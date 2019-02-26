BÜLENT ERANDAÇ
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Derin Avrupa’nın eseri Millet İttifakı
1) 28 Şubat post-modern darbesinin mimarı AMERİKA-İSRAİL'di. Rahmetli Başbakan Necmettin Erbakan'ı devirdiler, ANAP-DSP-Parçalanmış DYP-DTPdıştan destekli CHP ittifakı ile Mesut Yılmaz'ı başbakan yaptılar.
2) 31 Mart seçimlerinin garip ve tutarsız Millet İttifakı da derin Avrupanın Kılıçdaroğlu merkezli siyasal mühendislik eseridir.
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir tekrarı olarak derin ABDAvrupa siyaset mühendisliği sahnededir.
ABD-Avrupa-İsrail bu işleri iyi bilir...
Berlin'de, Londra'da, Paris'te, New York'ta oturan derin Amerika-Avrupa'nın siyasal mühendisleri, Kemal Kılıçdaroğlu- Selahattin Demirtaş-Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu-teröristbaşı Gülen'i, Ankara'nın dümenini eskisi gibi ele geçirmek, Erdoğan'ı yıkmak, Türkiye'yi Batı'nın bekçisi haline getirmek için bir araya getirmiştir. Türk ekonomisini sarsarak, IMF valisi Kemal Derviş gibi adamları Ankara'ya gönderme rüyası görmektedirler. Nokta.
BAŞKANIMIZ TAYYİP ERDOĞAN, meydanlarda gezerken, onbinlerin katıldığı mitingler yaptığı sırada, CHP-HDP-İP-SP ittifakının liderlerinin Anadolu'ya çıkamamaları, saklandıkları da dikkatlerden kaçmıyor.
EVET. Kasetle getirilen Kemal Kılıçdaroğlu aldığı sufleleri yerine getirmek için uğraşıyor, ancak boşuna.
YOLCUDUR YOLCU...
LAVROV'UN AÇIKLAMALARI...
Yılların çok tecrübeli Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'nin amacı Suriye'yi bölmek ve Suriye'nin doğusunda bir devlet oluşturmak.
Bunun için müttefiklerinin de yatırım yapmalarını teşvik ediyorlar" ifadelerini kullandı. ABD'nin Suriye'yi bölme kararında olduğunu yıllardır biliyoruz. 1997'lerde hazırlanmış planların adım adım günümüze kadar sürdürüldüğünü biz bilirken, tecrübeli Lavrov'un bilmemesi söz konusu olamazdı. İşte bu bakımdan Lavrov, bilinen bir planı, neden acaba bu günlerde söyledi? Kuzey Suriye'de güvenlik bölgesi kurmaya ABD karar verince, Lavrov Rusya'nın elindeki kâğıtlardan birini bu sözlerle açtı. Ve bir gün sonra da "Güvenli Bölge"de Rus ordusunun olması gerektiğini söyledi. Böylece yeni bir sürecin işaretini verdi. "Güvenli Bölge"de yeni denklem şudur: Türkiye, 32 kilometrelik derinliği olan güvenli bölgenin, Türk ordusu tarafından kontrol edilmesini istiyor.
Amerika, 200 veya 400 Coni bırakarak, "Güvenli Bölge"yi Almanyaİngiltere- Fransa-Birleşik Arap-Arabistan askerlerinin sağlamasının peşinde. Rusya, "Güvenli Bölge"de Rus ordusu kontrolü sağlamalı diyor. Yani kısacası bölgede büyük bir satranç yaşanıyor. TÜRKİYE eski TÜRKİYE değil. MASA'da artık piyon değil oyun kurucu rolünde. O nedenle Türkiye'nin olmadığı hiçbir plan işe yaramayacak. Hiçbir oluşum başarılı olamayacak. O nedenle ABD, Türkiye'de siyasi dizayn peşinde.
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