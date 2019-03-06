BÜLENT ERANDAÇ
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Akdeniz kalkanı
Erdoğan, "Savaş gemilerimiz ve hava kuvvetlerimiz her türlü müdahaleyi yapma yetkisine sahip" diyerek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tavrını net olarak ortaya koydu. "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin onay vermediği, rızasının olmadığı hiçbir projenin oldubittiye getirilmesine izin vermeyeceğimiz" kararlılığı deklare edildi. Bugünlerde, MAVİ VATAN TATBİKATIMIZLA DA TÜRKİYE NET MESAJLAR VERİYOR.
Cumhuriyet tarihinde ilk defa Anadolu'yu çevreleyen her 3 denizde aynı anda ve Deniz Kuvvetleri'nin, 103 gemisi, uçak, helikopter ve kıyı birliklerinin topyekûn iştirak ettiği tatbikat sürüyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikata; 13 firkateyn, 6 korvet, 16 hücumbot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi, 1 eğitim gemisi olmak üzere toplam 103 gemiyle, ayrıca deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, SAT (Su Altı Taarruz), SAS (Su Altı Savunma) görev timleri, amfibi deniz piyade taburları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti ve havadan ihbar kontrol uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ise Sahil Güvenlik gemi ve botları katılıyor. Türkiye'nin stratejik hamleleri, dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan ABD merkezli Exxon Mobil'in Kıbrıs'ın güneyinde doğalgaz bulduğunu açıklaması ile üst üste oturdu. Başkan Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de tek taraflı gayrimeşru faaliyetlerini engellemek üzere harekete geçmeye, İsrail, Rum Yönetimi, Mısır arasında yapılan anlaşmalara parelel, küresel güçlerin BİZANS OYUNLARINI yanlarında bırakmamaya kararlıydı.
Türkiye'min AKDENİZ KALKANI STRATEJİSİNE göre, KKTC'nin TPAO'ya petrol ve doğalgaz arama ruhsatı verdiği E, F ve G sahaları, Rum Yönetimi'nin GAYRIMEŞRU belirlediği 1, 2, 3, 8, 9, 12 ve 13 numaralı bloklar ile çakıştığından, MAVİ VATAN TATBİKATI ile net mesaj vermeye yöneldik. Bu hareketle Türkiye'miz, KKTC'nin Ada üzerindeki eşit haklarından dolayı, Rumlar'ın tek taraflı anlaşmalarını kabul etmediğini, derin tezgâhları kırmaya kararlı olduğunu göstermektedir. Hatırlarsak, geçen yıl İtalyan devletinin kontrolündeki enerji devi Eni'ye ait bir sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında doğal gaz aramasına engel olmuştuk.
Derin plan
Doğu Akdeniz'de küresel güçlerin, DERİN PLANLARI var. ABD 6'ncı Filo, Rus, Fransız, İngiliz donanması Doğu Akdeniz'de iş peşinde. İngiltere, Kıbrıs'ta bulunan Agratur hava ve deniz üssünü genişletiyor. Fransa, Larnaka- Limasol yolu üzerindeki Mari'deki Evangelos Florakis deniz üssünü alıyor.
Mecvut haliyle firkateyn ve uçak gemisi gibi savaş gemilerinin yanaşmasına elverişli olmayan Mari Üssü'nün büyütüleceği ve Fransız Üssü'nü Fransız petrol şirketi TOTAL'in Doğu Akdeniz doğalgaz işletilmesi konusunda kullanacağı belirtiliyor.
SONUÇ: Türkiye, Irak ve Rusya'daki enerji politikalarında olduğu gibi;
Doğu Akdeniz enerji denkleminde de değişmeyen bir aktördür. Başkan Erdoğan, KKTC'de her an büyük bir askeri üs kurma planını tamamlatmıştır. Rum Yönetimi (Yunanistan) tarafından ilan edilen 12 bölgeden 5'inde, Türkiye'nin hakkı olan bölgelere asla yabancı sondaj gemileri sokulmayacaktır. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA ve FATİH ile yeni sondaj gemisi YAVUZ, Güney Kıbrıs açıklarında da faaliyet gösterecektir.
Türk uçak gemisi ANADOLU (12 savaş uçağı, helikopterler, IHL kapasiteli) bu yılın sonunda AKDENİZ'DE BAYRAK GÖSTERECEK. VİVA TÜRKİYE!..
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