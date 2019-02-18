BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Avrupa’nın projesi!
İngiltere, Almanya sufleleriyle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki ittifak, bir taktik birliktir. Bunun için de birbirine karşıt ideolojik, ulusalcı, Kürtçü ve solcu tarafların, büyük Türkiye harekâtını durdurma hesaplarıyla bir araya getirilmeleri asla gözden uzak tutulmamalıdır. Kılıçdaroğlu-Meral Akşener-Selahattin Demirtaş-Temel Karamollaoğlu beraberliğini sağlayan İngiliz ve Alman mahfillerinin, daha önce olduğu gibi 31 Mart için de kurguladıkları taktikler yabancımız değildir. Yakın tarihe bakarsak, 2010'dan bu yana her seçime göre KURGULANMIŞ BİR KILIÇDAROĞLU PROJESİ söz konusudur.
DENİZ BAYKAL NE İÇİN DEVRİLDİ?
Derin ABD kuklası FETÖ kasetleriyle genel başkan yapılan Kemal Kılıçdaroğlu, göreve geldiği günden beri, Atatürk'ün kurduğu CHP'yi, Batı'dan aldığı suflelerle, kademe kademe HDP zihniyetine yaklaştırmıştır. Bunun, sadece Türk siyaseti için değil, Suriye parçalanması ile yakın ilişkisi vardır.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, ABD-İsrail Irak-Suriye-Akdeniz korıdorunu parçalamaya kalkınca derin Avrupa, Türkiye siyasetine müdahale etme kararı almıştır. Bunun sonucu olarak, 7 Haziran 2015 seçimlerine giderken, CHPHDP (PKK) ittifakı gerçekleştirilmiştir.
Seçimlerden AK Parti tek başına iktidar olarak çıkamayınca, az daha iktidarı Kemal Kılıçdaroğlu-Selahattin Demirtaş'ın ele geçirmesi söz konusu olmuştur.
Ancak, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin milli duruşu, 'DERİN OYUN'u erken okuyarak Kılıçdaroğlu-HDP blokunu durdurmuştu. 2015 Kasım ayında, Cumhurbaşkanımız Tayyip ve Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu-Selahattin Demirtaş BATI PROJESİ'Nİ paçavraya çevirmiştir. Erdoğan-Bahçeli beraberliği o günden bu yana Türkiye'nin BEKA HATTININ omurgasıdır.
Ardından yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Millet Meclisi seçimlerine yönelik, derin Avrupa (İngiltere-Almanya, MHP'yi bölerek Meral Akşener projesine geçmiştir. Lütfen dikkat edelim. Haziran 2018 genel seçimlerinde, Kılıçdaroğlu- Meral Akşener-Selahattin Demirtaş- Temel Karamollaoğlu PROJE İTTİFAKI ile girildiğini unutmayalım. Ve. Derin Avrupa'nın bu PROJE İTTİFAKI, kurnaz şekilde Millet İttifakı ismiyle 31 Mart seçimleri için yine karşımızdadır. Yani yabancımız değil.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER PROJESİ İÇ İÇE
"Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener" sadece CHP ve İYİ Parti arasında adı konulmuş bir birliktelik değildir. Taktilsel bir düşünce altında, HDP (PKK) CHP'ye, İP ve SP desteği lojistik yapılmıştır. Yetmemiş, Kılıçdaroğlu'nun, taktik olarak sosyalist ÖDP'yi dahil etmesi sağlatılmıştır. Evet. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a karşı bu oluşum Kılıçdaroğlu yönlendirilerek gerçekleşen bir seçim mühendisliğinin sonucudur.
Eğer, Deniz Baykal ABD kuklası FETÖ kasetleriyle devrilmemş olsaydı, CHP, Atatürkçü zeminden HDP (PKK) zeminine bu kadar rahat kaydırılamazdı. Derin Avrupa'nın sufleleriyle Kemal Kılıçdaroğlu marifetiyle siyasal mühendislik yürütülmektedir. BATI SUFLELERİ, ERDOĞAN'I DEVİRMEK ÜZERİNEDİR.
Bu yolda siyasl mühendislik yaparken, Kılıçdaroğlu'nun karşılığında tüm yenilgilere rağmen CHP'de genel başkan kalması ne tesadüf, bugüne kadar sağlanmıştır.
Peki, 31 Mart sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, görevini sürdürebilir mi?
PKK'nın 2015 Temmuz'da teröre başladığı ve Güneydoğu'nun ilçelerini açtığı hendeklerle savaş alanına çeviren HDP'yi yaşatmak konusunda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun nefesi yetmeyecek. Bu iş, ismini tahmin ettiğimiz bir başka isme verilecek. Kılıçdaroğlu yolcu edilecek.
Çünkü CHP, artık bölünme noktasındadır.
CHP'nin Avrupa-İstanbul Boğaziçi adresli DERİN KONSEYİ'NİN ÇARE ARAYIŞINDA olduğunu duyuyoruz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- HDP kankalığı CHP’yi bölüyor 17 Şubat 2019, Pazar HDP ile ittifak, CHP'yi bölünme noktasına sürüklerken, İYİ Parti'yi (İP) de eritiyor. HDP (PKK) AŞKI Kemal Kılıçdaroğlu'nu...
- Kıbrıs-Doğu Akdeniz denkleminde hamleler 13 Şubat 2019, Çarşamba TÜRKİYE'NİN en önemli, en değerli yönü DIŞ POLİTİKASIDIR. Türkiye'nin nerede olduğu, kiminle olduğu, kime karşı...
- Kılıçdaroğlu üfürüyor, saldırıyor, savruluyor 11 Şubat 2019, Pazartesi YENİ bir dünya düzeni kuruluyor. Dengeler, eksenler değişiyor. Böyle bir süreçte, dünyanın en stratejik konumunda...
- Erdoğan özde Kılıçdaroğlu sözde 10 Şubat 2019, Pazar CHP-KEMAL Kılıçdaroğlu'nun Atatürkçülüğe zıt ne varsa savunuşu, CHP'yi bölücü terör örgütünün siyasi kanadı HDP'ye...
- Şer ittifakı ve Derin Almanya 06 Şubat 2019, Çarşamba CHP'NİN ciğerini biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun perde gerisi temaslarından haberdarız. Ve Kılıçdaroğlu'nun...
- HDP kankalığı CHP’yi bölüyor
- Kıbrıs-Doğu Akdeniz denkleminde hamleler
- Kılıçdaroğlu üfürüyor, saldırıyor, savruluyor
- Erdoğan özde Kılıçdaroğlu sözde
- Şer ittifakı ve Derin Almanya
- Başkan Erdoğan’dan yeni paradigma
- Büyük Türkiye’nin beka hattı
- 15 Temmuz kahramanı Turgut Aslan aramızda
- CHP’de darbe
- CHP’de son oyun: Trajedi