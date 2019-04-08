BÜLENT ERANDAÇ
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Başkan Erdoğan, dünyaya 360 derece bakıyor
PARİS Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü) Akademisi'nde Çok Kutuplu Dünyaya Geçişte Riskler ve Avantajları anlattı, Modern Uluslararası Sistem'de yaşanan kırılma ve değişimlerin sonuçlarını değerlendirdi.
Toplantı sonrası Fransa Büyükelçimiz İsmail Hakkı Musa ile konuştum.
Çok önemli değerlendirmeler yaparken özellikle, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dünyaya 360 derece baktığını, olayları geniş pencereden değerlendirdiğini ve Türkiye'nin, çok kutuplu dünya gelişmelerine (21.Yüzyıl) göre çok yönlü, proaktif dış politika izlediğini vurguladı.
(Not: Dünyaya 360 derece bakmak, dünya haritasındaki her kıtayı, küresel güçleri aynı anda görerek her yönden odak noktalarını yakalamaktır.) Paris Büyükelçimiz İsmail Hakkı Musa'nın önemli sözleri şöyle:
"Türkiye, PYD/PKK ile PYD ve DEAŞ arasında bir fark görmüyor, teröre karşı hepsiyle mücadelesini sürdürüyor. CIA raporlarında da PYD ve PKK'nın birbirinin aynısı olduğu açıkça görülebilir.
Batı kamuoyu ve medyasında Türkiye'nin Kürtler'e karşı bir mücadele verdiği şeklinde ifadelere yer veriliyor.
Türkiye'nin bu savaşı Kürtler'e karşı değildir. Kürtler bizim vatandaşımızdır, milyonlarca Kürt kökenli vatandaşımız var. Bunun Kürtler'e karşı bir harekât olduğunu söylemek temelde bir yanlışa düşmektir.
350-400 bin Kürt bizim ülkemizde.
Afrin ve Kamışlı gibi bölgelerden YPG'nin uygulamaları nedeniyle ülkemize kaçtılar ve YPG/PKK oralarda oldukça geri dönmeyi reddettiler.
Cenevre süreci ilerlemiyordu, tıkanmıştı. Türkiye, İran ve Rusya Suriye krizine yönelik Astana sürecini başlatarak çok çok önemli gelişmeleri sağlamışlardır. SARI YELEKLİLER İÇİNDE PKK VAR. Bunu tespit ettik, Fransa yetkilerine bildirdik."
SONUÇ: Dünyanın her bir köşesine uzanan eli kolu imkânı olduğu kadar her an, her zaman, her konuda milletine ve devletine sahip olacak koskoca bir potansiyelimiz vardır.
Yüzlerce, binlerce yıllık geleneğin getirdiği bu büyük güç, büyük akıl ortaya çıkarak sonuçta gönül coğrafyamızın da geleceğine noktayı koymaktadır.
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