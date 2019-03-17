BÜLENT ERANDAÇ
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Katiller Haçlı-Siyonistler
Haçlı-Siyonistlerin barbarlığını, kana susamışlığını, İslam ve Türk düşmanlığının kindarlığının yaşamakta olduğunu. Cumhurbaşkanımız yıllardır haykırıyor: İstanbul'un sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazan çöplükler yaşıyor. Karşımıza Yeni Zelanda'dan çıktılar.
Müslüman Türk milletinin BEKA MESELESİNİN derinliğini anlatmak için YENİ ZELANDA KİN KATLİAMI çok iyi bir örnektir. Haçlı-Siyonist ruhu yaşıyor. Beka meselemizle alay edenlere lojistik sağlayan CHP zihniyetinin önde gelenlerin aklını başına getirmesini salık veririz. İsrail yıllardır Filistin'in kanını akıtıyor. Müslüman düşmanı bir ruhun hayaleti dolaşıyor İslam dünyasında.
Haçlı-Siyonist saldırılar, Kudüs'ü kan gölüne döndürürken, Kubbe-tül Sahra'ya, katil İsrail polisleri saldırırken, dünyanın başka köşesinde Haçlı-Siyonist hayaleti çıktı ortaya. Ne kadar doğru söylemiş, 2009'da İsrail'e, 'Siz insanları öldürmeyi bilirsiniz' diyerek ayağa kalkan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Katil İsrail'e ONE MINUTE ÇEKERKEN, ne kadar haklı, ne kadar insani bir duruş sergilemiş Erdoğan. O gün katil İsrail'i telin ederken, yaşayan Haçlı-Siyonist ruhun simgesi hayalete, milyonlarca Müslüman'ın gür sesi olarak müdahale etmiş.
Filistin katliamcısı Netenyahu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve Büyük Türk milletine saldırırken, dünyanın bir başka köşesinde aynı ruhun hayaletleri dolaşmaya başladı. Haçlı-Siyonistlerin, dünyanın kanını emen Amerika'nın evanjelist Hristiyanların tek bir hedefi var. Yeni Zelanda rezaleti bunu bir kez daha gösterdi. Yakınımızdaki o rezil hayalet ile uzağımızdaki küstah ve çukur lobilerinin tek derdi var: TÜRKİYE BÜYÜMESİN.
MÜSLÜMAN DÜNYADA BİRLİK SAĞLANMASIN... Aziz Türk milleti, Yeni Zelanda'da da kinle katliam yapanların kirli yüzünü bir kez daha görürken, Türkiye'de seçimlerden ZAYIF TÜRKİYE ÇIKARMA rüyası görenleri bir kez daha iyice değerlendirmekte yarar var. Bu rüyayı gören Haçlı-Siyonistlerin de, onların arkalarına takılan Türkiye içindeki kurgulanmış ittifakların da, esas hedefinin Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Büyük Türkiye olduğunu çok iyi anlamak için Yeni Zelanda katliamının arka planına bakmak yeterlidir. Bu bağlamda, BEKA MESELESİMİZLE ALAY EDENLERİN BULUŞTUĞU ZİLLET İTTİFAKI'NIN KÖKLERİNİN NERELERE KADAR UZANDIĞINI BİR DAHA GÖRMEMİZ MÜMKÜN.
KEMAL BEY, DİKKATLE BAK
Yeni Zelanda kin katliamının arka planına bakarak sesleniyorum: Anadolu'yu korumak bir BEKA MESELESİDİR.
1099'da Haçlı seferleriyle Anadolu ve Kudüs'ü kuşatanlar, yüzyıllardır değişmiyor.
Bugün, "TÜRKİYE'NİN BEKA MESELESİ YOK" DİYENLER,
"PKK-PYD BİZE SALDIRMAZ" diye konuşanlar, yüzyıllardır süren Haçlı- Siyonist saldırıları yapanlarla yan yana geldiğinin farkında değil mi?
Kemal Bey, Yeni Zelanda mesajlarına dikkatle bakınız. Anadolu'nun etrafı, Müslüman Türk milletinden intikamını almak isteyenlerle kuşatılmıştır. 15 Temmuz bir beka meselesiydi. Haçlı Siyonistlerin kolladığı, ABD-İsrail ve Avrupa'nın patronluğundaki bir NATO GLADYOSU FETULLAH, o karanlık günler de Türkiye'ye saldırtılmıştı. Kemal Bey, Anadolu kuşatması 1099'larda başladı, bu yüzyıllardır devam ediyor.
Yeni Zelanda katliamına dikkatle bakınız, sonra, 'Ben yaptıklarımla kimlerin enstrümanı oluyorum' diye düşününüz.
SONUÇ: 15 Temmuz'a TİYATRO DEMEK, BEKA MESELEMİZLE
ALAY EDENLERİN Yeni Zelanda katilinin ardındaki HAÇLI-SİYONİSTLERE HİZMETTİR. Başta CHP zihniyetinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Batı hayranlarına Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın anlamlı sözlerini ithaf ediyorum: Ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alan Yeni Zelanda katilinin temsil ettiği anlayış Batı'yı bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığını göstermektedir. NOKTA.
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