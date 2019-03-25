BÜLENT ERANDAÇ
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Gözleri dönmüş!
Diğer yanda, Kemal Kılıçdaroğlu- CHP, seçim hesapları ile HDP (PKK) ve FETÖ ile işbirliği yaptığı netleştikçe, içten sarsılmakta. Erdoğan- Bahçeli beraberliği, İzmir, Ankara ve İstanbul'da, 15 Temmuz ruhunu yeniden canlandırırken, Cumhur İttifakı etrafında bir araya geldiği ilkeler şeffaf şekilde yürütürken, CHP-HDP-İP-SP-FETÖ İttifakı ise VATANSEVERLERDE yarattığı sancıyla sarsılıyor. CHP'nin Atatürkçü-Ulusalcı seçmenlerinin tepkileri giderek yükselirken, İYİ Parti parçalanmaya doğru yürüyor, ülkücülük ardına gizlenme telaşı içinde bocalıyor.
Cumhur İttifakı'nın ülkemizin bekası için beraberliği, aziz milletçe kabul görürken, CHP-HDP-İP-SP-FETÖ İttifakı, "Erdoğan ve AK Parti iktidardan düşsün de bedeli ne olursa olsun" paydasında gözü dönmüşlük sergiliyor...
PKK-PYD silahlandırılmış durumda.
Derin ABD-Avrupa'nın terör örgütlerine yatırım yapma strateji planlarında değişiklik yok. Bu gerçekleri görmeyen, CHP-HDP-İP-SP-FETÖ İttifakı'nın verilen kurtuluş mücadelesini hafife alıp dalgaya vurmaları, ne yazık ki Haçlı-Siyonistler'le aynı safta görünmeleri, aziz milletimizce muhakkak cezalandırılacaktır. 31 Mart akşamı, Türkiye'nin kaygısını paylaşmayanlar, bekamızı tehdit edenlerle aynı safta görünenler, inşallah gereken cevabı alacaklardır. Küçük hesaplar için ülkemizi riske eden Kemal Kılıçdaroğlu ve dar ekibi de onuncu seçimlerini kaybedeceklerini göreceklerdir.
CHP'DE VURUŞMA!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yandan Avrupa'nın gözünün içine bakması, diğer yandan PKK'nın siyasi kanadı HDP ve CIA kuklası FETÖ çizgisinde siyaset izlemesi, CHP'nin tabanını da rahatsız ediyor. 1 Nisan sonrası CHP'de büyük vuruşma var.
Bu bağlamda, CHP içi ittifaklar şimdiden oluşmuş durumda. Bir yanda FABRİKACILAR (CHP'nin fabrika ayarlarına döndürülmesini isteyenler) Muharrem İnce ve Gürsel Tekin ekipleri ittifak yapmış durumdalar. Bu gruba Engin Altay ekibinin de katılacağı söyleniyor. Öte yanda eski Marksistsosyalist- 10 Aralıkçılar, Erdoğan Toprak, Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı-Canan Kaftancıoğlu hazırlığı var. Selin Sayek Böke-İlhan Cihaner grubunun da 10 Aralıkçılar'la ittifak yapacakları konuşuluyor. Hiziplerin, CHP yönetimini ele geçirme taktikleri şimdiden belirlenmiş durumda. Büyük vuruşmada FABRİKACILARIN olağanüstü kurultayı zorlamaları söz konusu olacak. Buna karşılık Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında görünen Toprak-Salıcı grubunun da OLAĞAN KURULTAY silahını kullanarak, fabrikacıların planlarını bozacakları belli olmuş durumda.
HATAY'DA İBRE DÖNDÜ
Türkiye'nin önünü açacak, Erdoğan ve Bahçeli'nin elini daha da Yeni Türkiye konusunda güçlendirecek seçime sayılı günler kaldı. Seçimin belirleyici unsurları tabii ki büyükşehirler. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Hatay, Bursa ve Eskişehir'de büyük hareket var.
İstanbul'da Binali Yıldırım, Ankara'da Mehmet Özhaseki öne geçmiş durumda.
Eğe'nin başkenti İzmir'de Cumhur ittifakının adayı Nihat Zeybekçi, giderek artan Tunç Soyer tepkisinin eşliğinde büyük sıçrama yapıyor.
Önemli illerden Eskişehir'de Cumhur İttifak'ı öne geçti. Hatay'da da ibre Cumhur ittifak'ı adayı İbrahim Güler'e dönmüş durumda. AK Parti pırıl pırıl genç, dinamik bir aday olan İbrahim Güler'le Hatay'ı CHP'den alıp, gönül belediyeciliğine çevirmeye çok yakın.
Hatay'da Cumhur ittifakı ile BBP yan yana. Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Güler'in projelerinin tanıtılmasında BBP İl Başkanı Nevin Zeytineli ön saflarda.
Zeytineli, "Hatay'da Cumhur İttifakı'nı kazandıracağız. Yayladağı'nı alacak, ilçelerde de iddialıyız" diyor.
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