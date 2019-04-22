BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
CHP’de ‘Olağanüstü’ gerilim
İlk görüşmede karar çıkma olasılığının düşük olduğu belirtilirken, müzakerelerin hafta içinde tamamlanacağı vurgulanıyor.
YSK, İstanbul başvurularına ilişkin iki karar verebilir.
1) AK Parti ve MHP'nin itirazı kabul edilebilir. Haziran'ın 2'sinde İstanbul seçimleri yenilenir. Daha önce alınmış 'Seçim yenileme kararı alınan yerlerde verilmiş olan mazbata geri alınır' kararı gereğince, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası geri alınacak.
2) Ret kararı verilmesi halinde ise İstanbul İl Seçim Kurulu'nca tanzim edilen İl Birleştirme Tutanağı sonucu kesin seçim sonucu olacak.
İşte bu noktada Ekrem İmamoğlu'nun aceleyle veri tabanlarına neden çökmek istediğine ilişkin çok dikkati bilgiler akıyor.
Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınacağını bildiği konuşuluyor.
Siyaset kulislerinden çok iyi haber alan değerli kardeşim gazeteci-yazar Talat Atilla, "İmamoğlu 'Mazbatamı pazartesi iptal edecekler' dedi" başlıklı bomba bir habere imza attı.
Bu bilgi ışığında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Ekrem İmamoğlu'nun bir haftalık yaptıklarına bakınca, acelesi olduklarını anlıyoruz.
Şöyle:
1) Kemal Kılıçdaroğlu, TV temsilcileri ile bir araya geldi.
Ekonomik sıkıntılara bağlı olarak, ERKEN SEÇİM GÜMDEME GELEBİLİR dedi. İki gün sonra, gazetelerin temsilcileri ile buluştu.
Erken seçimden vazgeçti. YSK, seçimi iptal etmeyecek diye vurgulamalar yaptı.
2) Ekrem İmamoğlu, maçlara giderek sokakları hareketlendirme denemeleri yaptı.
3) İstanbul veri tabanına aceleyle el koymaya kalktı.
4) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu TV'lere çıkartarak, değişik adreslere mesajlar verme yoluna girdiler.
CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN HEZEYANLARI
DİKKATİNİZİ çekmiştir. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir anda FETÖ'cü ve Kemalist mahfillerce eller üstünde gezdiriliyor.
Kaftancıoğlu bazı TV'lerin de 'kahraman' olarak lanse ettikleri isim oldu. Habertürk TV'de Canan Kaftancıoğlu bazı cümleleri tek kelime ile hezeyan içinde olduğunu gösterdi.
Utanmadan, Aziz Türk milletinin yüzde 52 oyla seçtiği Cumhurbaşkanımıza, ismiyle hitap ediyor, sıfatını ısrarla söylemiyordu.
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aynı yoldaydı, halkımızın seçtiği Başkan Erdoğan'ı, 'Cumhurbaşkanı' olarak maalesef kabul etmiyordu AK Parti yöneticilerini hezeyanla suçlamakta ısrar eden Kaftancıoğlu, kendisi hezeyan içindeydi, manevi duyguları rencide eden kelimeler kullanıyor ve kendini kahraman gördüğünü gösteren tavırlar sergiliyordu.
2013 Gezi Kalkışması'yla umduklarını bulamamaktan dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Canan Hanım, görüyoruz ki yeniden canlandı.
"Gezi Parkı'na da bahar gelmeye başlamış. Gezi'nin güzel gözlü çocuklarına selam olsun" diyerek, bir yerlere mesaj verişi dikkati çekmişti. Canan hanım daha çok ortalıkta kendini kahraman sanır.
SONUÇ: KEMAL BEY, CANAN HANIM, EKREM BEY. 1 KASIM 2015'İ UNUTMASANIZ ÇOK İYİ OLUR. AZİZ MİLLET FERASET SAHİBİDİR.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- CHP’nin maskesi düşüyor 21 Nisan 2019, Pazar SEÇİM sonrası Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, tarihi değerlendirmeler yaptı. 'Seçim döneminde yaşananlar artık...
- Eski defterler 17 Nisan 2019, Çarşamba ŞUBAT ayında Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, "Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak...
- Lobiye tokat 15 Nisan 2019, Pazartesi DOĞU Akdeniz'de 'Mavi Vatan' sınırlarımız çekildi. Türkiyemiz'in Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgesini...
- Siyonistlerin salyaları akıyor 14 Nisan 2019, Pazar DERİN ABD-Avrupa aç kurtlar gibi saldırılarını tırmandırıyorlar. Evet, Haçlı-Siyonistlerin salyaları akıyor. İçeride...
- Parlayan yıldız 10 Nisan 2019, Çarşamba AZİZ milletimiz, 31 Mart'ta, Cumhur İttifakı'na yüzde 52 destek vererek, Türkiye'nin emin adımlarla 2023'e yürümesini...