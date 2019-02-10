BÜLENT ERANDAÇ
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Erdoğan özde Kılıçdaroğlu sözde
Erdoğan'ın, yerel seçim mitinglerine SİVAS'TAN başladı. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun morali bozuldu.
Derdi kederi arttı. Başkan Erdoğan, ilk mitingi Sivas'ta meydanları dolduran onbinlerin duygularına tercüman oldu. "Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir. 100 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi 100 yıl sonra bugün aynı yerde bir kez daha tekrar ediyoruz. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız."
ÖZDE bakışını ortaya şöyle koydu:
"Bu yıl 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağız.
100 yıl önce milletimiz manda ve himaye kabul edilemez iradesiyle istiklaline ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını Sivas'tan dünyaya haykırmıştır. 1919'da Sivas'ta Kurtuluş Savaş'ımızın ve Cumhuriyet'in temeli atıldı, manifestosu yazıldı, ufukları çizildi. İşte bugün, 100 yıl sonra bizler de o ilkeleri, kararları, idealleri buradan tekrar ediyoruz."
CHP lideri Kemal KIlıçdaroğlu, ötekileştirici, kutuplaştırıcı siyasetini sürdürürken, Başkan Erdoğan Atatürk'ü ortak bir değer olarak öne çıkarıyor, Atatürk'ün CHP zihniyeti tarafından suiistimal edilmesini, engellemek için büyük çaba sarf ediyor. Aziz milletimiz unutmuyor.
CHP'nin 2019'a giderken kullandığı, irtica söylemi, Cumhuriyet mitingleri, küresel alanda, Batı dünyasında yükselen İslam düşmanlığından istifade etmeye kalkışması, FETÖ'nün, HDP'nin (PKK) kankalığına soyunmaları zihinlerde yaşıyor.
SONUÇ: Cumhurbaşkanımız Erdoğan, CHP-gayrı milli mahfiller köprülerini gözler önüne sererken, CHP-Kılıçdaroğlu'nun altlarındaki halıyı, Samsun'da, Erzurum'da, Sivas'ta, Afyonkarahısar'da, İzmir'de çekiyor. Evet. Erdoğan'ın ÖZDE konuşmalarıyla, CHP'nin yazıldığı kökü dışarıda projeler iflas etmektedir.
Antalya'da Menderes Türel 3 puan önde
Ülke çapında, CHP tel tel dökülürken, İP'te eriyor. Nitekim Antalya'dan gelen son haberler, hem CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de İP Genel Başkanı Meral Akşener'in moralini bozmuş durumda. Geniş kapsamlı ve özellikli 3 ankete göre, AK Parti-MHP ortak Belediye Başkan adayı Menderes Türel, CHP -İP-örtülü destekçi HDP ortak adayı Muhittin Böcek'ten 3 PUAN ÖNDE.
Antalya'da Menderes farkını ortaya çıkaran konuları, vatandaşlarımız şöyle sıralıyor: "İnsanların içini ısıtan, umut veren, heyecanlandıran, yaşanabilir çağdaş ve akıllı bir şehir projesi hazırladığı için. Hizmet belediyeciliğini çok güzel anlattığı için. 'Yarının Antalya'sı' hayalini iyi kurgulamış olduğu için. Ortaya bir vizyon koyarak 2023'te Antalya'yı bir dünya şehri yapacağına inandığım için, destekliyoruz." Görünen tabloya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, örtülü destekçi HDP, Antalya'da da nal toplayacaklar.
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