BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
CHP bölünüyor
Kendisine "Atatürkçü" diye tanımlayan CHP'nin başındaki kişinin "Bağımsızlık benim karakterimdir" diyen Atatürk'e ihanet içinde oluşu, bir zamanlar "CHP kapatılmalı" açıklaması yapan 10 Aralıkçı Oğuz Kaan Salıcı-Canan Kaftancıoğlu kadrosunun partiyi eline geçirmesi bardağı taşırdı. Yeni ATATÜRKÇÜ PARTİ'Yİ Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun kuracağı ifade ediliyor.
Bu noktada, CHP'den tasfiye edilmiş bir Muharrem İnce ve arkadaşlarının da aynı eğilim içine girebilecekleri de vurgulanıyor.
CHP'nin yaptırdığı bir anketin bazı bölümleri elime geçti. CHP'nin 29 ilde 6 bin 345 kişiyle yüz yüze görüşülerek "Türkiye'de Seçmen Profilleri" başlığıyla yapılan anket çalışmasında partiyi sarsacak ilginç sonuçlar ortaya çıkmış. Bu ankette, CHP'ye oy vermiş seçmenlerin yüzde 50'si dış tehditlerin artmasından endişelendiğini belirtiyor. Seçmenlerin Yüzde 30'u da dış güçlerin ekonomi üzerinde oynadığı oyunlardan tedirgin olduğu görüşünü dile getiriyor. Bu sonuçlar, "TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNU YOK" diyen Kemal Kılıçdaroğlun'a CHP seçmenlerinden atılan tokat mahiyetinde. NEREDE BU DIŞ GÜÇLER? safsatası içindeki Kılıçdaroğlu'na, ağırlığı CHP'ye oy vermiş seçmenler tarafından atılan bir başka tokattır. Ankette partiler arası yakınlık ilişkileri de araştırılmış. CHP seçmeninin yüzde 46'sı kendisine en yakın parti olarak İYİ Parti'yi, sonra HDP'yi, düşük oranda ise MHP'yi görüyor. HDP seçmeninin yüzde 49'u ikinci parti olarak CHP'yi görüyor.
Büyüyen, küçülen
Cumhubaşkanımız Tayyip Erdoğan- AK Parti ve Kemal Klıçdaroğlu-CHP seçim programlarına bakınca, bir gerçek apaçık ortaya çıkıyor. AK Parti: Büyümek üzerine strateji ortaya koyarken, CHP:
Küçülmeci, büyük yatırımları durdurmayı, Avrupa'ya teslim olma iklimi içinde.
AK Parti'nin programında bir gelecek düşüncesi, heyecan ve ruh varken, CHP'nin programı, geleceğe bakmıyor, geçmişin hesaplarını açmaya yönelik. AK Parti'nin seçim programı içerik olarak zengin. CHP'nin zayıf. AK Parti, hedef zaman noktasında 2023'e ulaşılmayı, 2071'e yürümeyi, yani gelecek yüzyılı düşünüyor. CHP ise bıraktık 2019'u, 1940'larda kalmış, İnönü hasreti içinde.
Kendi adıma bu konuda yeni dönemin büyüme rejiminin tartışılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Erdoğan başkanlığında son 17 yılda sağlanan SİYASİ VE EKONOMİK İSTİKRAR devam ettiği sürece, BÜYÜMEK şansımız. Geçen döneme has bazı gelişmelerin yeni dönemin büyüme rejiminin başarılı olmasını kolaylaştıracağı görülüyor. 31 Mart sonrasında Aziz Milletimizin, Başkan Erdoğan'a olan ilgi ve sevgisinin devamında sağlayacağı SİYASİ VE EKONOMİK İSTİKRAR küresel sermaye akışının yeniden hızlanmasını sağlayacağı gerçektir.
SONUÇ: Başkan Erdoğan, bundan önce, büyüme rejimimizi dönemin kendisine özgü koşulları nedeniyle uzun süre sürdürmüştü, bu sefer de milletten alacağı destekle, 31 Mart sonrasın da yine aynı imkanları bulma, aynı performansı tekrar etme imkanı bulacaktır. Uzun zamandır ilk defa, seçimsiz bir 4.5 yıl gibi hayati bir süreçte, yeni bir büyüme rejiminin koordinatlarının belirlenecek, bununla tutarlı iktisat politikaları oluşturulacaktır. Bu açıdan değerlendirince, Türk Milleti, 31 Mart'ta, BÜYÜMEYİ HEDEFLEYEN ERDOĞAN-AK PARTİ İLE KÜÇÜLMECİ-AVRUPA HAYRANI
KEMAL KILIÇDAROĞLU-CHP arasında en hayırlı tercihi yapacaktır.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Dört koldan saldırıya geçtiler 10 Mart 2019, Pazar 4'LÜK haçlı Siyonist odaklar-çeteler- kuklalar sardı etrafımızı. Yıllarca kuşattılar sonuç alamadılar. 31 Mart...
- Akdeniz kalkanı 06 Mart 2019, Çarşamba BAŞKAN Tayyip Erdoğan- Türkiye'nin FIRAT KALKANI ile ABD-İsrail koridorunu parçaladık. Bugünlerde, Başkan Erdoğan'ın...
- Erdoğan koşuyor, Kılıçdaroğlu sarsılıyor, Akşener eriyor 05 Mart 2019, Salı ÖNEMLİ illerimizin nabzına, önde gelen araştırmacıların yaptıkları anketlerin ortalamasına ve bizzat yaptığımız...
- CHP’de Bizans oyunları 04 Mart 2019, Pazartesi BİZANS oyunu, halkımızın zihninde "Entrikalar" olarak yer etmiştir. Halk arasında Bizans oyunları, "Çok zekice...
- CHP’deki 10 Aralıkçılar’ın yeni planları! 27 Şubat 2019, Çarşamba ATATÜRK'ÜN kurduğu CHP'nin, terör örgütü PKK'nın siyası uzantısı HDP ile geliştirdiği network, aziz milletimiz...
- Dört koldan saldırıya geçtiler
- Akdeniz kalkanı
- Erdoğan koşuyor, Kılıçdaroğlu sarsılıyor, Akşener eriyor
- CHP’de Bizans oyunları
- CHP’deki 10 Aralıkçılar’ın yeni planları!
- Derin Avrupa’nın eseri Millet İttifakı
- Haçlı-Siyonist plana cumhur tokadı
- Abdullah Gül’e ‘One minute’
- CHP’de 1 Nisan depremi 7 şiddetinde
- ABD büyükelçilerinin özellikleri!