedir. Nitekim, bu üç parti, İP-HDP-SP, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun başı çektiği ittifak'ın destekliyicisi, içinde olanlarıydı.
Cumhurbaşkanımızın TÜRKİYE İTTİFAK'ı derken içten ve dıştan birilerinin derin mahfillerin bu demiri soğutmamak için direndiği aşikar.
Sıcak demirin soğutulmasını istemeyen mahfillerin başında, Batı'nın, ABD-Avrupa istihbarat örgütlerinin, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı kuşatmak isteyen DERİN AKIL'ın bulunmadığını düşünmek, kör olmaktır. Bu çevrelerin saldırıyı alkışladıklarını, teşvik etmek için yeni taktikleri devreye sokmak için kafa yorduklarını düşünmemek, hayal dünyasında yaşamaktır.
ÜLKEMİZİN BEKA SORUNU OLDUĞUNU, HAÇLI SEFERLERİNİN DEVAM ETTİĞİNİ BİLEREK, OLAYLARIN ARKA PLANINA BAKMALIYIZ.
Beka'nın devamında, kadim topraklar üzerinde yaşayan her vatandaşımıza ihtiyaç vardır. Kılıçdaroğlu'na, Akşener'e, Karamollaoğlu'na ve onlara oy veren milyonlarca vatan evladına da çok ihtiyacı vardır. Erdoğan onlarla beraber BEKA MESELESİNE ORTAKLAŞA SAHİP ÇIKMAYI İSTERKEN, hem içten ve hem dıştan verilen ve MİLLET İTTİFAK'IN BİR ARAYA GETİREN BEYİNLERİN DIŞTAN yeni hazırlıklar içine girmeyeceklerini düşünmek, kör olmaktır. Bu sıcak gelişmeler arasında, Ahmet Davutoğlu neyin peşinde koşmaktadır? Yakın tarihe bakınız. Geride kalmış pek çok olayın arka planında ne varsa sıcak demiri soğutma seferberliğimizi kırmak için kafa yoran MAHFİLLER için de benzer tespitleri yapabiliriz. Cumhurbaşkanımız, 'Hepimiz, her vatan evladı Türkiye düşmana karşı saf tutmalıyız. Kol kola girmeliyiz' derken, Erdoğan'ı kuşatmak, Bağımsız Türkiye bayrağını indirmek için, emperyalist Batı, Haçlılar, 'büyükşehirleri CHP aldı' diye duracak mı sanıyorsunuz?
DERİN MAHFİLLER, Erdoğan'ı kuşatmaktan vaz mı geçecekler?
Erdoğansız Türkiye hayallerine son mu verecekler? Biliyoruz ki, MAHFİLLER BOŞ DURMUYOR. Unutmayalım:
Kurt puslu havayı sever. Puslu havalarda meydana getirilecek saldırılar çok oldu, olacaktır. Dünlerdeki puslu havalardan AZİZ TÜRK MİLLETİ ÇIKMASINI BİLDİ. BUGÜN DE PUSLU HAVALARI DEVAM ETTİRMEK İÇİN KAFA YORAN HAÇLI SİYONİSTLERİN TEZGAHLARINI KIRACAK GÜÇTEYİZ. ANCAK, dikkatlerimizi dış parmaklara çevirmekten asla geri kalmamalıyız.
Onların, rakipler üzerinden, ırk, din, mezhep hatlarına yönelmelerine anında karşılık vermeliyiz. DIŞ ŞER ODAKLARI-İÇ ŞER ODAKLARI
İLE AYNI ANDA TOPYEKÜN MÜCADELE VERMELİYİZ. Dışarısı ile içerisinin birlikte harekete geçebildiklerini asla unutmamalıyız.
SONUÇ: Bağımsız Türkiye istemeyenler ve Erdoğan'ı yıkmak için yola çıkmış olanlar ellerinden geleni yapacaklar.
82 Milyonun yan yana gelmesi Haçlı Siyonistler için ÖLÜM EMRİDİR.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Doğru teşhis koymuştur. Önümüzde 4,5 yıl kesintisiz, seçimsiz bir süre var.
Normalleşen, kızgın demiri soğutan TÜRKİYE, YENİ HAÇLI SEFERLERİNDEN MEDET UMANLARIN KORKULU RÜYASI OLACAKTIR.
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