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ŞUBAT ayında Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, "Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder. Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner.

Biz Mısır'da ve tüm Kuzey Afrika'da, Irak'ta, Suriye'de oynanan oyunu gördük ve gerekeni yaptık. Biz Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Balkanlar'da oynanan oyunlar karşısında da ilkeli bir duruş sergiliyoruz.

Çomak soktuğumuz bu kovanlarda sahnelenen senaryolar birer birer çıkmaza girdikçe, bize karşı husumet de büyüyor" demişti.

Seçimler biter bitmez, Haçlı- Siyonistler,salyaları akarak, Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a saldırmaya başladılar.

ABD'nin evanjelist hristiyan Başkan Yard. Pence tehdit etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron rezil bir kararla, 24 Haziran'ı sözde ermeni olaylarını anma günü ilan etti.

İtalya Parlamentosu sözde 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanınmasını kararı çıkardı.

Yüzleri kızarmadan çıkarılan bu kararlar Türkiye için 'yok hükmünde'dir.

ABD, İngiltere, Fransa, İtalya işgalcilikte, sömürgeclikte tarihin kara sayfalarını yazmışlardır. Ancak İtalya pek öne çıkarılmıyordu.

O İtalya, en büyük Osmanlı- Türkiye düşmanıydı. Hafızayı beşer nisyan ile maluldür. Çok doğru. İnsan unutur.

Yakın tarihe bakarsak, İtalya'nın da ne kadar büyük Türkiye düşmanı, İslam dünyasına göz diken olduğunu görürüz.

İtalyanlar 1878 yılından itibaren Osmanlı topraklarına göz dikti. 1880'de Somali ile Eritre'yi işgal etti. Akdeniz'deki Trablusgarp'ı 1912 işgal ettiler.

Ardından, Rodos ve 12 Adayı kan gölüne çevirdiler. Gözleri kan bürümüştü. Bu kadar mı? Elbette hayır. 1998'de Suriye'den çıkmak zorunda kalan bölücü terör örgütü çete başı Öcalan, 12 Kasım'da gittiği İtalya- Roma'da bir villaya yerleştirildi.

Birçok çirkin tutuma ve Öcalan'ın iade edilmemesine karşı Türk Milleti ayağa kalktı. Boykot kampanyaları başlatıldı.Türkiye'nin şiddetli müdahaleleri sonucu, 16 Ocak 1999'da Öcalan gizlice yeniden Rusya'ya gönderilmişti.

Tarih: 8 NİSAN 2019 Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı, göçmen karşıtı partiler İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin öncülüğünde buluştu. Salvini, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasının yeterli olmadığını "tamamen durdurulması gerektiğini" söyledi. Geçmişi kirli soykırımlarla dolu ülkelerin hala hedef olarak bizi seçmesi ne kadar doğru yolda olduğumuzun da bir göstergesi.



SONUÇ: NE DEMİŞTİ CUMHURBAŞKANIMIZ TAYYİP ERDOĞAN, "Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner." Aziz Türk Milleti, yüzde 52 destekle Erdoğan'ın arkasında olduğunu gösterdi.

TÖKEZLEMEYECEĞİZ.

TÖKEZLETECEĞİZ.

İNŞALLAH.