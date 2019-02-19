BÜLENT ERANDAÇ
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ABD büyükelçilerinin özellikleri!
Satterfild'in sadece 2 TOP SECRET işini yazarak konuya girelim.
1) 11 Ocak'ta Washington'daki ÇOK GİZLİ bir toplantıya başkanlık yapıyordu. Fransa, Ürdün, Suudi Arabistan'ın çok özellikli diplomatistihbarat adamları katılmıştı. ABD, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün'den oluşan Suriye için Küçük Grup, Suriye'yi bölme ve paylaşma planı yaptı. Soçi sürecinin baltalanması, Cenevre sürecini yöneten BM Özel Temsilcisi Mistura'ya verilecek talimatlar, YPG sayesinde Türkiye'yi kışkırtmak, İran ile Lübnan Hizbullah'ına karşı İsrail'i provoke etmek gibi konuları görüşmüştü.
2) İsrail, Mısır, Kıbrıs Rumları ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz petrol-gaz hatları anlaşmasını kotaran Satterfield'di. Bilindiği gibi, ABD Ankara'ya çok derin özellikli büyükelçiler gönderiyor.
Önceki büyükelçilerinden Edelman ve Abramowitz'in Türkiye düşmanlığı halen ABD stratejik kuruluşlarında aktif olarak sürüyor. Daha sonra görev yapan Ricciardone'nin çok özellikli işleri olmuştu. Başta geleni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile KANKA oluşuydu. Kılıçdaroğlu'na organize ettiği 1 Aralık 2013 ABD gezisinin, Türk iç siyasetinde yarattığı dalgalanmalar unutulmazdı.
Hatırlayalım. Kılıçdaroğlu, ABD'de 1 Aralık 2013'te derin temaslar yapmıştı.
Meşhur CIA ajanları Graham Fuller, Henry Barkey, büyükelçiler Edelman, Abramowitz ve FETÖ'nün ABD temsilcileriyle buluşmuştu. Döndükten 12 gün sonra FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe teşebbüsü yaşanmış, Kılıçdaroğlu ondan sonra FETÖ kasetlerini kullanmaya başlamıştı. Ricci, şu anda Kahire'de ABD Üniversitesi Rektörü görünüyor. Aslında ABD'nin Ortadoğu 'network'unun beyni durumunda.
Ricci'nin yerine John Bass geldi. O da çok özellikliydi. Ne tesadüf, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kankaydı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yenikapı ruhundan Kılıçdaroğlu'nun U dönüşü yapmasını sağladı. Satterfield'in yaklaşık 40 yıllık kariyerinde iki konuda uzmanlaştığı görülüyor. Birincisi İran ve Irak, ikincisi ise İsrail'i korumak adına yaptığı hizmetler. Satterfield, Irak'ta Saddam Hüseyin'i devirmeyi başaran ABD'nin misyon şefiydi. George W.
Bush yönetiminde, Dışişleri Bakanı Condoleeza Rice'ın BEYNİ, Irak'ın yeniden dizaynını üstlenmişti. İsrail- Mısır barış anlaşmasını tehdit eden Sina krizinin çözülmesinde baş rol oynadı. Sisi'nin kanlı darbesinde etkili olurken, Kahire'de Misyon Şefi ydi. 2014 Mayıs ayında Libya Özel Temsilcisi olarak atandı. Ne tesadüftür ki Libya İç Savaşı tam da aynı günlerde başladı. 2017'de yakın doğu ilişkilerinden sorumlu müsteşarlık görevine döndü. Beyaz Saray'ın Suriye politikalarının Senato'ya sunumlarını genelde o üstlendi. Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine ABD'nin gözlemcisi olarak katıldı.
Amerikan Senatosu'nun Dış İlişkiler Komisyonu'nda, (PKK) PYD ve YPG'den oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'nin kuzeyinde güçlendirilerek İran'a karşı bir tampon görevi alacağını ortaya koymuştu.
SONUÇ: Derin ABD'nin (CIA,Pentagon-Dış İlişkiler Konseyi) çok çok önemli bir diplomatı Satterfield, Ankara'da göreve başlayacak. Ricci ve Bass'ın Kemal Kılıçdaroğlu kankalığını unutmadan, içte ve yakın coğrafyamızda bakalım gelecek nelere tanık olacak?
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