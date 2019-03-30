BÜLENT ERANDAÇ
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Mansur’un kritik davaları
Seçilse de, seçilmese de Mansur'u kritik davaları sürecek. Yavaş'ın, 2015 yılında aldığı bilgisayarı 2017 yılına kadar elinde bulundurduğu, TCK 226'ncı maddeye göre müstehcen belgeleri bulunduran kişinin 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırıldığına vurgu yapılıyor. Yavaş'ın, müstehcen görüntü olduğunu bildiği halde söz konusu bilgisayarı 2015-2017 yılları arasında Kesgin'e şantaj yapmak için elinde tuttuğu ileri sürülüyor.
Mansur Yavaş'ın ortaya saçılan sahte senet ve tuhaf davaları, Ankara halkının kafasını karıştırmış durumda.
Mansur Yavaş, 'alengirli işleriyle Ankara'ya yakışmaz' diyerek, desteğini çekenlerle karşılaşıyorum. Tanıdığım, siyasi geçmişlerini bildiğim isimler, Mansur Yavaş'a oy vereceğini söyleyenlerin, 'Bu kadar kirli dosya olduğunu bilmiyorduk.
Öğrendikçe İlgimi kaybettim' diyenlerin sayısında inanılmaz artışlar olduğunu söylüyorlar. Gelişmeler, Ankara'nın milliyetçi-Muhafazakâr-Demokrat ceperlerinde büyük rahatsızlık yaratmış.
Antalya'da, 'Menderes Birliği'
Rahmetli Tevfik dedesi Adnan Menderes'in en yakınındakilerden biriydi.
Babası Suphi Neşet Türel DP'nin devamı niteliğinde olan, kurulduğu günden beri AP-Süleyman Demirel'in can dostuydu.
Dayısı Sudi Türel Turgut Özal'ın ANAP'ın kurucularından, bakanlık yapmış bir siyaset adamıydı. Böyle bir ailenin çocuğu AK PARTİ-MHP ortak Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Antalya'da MENDERES BİRLİĞİ'Nİ sağladı.
"Demokrat Dostlar Buluşması" çatısı altında Antalya'da Merkez Sağ'ın tarihi partileri DP-AP-DYP-ANAP-MHP-AK PARTİ'li siyasetçileri bir araya getirmeyi başardı.
Demokratlar buluşmasına, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, DYP eski il Başkanları Hüseyin Bodur, Ahmet Kiştin, Hüseyin Tecimer, eski ANAP İl Başkanları Ahmet Çelebi, Servet Ünal, Mehmet Baysarı (DYP eski milletvekili ), Rahmetli eski Antalya belediye başkanı demokrat partili İsmet Gökşen in oğulları Mehmet Gökşen ve irfan Gökşen, MHP eski il başkanları Adem Altındal, Hüseyin Alkan, Mustafa Akar Osman Çetin, Mustafa Özel, Aydın Yeşilyurt katıldı.
Eski Adalet Partili, demokratik partili dünden bugüne merkez sağda siyaset yapan kadrolarda siyaset yapmış görev almış birçok siyasetçiyi bir araya getirmek anlamlı. Antalya'da Menderes Birliği'ni kuran, Menderes Türel'i kutluyorum. CHPİP- HDP adayı Muhittin Böcek'ten önde yarışı götürüyordu. Menderes Birliğiyle, fark yaratmış görünüyor.
Ağrı makus talihini değiştiriyor
Başkan Tayyip Erdoğan, Ağrı'da müthiş sevgi gösterileri ile karşılandı.
Erdoğan'ın Ağrı mitingi bugüne kadar yapılan mitinglerden çok farklıydı. Heyecan, ilgi, kalabalık, yatıma susamışlık, bölücü terör PKK (HDP) baskısının azalması Ağrı'nın kamus talihini değiştirecek özellikler içeriyordu. Başkan Erdoğan'ın, 'Dünya markası NIKE Ağrı fabrikasını kuruyor. 5 bin istihdam olacak' sözleri, gerçekten büyük sevinç yarattı. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkan adayı kardeşim Savcı Sayan müthiş çalışmalar yapıyor. Ağrı Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ağrı-Horasan demiryolu, Ağrının ilk AVM'si-Oteli- TIR parkı projesi, Havaalanının hemen yanında sıcak su kaynakları yanına termal tesisler getirilmesi hayati yatırımlar.
PKK BELASINDAN KURTULAN AĞRI AYAĞA KALKMAYA KARAR VERMİŞ.
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