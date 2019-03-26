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  • 26 Mart 2019, Salı

Golan işgali

EVANGELİST Hristiyan Trump'ın Golan kararı, bu kararı sağlayan Haçlı-Siyonist senaryo, Türkiye'den bağımsız değildir. Osmanlı coğrafyasını paylaşanların yeni tezgahlarının ardında ki, Nil'den Fırat'a kadar sözde vaat edilmiş topraklar rüyası gören Evangelist Hristiyanların rüyasıdır. Büyük İsrail'i göz ardı edersek, Golan'ın Türkiye'nin bir BEKA MESELESİ olduğunu ıskalarız. Golan'a müdahale etmeksek, Haçlı Siyonistleri İstanbul üzerinde tezgah kurarken görürüz.
"Beka"nın koordinatlarını Başkan Tayyip Erdoğan çok iyi biliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Golan Tepeleri açıklamasının hemen ardından, Müslüman dünyanın gür sesi Erdoğan, "Trump tarih bilincinizi yenilemeniz lazım. Golan Tepeleri'nin de takipçisi olacağız" demiştir. Tarihi uyarıyı yapmıştır.
1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana bölgedeki bütün savaşlar Arap topraklarında yaşanıyor. O tarihten bu yana bütün Müslümanlar kaybetti. Şimdilerde, ABD ve İsrail, jeopolitik adımlarını, petropolitik senaryolarla takviye ederek, Büyük İsrail'i kurmaktadırlar.
Trump'ın "Golan" çıkışı, sözde, Yahudilere, vaat edilmiş topraklar felsefesine göre, yürüyüşün habercisidir.
Irak'ı işgal eden Bush, 'Haçlı seferi başlamıştır' demiştir. Trump, Suriye savaşının arkasındaki hesaplarını Golan'la daha ileriye taşımıştır. Irak işgalinin jeopolitik sonuçları yeni gelişmeler göstermektedir. Suriye-Akdeniz, sonrasında İran ve Türkiye vardır.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, Fırat kalkanı, Afrin harekatlarının ne kadar hayati olduğunu anlamayanlar, beynini batıya satmış olanlardır. Golan kararının geleceğine bakarak, biliyoruz ki; Erdoğan, bir Anadolu savunması yapmaktadır.
Çünkü bu yapılmazsa yarınlarda Anadolu içlerinde Evangelist Hristiyanların, haçlı-Siyonistlerin, YENİ GOLAN SENARYOLARI KARŞIMIZA ÇIKACAKTIR. Fırat-Dicle, sözde, 'Nil'den Fırat'a kadar bir Müslüman dünya projesi olarak Evangelist Hristiyan Trump ve derin Amerika'nın hazırlığıdır. Yüz yıllık, hesaplar, dosyalar Evangelist Hıristiyan mahfillerde masalarda konuşulmaktadır.
Golan'ın işgalinin tamamlanması, Türkiye'nin Güney sınırlarının değiştirilmesi ile örtüşmektedir.
Kudus'ü işgal eden, Golan'ı işgal eden, Haçlı Siyonistlerin gözü HATAY'DADIR. İSTANBUL'DADIR.FIRAT'TADIR
SONUÇ
Evangelist Hristiyan, haçlı-Siyonist mahfillerin hedefinde neden Bşkan Erdoğan olduğunu çok iyi anlamalıyız. Golan işgali kararının merkezinde, Türkiye vardır. Erdoğan vardır. Erdoğan'ın gür sesi var oldukça, tavrımız, Müslüman dünyanın kılcal damarlarına kan olarak gittikçe, bağımsız Türkiye kararlı Erdoğan var oldukça daha çok senaryoyu paçavraya çevirme gücümüz olacaktır.
GOLAN'DAN ANADOLU'YA UZANAN ELLERİ KIRMAK, BAKAN GÖZLERİ KÖR ETMEK TÜRK MİLLETİNİN ASLİ GÖREVİDİR.
HRİSTİYANLARIN HER SENARYOSU BİZİM BEKA MESELEMİZDİR.
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Haberler Yazarlar BÜLENT ERANDAÇ Golan işgali
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