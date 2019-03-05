BÜLENT ERANDAÇ
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Erdoğan koşuyor, Kılıçdaroğlu sarsılıyor, Akşener eriyor
Yaptığı seri mitingler etkili oluyor, küskün AK Partililerle kucaklaşıyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmay heyetinin rantı yüksek yerlere adamlarını yerleştirme oyunlarının altında eziliyor. Kaleleri sarsılıyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tutarlı tavır ve konuşmalarıyla göz dolduruyor. Oylarını yükseltiyor.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sıkıntılı. Partisi eriyor. 1 Nisan senaryolarının depremlerini şimdiden hissediyor. Dağılma tehlikesi karşısında yolunu bulmakta zorlanıyor.
Önde gelen araştırma şirketleri, Metropol, Genar, Konsensüs, Orc, Mak ve Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir'in (24 Haziran seçimlerini bilen araştırmacı) yaptıkları Şubat sonu yaptıkları anketleri stratejistlerle masaya yatırdım.
Seçimin kaderini etkileyecek önemli illerin son fotoğrafı şöyle:
İSTANBUL'DA Binali Yıldırım (AK Parti) 4 PUAN ÖNDE. CHP elindeki Şişli, Bakırköy, Avcılar, Beşiktaş, Büyükçekmece Belediye Başkanlıklarını kaybediyor.
ANKARA'DA, Yükselişini sürdüren Mehmet Özhaseki (AK Parti) rakibi Mansur Yavaş'ı (CHP) yakaladı, geçişe başladı. Başkan Erdoğan'ın mitingleri Ankara'da çok etkili oluyor.
İZMİR'DE, CHP sarsılıyor. Tunç Soyer'in (CHP) oyları yüzde 40'a gerilemeyi sürdürüyor... Nihat Zeybekci (AK Parti)oyunu devamlı yükseltiyor.
ANTALYA'DA, İP eriyor, MHP'ye dönüş hızlandı... Menderes Türel (AK Parti) , CHP adayı Muhittin Böcek'in 3 PUAN ÖNÜNDE.
ADANA'DA, Hüseyin Sözlü (AK Parti-MHP), Zeydan Karalar'ın (CHP) ÖNÜNDE,
MERSİN'DE Hamit Tuna (MHP) ile Vahap Seçer (CHP) başa baş.
AYDIN'DA, Mustafa Savaş (AK Parti) ile Özlem Çerçioğlu (CHP) başa baş.
BALIKESİR'DE, Yücel Yılmaz (AK Parti), İsmail Ok (CHP-İP) başa baş.
MANİSA'DA, Cengiz Ergün (MHP) ve Bursa'da, Alinur Aktaş (AK Parti) önde. CHP'NİN KALELERİ MUĞLA VE ESKİŞEHİR
AK PARTİ'YE GEÇİYOR.
ABD'YE S-400 TOKATI
Washington'ın Rusya'yla S-400 anlaşmasından vazgeçilmesi karşılığı 2019 yılı sonuna kadar bir Patriot teslim etme teklifi Ankara tarafından reddedildi.
Rus Sputnik bu haberi şöyle verdi:
'Türkiye'ye Patriot satışına yıllardır ayak direyen ABD, Patriotları hemen vermek için harekete geçti. Ankara'nın NATO teknolojisinin sızmasına yol açabilecek şekilde Rusya'dan S-400 almak için yaptığı anlaşmayı durdurmaya yönelik bir gambitti.' Rusya Bilimler Akademisi ABD ve Kanada Enstitüsü araştırmacısı Dr. Vladimir Vasilyev, Türkiye'nin sayısız açıklamalarıyla, ABD'nin sözüyle hareket etme niyetinde olmadığını kararlı bir şekilde sergilediğini belirtti. Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Vasilyev, "ABD, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasının, domino prensibi yaratacağı ve diğer ülkelerin de Rus füzelere ilgi göstereceğinden korkuyor. Pentagon baskı aşamasına geçti" dedi.
Rus uzman, "'ERDOĞAN ABD'YE BAĞIMLILIĞI AZALTMA KONUSUNDA KARARLI" ifadelerini kullandı.
SONUÇ: ANKARA KENDİ KURALLARINA GÖRE OYNAMAYA BAŞLADI.
Rusya Ekonomi Yüksek Okulu öğretim üyesi Prof. Dr. Aleksandr Domrin "Türkiye çok güçlü konuma sahip. Ankara kendi kurallarına göre oynamaya başlıyor ve Rusya'yla iyi ilişkiler kuruyor. Yani bir nevi Türkiye-Rusya-NATO üçgeni oluştu"dedi.
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