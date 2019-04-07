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Ağrı’daki zafer
Çelebi, bu değişimi tek kelime ile özetledi:
Ağrı, aşk hikayesini yeniden yazdı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir gibi birçok ilin dışında gözler Ağrı'ya çevirilmişti. Ağrı, yeniden AK Parti belediyeciliği ile tanıştı. Bu değişimin mimarlarından biri olan Ekrem Çelebi, önemli detaylar verdi: Şunu net bir dille ifade etmek istiyorum ki Cumhurbaşkanımız, Ağrı'ya özel bir önem veriyor. Çünkü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevindeyken Ağrı'ya defalarca ziyaretler gerçekleştirmiş. Ağrı da, AK Parti davasına inanmış bir il. Örneğin Ağrı'nın Eleşkirt İlçesi, Cumhurbaşkanlığı Referandumu'nda en yüksek katılım ve en yüksek "Evet" oylarının geldiği yer. Bunun yanı sıra 24 Haziran seçimleri sonrasında Ağrı'ya on bakan gelerek buradaki eksiklikleri tespit edip yerinde incelemeler yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Dr. Fuat Oktay, Ağrı'ya gelerek aynı şekilde Ağrı özelinde yapılacaklar konuşuldu. Bir başka örnek verecek olursak Ağrı mitingi bugüne kadarki seçimlere birkaç gün kaldığı zaman olmuştur. Ağrı'dan hem bölgeye hem de ülkeye önemli mesajlar verilmiştir. Ben milletvekili seçildim ancak işim bitti demedim. 24 Haziran seçimleri sonrasında tüm plan ve programlarımızı 31 Mart seçimlerine göre hazırlamaya çalıştım. İlk olarak Ağrı'nın tüm mahalle muhtarlarını evlerinde ziyaret ettim.
Hepsine hem teşekkür ettim, hem de önümüzdeki süreçte yaşayacağımız yerel seçimlerin Ağrı için önemli olduğunu anlattım. Ağrı'nın tüm yerel basınını henüz seçimler olmadan ziyaret ederek Ağrı'nın kaybedecek beş yılının olmadığını anlattım. Bunun yanı sıra Ağrı'daki sivil toplum örgütleri ile bir araya geldim.
Hepsini tek tek gerek ofislerinde, gerekse evlerinde ziyaret ederek gönül siyasetimizi başlattım. Ağrılı'nın hastasına, cenazesine giderek AK Parti'nin gönül siyasetini anlattım.
Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Ağrı'nın 80 yakın aile büyüğünü toplayarak Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve dönemin Meclis Başkanı Sayın Yıldırım ile bir araya getirdim. Cumhurbaşkanımız, orada aile büyükleri ile yaklaşık bir saat görüştü. Ağrı'nın birkaç sorununu çözdü. Şahsen en çok gençleri önemsedim.
Çünkü geleceğimizi onların üzerine inşaa etmemiz gerekiyordu. Kimi zaman evlerinde sofralarına, kimi zaman yurtlarında odalarına misafir oldum." Çelebi, kollektif çalışmalara da çok önem verdi. İşte o konuda anlattıkları: Seçimlerde başarısızlık genelde bir iki kişiye mal edilir. Ancak başarı, kollektif çalışmanın bir ürünüdür. Benim başarımın altında nasıl ki bir ekip var ise AK Parti'nin, Ağrı'da ki başarısının altında da bir ekibin kolektif çalışmasının ürünü var. Başkan adayımız Savcı Sayan proje odaklı giderken, ben farklı bir sistemle çalıştım.Örneğin; ben gittiğim her evde, katıldığım her toplantıda, konuştuğu mitinglerde Ağrılılar'a AK Parti'nin Ağrı'da 17 yıldır yaptığı icraatları anlattım. Çünkü 2002 yılında dünyaya gelen bir çocuk, 2019 yılında 17 yaşına varıyor. Bu çocuk büyüyüp gençliğini yaşarken, hiçbir zorlukla karşılaşmadı. işte bunlara anlatınca karşılığını aldık."
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