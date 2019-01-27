BÜLENT ERANDAÇ
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Chp’nin İzmir komedyası
Bu derece sorumsuzluk, seçmene de ülkeye de ,'yeter artık' denilecek noktaya geldi. Değerli okuyucularımız, dün TV'lerde, Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, (içten olmayan gülücüklerle) anlaştıklarını açıkladılar. Onlar anlaşmadı, onları ANLAŞTIRDILAR.ANLAŞMAK ZORUNDAYDILAR. (Avrupa öyle istiyor da ondan) Meral hanım Kemal Beyin elini sıkarken, İYİ Parti'nin Ankara, İstanbul, İzmir teşkilatları karıştı. Pazarlık masasında, İYİ Parti İzmir'de, Karabağlar, Bayraklı, Buca, Menderes, Ödemiş, Kınık, Kiraz, Bergama ve Tire'nin kendilerine bırakılması için çok asıldı.
İYİ Parti, ittifakın adaletli olabilmesi için istedikleri ilçelerde kendi adaylarının gösterilmesi gerektiğini söylemişlerdi.
Pazarlıklar sürerken, İP'ciler, Menderes, Ödemiş, Kınık, Kiraz, Bergama ve Tire ilçelerinde yaklaşık 4 aydan beri adaylarını çalıştırıyorlardı. Kemal ve Meral, içten değil, anlaştıklarını açıklarken, İzmir listesinde, sadece Kiraz ve Tire'nin İYİ Partiye bırakılmış olması hayal kırıklığı yarattı. Seçimlere bazı adaylarının bağımsız girmesi için toplantılar sürüyor.
Meral Akşener'in adamları, İstanbul'da 10 ilçeyi istediler. Arnavutköy, Bağcılar, Esenler ve Kağıthane olmak üzere sadece 4 ilçede İYİ Parti'nin adayı desteklenecek.
Ankara'da ,5 isteyen İP'ciler, Gölbaşı, Kazan, Nallıhan ve Kızılcahamam'da İYİ Partinin aday çıkarmasına razı oldular.
SONUÇ: İki parti arasındaki ittifak yapılacak yerlerin kesinleşmesinin ardından CHP Parti Meclisi'nin, pazar günü (bugün) toplanarak, İzmir Büyükşehir adayı ile İstanbul'un ilçelerinde adaylarını netleştirecek. CHP parti içi hizipler, şaşırtıcı taktiklerle, CHP'nin İzmir adayını belirleme telaşı içindeler. Ah güzel İzmirliler, CHP içi manevraları, ayak oyunları,sahte yüzleri daha yakından tanıma fırsatı bulsanız, CHP'ye, 'Yeter artık. Bize bu kadar vurdumduymazlık yapmayın' deyip, KIRMIZI KART göstermekten çekinmezsiniz...
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