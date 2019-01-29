Bugünkü
Takvim
BÜLENT ERANDAÇ BÜLENT ERANDAÇ
  •  
  • SMS
    Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
    Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
    BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
    Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
    Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
    Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
  • 29 Ocak 2019, Salı

CHP’de son oyun: Trajedi

TRAJEDİ: İnsanların kaygılarını, zor durumlarını konu olarak alan tiyatro türüdür. Sonu acıklı biten konulardan oluşur. CHP'de son oyunun ismi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun trajedisi. Kılıçdaroğlu'nun yetersiz, genel başkan olduğu geçen 9 seçimde kaybetmesinden belliydi.Ülkemizi yönetmek ve yönlendirmek konusunda yeteneksiz durumunu Aziz Milletimiz zaten kısa zamanda anlamıştı. Eski günleri geride bıraktık, son 3 aydan beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acizliği, CHP seçmeninde yarattığı ızdırap kitap olur, roman olur.
Basiretsizlik bir tarafa, CHP'li seçmenlere önceki gece yaşattıkları tam deyimiyle, komedyayı aştı, trajediye döndü. CHP'nin Parti Meclisi, birbirinin gözünü oyanların, yüze gülen arkadan kuyu kazanların son oyunlarına sahne oldu. Önceki gün, 'CHP'de İzmir komedyası' başlıklı yazımız çıktı. Pazar gecesi, CHP'ye gönül vermiş arkadaşlarımız 'Komedya arkada kaldı.
Trajedi' diyerek tepkilerini gösterdiler.
Milleti değil, CHP'li seçmeni değil, kendi imkânlarını geliştirmeye matuf adamları listeye koydurmak için yapılan manevralar, şaşırtıcıydı,manidardı.
Gönül tellerini titretiyordu. Çok azalmış sermayenin tamamen harcanmasıydı.
Kemal Kılıçdaroğlu, pazar gecesi tamamen tükenmiştir. CHP seçmenlerinde hayal kırıklığı yaratması ötesinde, Türk siyasal hayatında yaşanmakta olan büyük değişimin altında kalmıştır. Küresel güçlerin desteğiyle CHP'nin iktidar olmasına soyunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başarısız karnesi ellerdeydi. Pazar gecesi yaşanan manevralar, hızlı bir şekilde tükenişini de tetiklemiştir. Avrupa sufleleriyle, Merkez sağ partilerin kadrolarından bazı isimler CHP saflarında son seçimde CHP milletvekili seçilmişlerdir. Buradan medet umulmuştu.
Dıştan eklemlenmeler ile bir yere yürümeyi bırakın, kendi adamlarını idare etme basiretsizliğine tanık olunmuştur. CHP trajedisine bakınca, neler görünüyor?
'Elitizm, derin mahfillerle ilişkiler, beceriksiz yönetim, yozlaşmış manevralar, yetersizlik, yanlış adam seçişler, ülkeye ve millete umut vermeyen söylemler, öngörüzüzlük, yukarıda sıraladığımız siyaseti tüketen unsurların çoğu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde CHP'ye taşınmıştır. Pazar gecesi sahneye konan, TRAJEDİ Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin tükendiğinin son resmidir.

SON KARELER
1) İzmir'de Tunç Soyer aday olarak belirlendi. CHP, İzmir çantada keklik misali bir vurdumduymazlık içindeydi.
Aylardır konuşuldu. Manevralar aldı başına gitti. CHP içi dalgalandı, budaklandı, Sonuçta şu oldu: Şapkadan tavşan çıkartacakmış gibi yapıp aylar öncesinden aday olmuş, Tunç Soyer'i çıkardılar. CHP seçmenleri şaşırdı.
Basiretsizlik, beceriksizlik yaptılar.
Güzel İzmirlilere karşı vurdumduymazlık sergilediler. 2) Battal İlgezdi'yi yeniden Ataşehir belediye başkan adayı yaptılar.
Kemal Kılıçdaroğlu, kafasına göre taktik yaparak, İlgezdi'yi MYK'da oluşturulan listeye koymadı, PM toplantısına defacto yaparak getirdi, Ataşehir için yeniden aday gösterdi. CHP birbirine girdi. Parti meclisi üyesi Gamze İlgezdi, yumruk yumruğa kavga eden Faik Öztrak ile Onursal Adıgüzel olayına karıştı, toplantıyı terk etti. Rezaleti anında duyan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, istifa etti. Sebebi de, Battal İlgezdi'nin bazı suiistimalleri yüzünden İçişleri Bakanlığı tarafından, Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen raporlar ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle görevden uzaklaştırılmasıydı. Kemal Kılıçdaoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye sahip çıkarken, Battal İLGEZDİ rezidanslarından, MİLYONLUK Buz Rezidans'taki bir daireyi 250 BİN LİRAYA Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na, 10 Temmuz 2014'te (rezidansın 17. katında 87 numaralı daireyi) satmıştı. Kılıçdaroğlu'nun, Gamze Akkuş İlgezdi'nin milletvekili seçilme (2014) garantisi vermesinin ardından kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun Buz Rezidans'tan daireyi alması özellikle dikkat çekmişti.
SONUÇ: KEMAL BEY, ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar BÜLENT ERANDAÇ CHP’de son oyun: Trajedi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ