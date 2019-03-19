BÜLENT ERANDAÇ
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CHP’nin belediyeleri sarsılıyor
Bu hafta sonu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Bahçeli, Ankara ve ardından İstanbul'da beraberce miting yapacaklar. İzmir ve Antalya ve diğer şehirlerde, aziz milletimizin büyük ilgi ve sevgisi, CHP kalelerinin sarsılmasına da yol açmış görünüyor. Bir taraftan dev mitingler, CHP-HDP-İPSP'nin, ÜST AKIL tarafından kurgulanmış ittifakın seçim sandıklarına gömüleceğini gösteriyor. 15 Temmuz'da Erdoğan-Bahçeli'ye sahip çıkan Aziz Millet, bu sefer 15 Temmuz gecesi kurulan CUMHUR İTTİFAK'INA sahip çıktığını haber veriyor. Evet.
CHP kaleleri sarsılıyor. CHP'nin elinde olan İzmir'de Cumhur İttifakı adayı Nihat Zeybekçi, yüzde 40 psikolojik sınırını yakaladı.
Ankara'da Mehmet Özhaseki, karanlık işleri sonradan çıkan Mansur Yavaş'ı geçmiş durumda.
Antalya'da Menderes Türel, CHP adayı Muhittin Böcek'le arasındakı farkı arttırıyor. Evet. CHP kaleleri sarsılıyor. CHP'nin elindeki Eskişehir, Muğla, Kırklareli, Tekirdağ'ın da, Cumhur İttifakı karşısında kaybedileceği, bu illerin de Gönül Belediyeciliği'ne geçeceği gözleniyor.
CHP yıllardır Atatük'ün arkasına saklanarak gardırop Atatürkçülüğü yaparak, aziz milletin yaşamında korkuları ajite ederek İzmir'de başarılı olmuştu. İzmir ve Antalya birbirinin aynı yaşam koşullarına sahip olmasına karşın CHP tezgâhları İzmir'de etkili olmasına karşın Antalya'da yürümüyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de yüz binlere ve TV karşısındaki milyonlara söylediği şu sözleri çok önemli: "Biz insanların giydiğine, yediğine içtiğine mi karıştık? İşte şu an karşımda hanım kardeşlerime bakıyorum, herkes istediği gibi giyiniyor. Bu kardeşlerim en güzel yanıtı verecektir. Türkiye'de hiçbir vilayetin yaşam tarzına karışmadık.
İzmir'in yaşam tarzına da bugüne kadar karışmadık, karışmayız. Buna karışılmasına da göz yummayız.
Yaşam tarzlarına karışmak, korku, tehdit siyaseti üretenlerin işidir. Biz özgürlerden yana olduk, özgürlüklerden yanayız." CHP'li Mustafa Akaydın'ın 2009 yılında "Antalya'yı dünyanın en gözde turizm kenti yapacağım" iddiasıyla koltuğa oturup bırakın gözde yapmayı, üçüncü sınıfa indirmesini Antalyalı unutmuyor. Akaydın ismi bir travma olarak devam ediyor.
Antalyalılar'ın "Koskoca profesör dedik... CHP'li başkana güzelim memleketi verdik. 5 yıl koltukta oturdu o kadar kötü yönetti ki Antalya'yı 15 yıl geriye götürdü. Menderes Türel'le devam ederek, bir daha CHP'li Akaydın sıkıntısını yaşamak istemiyoruz" sözleri her yerde konuşuluyor.
SONUÇ: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kaybetmesi 10'da 10'a mı çıkacak? Kaybedecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine hazırlananlar var. Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem İnce, Gürsel Tekin, Selin Sayek Böke, Engin Altay, Özgür Özel öne çıkanlar. Yeni liderler arası çekişmenin CHP'den YENİ BİR PARTİ olabilir mi? Parti lideri kim olur? Şimdiden kulislerde tahminler, temenniler var. 31 Mart sonrası, ortaya çıkacak sonuçlar, dalgalanmanın yönünü belirleyecek.
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