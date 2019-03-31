BÜLENT ERANDAÇ
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Bu bana İngilizlere parasını peşin verip de alamadığımız 2 gemiyi, gizlice yapılan Müslüman toprakların haçlılar tarafından rezil hatırlattı. Bir zamanlar Haçlı-Siyonistlerin gözünün içine bakıyor, İngiltere-Fransa gibi denizlerde güçlü devletlere sip‚riş vermek zorunda kalıyor, birçok güçlükle karşılaşıyorduk. İşte o siparişlerden biri de 1. Dünya Savaşı öncesi İngiltere'ye ısmarladığımız, parasını peşin ödediğimiz halde alamadığımız 2 savaş gemisiydi. 1900'lü yılların başında denizciliğe büyük önem veren Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülhamit, ağır borçlara katlanmayı göze alarak güçlü bir donanma oluşturdu. Zira Osmanlı'ya en büyük darbeler denizden gelmeye başlamıştı.
İngiltere'ye Fatih ve Sultan Osman isimli gemi sipariş edilmişti.
O zaman Türkiye düşmanı Ruslar, kendi tersanelerinde yapılan gemileri hızlandırıyorken, sipariş ettiğimiz gemilerin inşaatını İngilizler yavaş yürütüyordu. Yıllar sonra öğrendik ki, İngilizler-Fransızlar-Rusya Çarlığı, Türkiye'yi gizlice paylaşmışilar, Sykes- Pıcot isimli haçlı-Siyonist proje ile TÜRKİYE'nin Ortadoğu MÜSLÜMAN ülkelerini bölüşmüşlerdi.
O dönemde İngiltere deniz kuvvetlerinin başında olan Winston Churchill, gemilere el konulmasını şöyle anlatır: İngiliz donanması harp nizamında denize açılmıştı. İnşa edilmiş Türk savaş gemilerine Kraliyet Donanması için el koydurdum. Türk kaptan geminin teslimini istiyor ve gemiye binip Türk bayrağını çekeceğini söyleyerek gözdağı veriyordu. Bu müthiş günlerde, Türkler tarafından gemiye el konulma teşebbüsü olursa da silah kullanılarak önlenmesini emrettim. Bu yola İNGİLTERE ÇIKARLARI için başvurdum." Gemilerimiz İngilizleştirildi. Haçlı zihniyetli İngilizler bu gemiyi 1. Dünya Savaşı'nda bize karşı da kullandılar.
UNUTMADIK...
Hatırlayalım. Donanmamızı, kuklaları, NATO gladyoları Fetö hainlerince perişan etmeye kalktılar. Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a.
Milli gemi yapımı seferberliği başlattı.
Artık savaş gemilerimizi kendimiz üretiyoruz. BÜYÜKADA, HEYBELİADA, BURGAZADA isimli Mllisavaş gemilerimiz inşa edildi.
KINALIADA YÜZMEK ÜZERE.
Türkiye'nin ilk uçak gemisi ANADOLU, bu yıl sonunda Akdeniz'de bayrak gösterecek.
EVET... DOĞU AKDENİZ'i İsrail'e, Kıbrıs Rum Kesimi'ne , Yunanistan'a, MISIR'a RAM ETTİRMEYECEĞİZ.
Türkiye', gerçekleştirdiği 4 STRATEJİK KARARLA gardımızı aldığımızı gösterdi.
1)Türkiye, ihtilaflı bölgede Rum adına arama yapmak isteyen İtalyan petrol devi ENI'ye ait gemiye savaş gemilerimizle önleme yaptık.
2) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvelik Kurulu'nda "Uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik HER TÜRLÜ TEDBİR alınmıştır' kararı alındı.
3) Barbaros Hayreddin Paşa, Fatih, Yavuz gemilerimiz Kıbrıs açıklarında.
4) MAVİ VATAN TATBİKATIYLA MESAJ NET VERİLDİ.
'Savaş gemilerimiz ve hava kuvvetlerimiz her türlü müdahaleyi yapma yetkisine sahip" diyerek, Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tavrımızı net olarak ortaya koydu.
SONUÇ: Dün 2 savaş gemimize el koyan İngilizler'i unutmadık.
Bugün de ortağı olduğumuz F-35 uçaklarını evanjelist hiristiiyan Derin ABD yönetimi vermeyecekmiş! 100 yıl geçse de, Haçlı-siyonistler NATO MERMER, NATO KAFA. Değişmezler, Büyük Türkiye istemezler.
Bunu bilelim. SİYASİ VE İKTİSADİ İSTİKRAR, TÜRK MİLLETİ HER SIKINTIDAN ALTINDAN KALKAR. YETER Kİ, BÜYÜK DÜŞÜNEN-GÜÇLÜ LİDER ÖNÜNDE OLSUN.
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