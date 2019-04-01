BÜLENT ERANDAÇ
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Dünya lideri
Verdiği kararla, Başkanımız Tayyip Erdoğan'ın önünü açtı, 16 Nisan ve 24 Haziran'da yerine oturan 2 ayak, bu seçimle 3'üncü ayağına kavuştu.
Erdoğan'ın 17 yıldır adım adım getirdiği halk devrimini tamamlaması ve 2023 hedeflerine ulaşması yolunda yürümesi mesajını verdi.
Bugünden itibaren içte ve dışta, Başkan Tayyip Erdoğan'ın, maratonu başlıyor.
Aziz milletin oylarının içe yönelik verdiği mesajlar şöyledir.
Aziz millet Başkan Erdoğan'a verdiği destekle, küresel odakların FETÖ, PKK, YPG, SDG ve DEAŞ'LA etkin mücadeleyi desteklediğini, Yeni Türkiye'nin kurumsal yapılandırmasında hızla yol almasını, son 17 yıldır gösterdiği ezber bozan kararlılıkla yola devam etmesini istedi.
Yeniden canlanan "direniş bilinci"nden çok memnun olduğunu, sadece kendi kaderini değil, İslam dünyasının geleceğini de tayin etme yolunda yürümesini, Türkiye'ye karşı yürütülen şeytani stratejileri parçalayacağına olan inancını bir kez daha deklare etti.
Aziz millet, uzun yıllar ilk kez seçimsiz 4.5 yıllık gelecekte, demokrasi destanı yazması için Başkan Tayyip Erdoğan'a inandığını ilan etti. Verdiği mesajlarla, nasıl bir siyasetin takip edileceğini hissettirdi.
Aziz Türk milleti, ülkemizin kaderini Erdoğan'a bağlamıştır.
Önünü açmış, "Önden sen yürüyecek, biz arkandan geleceğiz" demiştir.
Evet, Başkan Erdoğan gelecek seçimsiz geçecek 4.5 yılda koştukça, Aziz millet de millet arkandan koşacaktır.
Başkanımız Erdoğan için, önümüzdeki 4.5 sene büyük Türkiye olma yolunda çok önemlidir.
Aziz millet arkasında olduğunu açıkça gösterdiği için Erdoğan, Türkiye'nin tamamının Başkanı olarak, 17 senedir sürdürdüğü bağımsız ve dik duruşu aynen devam ettirecektir.
Cumhurbaşkanımız aziz milletten aldığı destekle, bekamıza kast edenlere hak ettikleri dersi layıkıyla verme yolunda emin adımlarla yürüyecektir.
Daha müreffeh bir ülke inşa edilmesi, siyasi ve ekonomik reformlarını süratla devreye sokması, dış politika konularını milli birlik ve beraberlik duygusuyla yönetme kararlılığı, dünyanın önde gelen bağımsız ülkelerinden biri olma halimizi tahkim etmesi, milletle devlet kucaklaşmasını kökleştirmesi, önümüzdeki 4.5 yılın hayati başlıkları olacaktır.
Yeni Türkiye'de özgürlükleri garanti altına almak ve demokratik konsolidasyonu sağlayacak şekilde yeni sistemin "güçlü" kurumsallaşmasını sağlamak Başkan Erdoğan için önemli hedeflerdir.
Nisan ayından başlayarak Başkan Erdoğan'ın ajandası çok yüklü.
DIŞ POLİTİKA gündeminde sıcak konular var. ABD'nin ve Rusya'nın yakın coğrafyamızı dizayn etme yolundaki açık ve gizli senaryoları, ABD-Avrupa ve ABDÇin çekişmelerinin Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki koordinatlarına dokunuşu, başlı başına büyük liderlik gerektiren konulardır.
ABD Başkanı Trump'ın son Golan kararı, Ortadoğu'da yeni çatışmaların fitilini ateşleyecektir.
Washington ile Ankara arasındaki S-400 uzlaşmazlığı-F-35 uçaklarını vermeme kararındaki Pentagon'un hasmane tutumu, Başkanımız Erdoğan'ın başlıca manevralarını etkileyecektir.
Önümüzdeki 4.5 yıllık seçimsiz dönemde, Başkanımız Erdoğan'ın, ABD-İsrail koridorunu parçalayan hamlelerinin devamını getirecek, Suriye'de yeni anayasa-yeni hükümet konularında, tarihi ataklarına konu olacaktır.
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