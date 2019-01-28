BÜLENT ERANDAÇ
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Guadio-Kılıçdaroğlu benzerliğine dikkat!
Neden acaba? Venezuela'da PROJE GUADIO rezaleti yaşanırken, Guadio ile ABD arasındaki yakın ilişki, dün yaşanmış gibi hatıralarda tazeliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişiminden hemen önce gerçekleştirdiği, ABD'ye DERİN GEZİYİ akıllara getirdi. Derin ABD'nin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı kuşattığı sıralarda Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık öncesinde (1-4 Aralık), ABD Ankara Büyükelçisi Riccıardone marifetiyle, ABD'ye gitmiş, tanınmış CIA ajanları Graham Fuller, Makovski, Henry Barkey, Abramowitz, Edelman ve FETÖ'cülerle toplantı yapmış, örgütün ileri gelen isimlerinden plaket almıştı. Dönünce, ne tesadüf, FETÖ, 17-25 Aralık yargıemniyet darbesine teşebbüs etmişti. Allah korudu. FETÖ, eğer 17-25 Aralık'ta başarılı olsaydı, Kemal Kılıçdaroğlu üzerine kurgulanan planlar neydi acaba?
Darbe-ABD ilişkileri çerçevesinde Juan Guaido ve Kılıçdaroğlu'nun birbirlerine olan benzerliği sadece bu değil. 7 Haziran 2015 seçimlerini hatırlayalım. AK Parti tek başına hükümet kuramamıştı. Kılıçdaroğlu yanına HDP'yi alarak TBMM'yi ele geçirmek, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı iş yapamaz hale getirmek istemişti. MHP Lideri Bahçeli'ye, nesine güvenerek, BAŞBAKANLIK TEKLİF ETMİŞTİ.
Türk siyasetinin tecrübeli devlet adamı Bahçeli, derin oyunu görmüş, CHP-HDP ile koalisyon kurmamış, DERİN ABDAvrupa tezgâhı boşa çıkarılmıştı.
SONUÇ: Venezuela'da Guaido rezaleti yabancımız değil. ABD derin oyunu, Türkiye'de 2 kez tekrarlanmıştı.
Aziz Türk milleti ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli, DERİN TEZGÂHLARI parçalamıştı. Allah mazlumların sesi Tayyip Erdoğan'ı korusun. Cumhurbaşkanımız, MÜSLÜMAN DÜNYANIN sesi olarak, 'Çık kardeşim Maduro, yanınızdayız' diyerek, derin ABD ve Avrupa'nın emperyalistlerine, TOKAT ATTI.
Derin ABD, petrol ve Çin ortaklığı nedeniyle Venezuela'ya saldırdı.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı kuşatmak için de çok uğraştılar.
Müslüman dünyanın içinde hançer olarak soktukları gaddar İsrail'e 'ONE MINUTE' diyen Cumhurbaşkanımız'ı devirmek için, içteki mahfillerini, devşirdikleri BATI HAYRANI CİBİLİYETSİZ İNSANLARI kullandılar. Ancak, büyük Türk milleti karşısında aciz kaldılar.
15 TEMMUZ TOKATLARIMIZIN İZİ HALA YANAKLARINDA.
Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes ve Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Dr. Muhammet Savaş Kafkasyalı, derin ABD, yeni emperyalistlerin cibilliyetini ortaya koydu.
Büyükelçi Reyes, SDE 'Venezuela'da darbe' toplantısında, derin ABD'nin KONTROLLÜ KAOS planını açıkladı:
ABD ülkemizde 'paralel bir devlet başkanı tanınması, vekâlet savaşları' gibi adımları attı. Bu durum ulusal egemenliğe saygısızlık, ulusal normların temel prensiplerin ihlalidir. Ne utanç verici ki kendilerini demokratik olarak lanse eden birçok ülke, aynı paralelde.
Muhalefete destek dışarıdan geliyor.
Ülkenin kaynağına göz dikmiş dış güçlerin işbirliği var." Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve SDE Yüksek İstişare ve Danışma Kurulu Üyesi Yalçın Topçu değerlendirmelerde bulundu:
"Cumhurbaşkanımız, 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' mesajını ilk önce verdi. Bu ifadenin Türk milletinin ve devletinin bu olaylara karşı duruşunun en net şekilde göstergesidir.
'Milli iradeye tasallut kim tarafından gelirse gelsin Türkiye karşısında durur' dedi. Ne yazık ki ülkemizde de yapılanlara baktığımız zaman, siyaset yoluyla ülkeler hizaya çekilmek isteniyor.
Basın, ekonomik ve terör örgütleri kullanılarak kendi yanlarında olmayan ülkeleri hizaya çekmek istiyorlar.
Bu asla kabul edilemez."
SONUÇ: DERİN ABD ve AVRUPA'nın ciğerini biliyoruz.
TÜRKİYE'DE YAPTIRDIKLARI 27 MAYIS-12 EYLÜL-28 ŞUBAT- 15 TEMMUZ DARBELERİNİN DE HESABINI AZİZ MİLLETİMİZE ER GEÇ VERECEKLERDİR...
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