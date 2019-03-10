BÜLENT ERANDAÇ
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Dört koldan saldırıya geçtiler
İçte 4'lü çete, CHP-HDP-İP-SP, dışta 4'lü Haçlı Siyonist, ABD- Almanya- İngiltere-Fransa ve onların 4'lü kuklaları, PKK-PYD-FETÖ- DHKP-C, nasıl da birbirlerini kollayarak, ortak saldırı planları yürütüyorlar, manevralar çeviriyorlar. Yok birbirlerinden farkları.
Sadece isimleri değişik.
16 Nisan'da Aziz Milletin tokadını yediler.
Durmadılar. 24 Haziran'da tokat yediler durmadılar. Bu sefer, son şansları olarak gördükleri 31 Mart seçimlerinde rezil kumpaslar kurarak, psikolojik savaş teknikleriyle, dört koldan saldırıyorlar.
ALMANYA: Kankaları Kemal Kılıçdaroğlu- Meral Akşener-HDP (PKK)beraberliğini körüklüyor. Diğer taraftan terbiyesiz Weber kanalı ile saldırıda.
Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) lideri ve Avrupa Komisyonu başkanlığına aday Alman Manfred Weber, terbiyesizlik yaparak, "Avrupa komisyon başkanı olunca AB'ye katılım konusunda Türkiye'yle müzakereleri sonlandırma talimat vereceğim" diyor.
AMERİKA: Çirkin Amerikalılar ayaklandı.
Pentagon Sözcüsü Charlie E. Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı konusunda tehditler savuruyor, "S400'lerin alınmasının sonuçları kesinlikle ağır olur. F-35'lerin teslimatı ve Patriot satışı tehlikeye girer. Türkiye'yi F-35'ten çıkarmak, kilit bir NATO müttefiki aleyhine dramatik bir hareket olacaktır" küstahlığında bulunuyor.
ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, "S-400, ne NATO sistemleri ile ne de entegre füze savunma sistemlerimizle çalışabilir. Bu birinci sorun.
İkinci sorun ise F-35 uçakları ile ilgilidir.
Bunun (S-400) tüm hava araçlarımıza, özellikle de F-35 uçağımıza yönelik sorun teşkil ettiğine inanıyorum" dedi.
İNGİLTERE: İngiliz istihbarat servisi kontrolündeki İngiltere'nin en büyük gazetelerinden The Times gazetesi terbiye sınırlarını aşıyor. Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 alımının NATO'nun güvenliği için tehlike arz ettiğini ve Batı'yı giderek daha fazla böldüğünü iddia etti. M-6 ENSTRÜMANI GAZETE'YE 31 MART TOKATI ATMAK YAKIN. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı iyi tanımamışlar. Siyonist Batı medyası, Türkiye için önemli olan Batı medyasının çağrıları değil ulusal güvenliktir.
Başkanımız Erdoğan, bu güvenliği S-400 sayesinde güvenli bir şekilde sağlayacaktır.
ERDOĞAN, HALKIMIZIN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETMEKTEDİR. İÇTEKİ 4 LÜ BATI SUFLELERİYLE YÜRÜYOR.
İçteki 4 'lü CHPHDP- İP-SP üst akıldan aldıkları suflelerle, İstanbul'u, Ankara'yı düşürerek ,1 Nisan sabahından itibaren, Başkanımız Erdoğan'ı küstah saldırılarla, erken seçimi zorlamak, Eski Türkiye'ye dönüş tamtamları çalmak sevdasındalar.
SİYASİ VE İKTİSADİ İSTİKRARI SARSARAK, Batı taktikleriyle, Türkiye'yi, yeniden IMF'İN,NATO'NUN kolları arasında atma rezilliğinden zerre üzülmüyorlar.
KEMAL KILIÇDAROĞLU-NATO-FETÖ NETWORK'U
Tarih bize, yaşananların ışığında bir gerçeği gösteriyor: NATO'ya girmemizden sonra Batı hayranı-NATO'cu, Darbeci Cuntalar ve muhafazakar görünen Amerikancı FETÖ'cüler damarlarımıza girdiler... İkisi de ABD-NATO'ya hizmet ediyordu. Ne tesadüf, darbeci NATO'cularla da, FETÖ'cülerle de işbirliği yapabilen bir Kemal Kılıçdaroğlu -CHP zihniyeti, Başkan Erdoğan'ı yıkmak için hummalı faaliyet içinde.
Kılıçdaroğlu'nun, 2013 Aralık ayında gerçekleştirdiği Washington ziyaretinden bu yana sergilediği "işbirlikçi siyaset" bugün, Erdoğan'ı yıkma noktasında, Batı'nın odaklarıyla- kuklalarıyla paraleldir.
"Milli Beka" tartışılırken, Kemal KıIlıçdaroğlu'nun, PKK-PYD ,'bize saldırmaz' demesi manidardır. Artık, AÇIKÇA KONUŞALIM. KEMAL KILIÇDAROĞLU ZİHNİYETİ BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR. Düşünün, kendisine "Atatürkçü" diyen CHP'nin Genel Başkanı, 'Bağımsızlık benim karamterimdir'diyen Atatürk'e ihanet içindedir.
Atatürk'ün kurduğu partinin nerelere savrulduğunu aziz milletimiz görüyor.
SONUÇ
31 Mart şudur. Büyük Türkiye olmamız hedeftir. Bağımsız Türkiye değişmez karardır.
Bu bağlamda, Aziz Milletimiz Başkan Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak, devleti, "milli kadrolara" teslim etmek, NATO'cu, FETÖ'cü ,darbeci tüm unsurlardan ,Kuklalardan ülkemizi temizleyecektir. Dört koldan saldırıları Aziz Millet, 31 Mart'ta bir kez daha durdurma kararındadır.
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