BÜLENT ERANDAÇ
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Kılıçdaroğlu ile Akşener pazarlıkta
Çocuk dükkâna girer. Bir palto beğenir.
Esnaf 100 TL der. Çocuk "50 olmaz mı?" Esnaf "Sana 90 yaparım" der.
Çocuk "45 olmaz mı?" diye üsteler.
Satıcı hem pazarlıktan sıkılarak, hem de çocuğa acıyarak "Tamam para almıyorum, para istemiyorum, hediyem olsun. Para istemez hadi" deyince, çocuk şaşırır, dışarı çıkar babasına, "Baba adam bana paltoyu bedava verdi. Şimdi ne yapayım?" der.
Baba "O zaman neden 2 istemedin.
Hadi gir dükkâna 2 tane iste" der.
Çocuk dükkâna girer, 2 bedava isteyince, esnaf çocuğu kovar. Şimdi gelelim konuya; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında haftalardır süren pazarlıkta son nokta konulamadı. İki lider, güzel ülkemizin bazı il ve ilçeleri için kıran kırana pazarlık yaptılar. İstanbul ve İzmir'in ilçeleri konusunda hala bir anlaşma sağlayamadılar. Ankara'nın Etimesgut, Muğla'nın Bodrum, Denizli'nin Pamukkale, Kocaeli'nin Çayırova ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinde uzlaşı çıkmadı. Maalesef (at) pazarlığı sürüyor.
Aziz milletin, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e KIRMIZI KART gösterme zamanı geldi.
HDP aşığı CHP'li Murat Özçelik yine sahnede
CHP'NİN HDP aşığı, eski genel başkan yardımcılarından, ABD eski Büyükelçisi Murat Özçelik yine sahnede. HDP (PKK) aşığı Emekli Büyükelçi Murat Özçelik, "Oyun kuruculuğundan oyun bozuculuğa" kitabı ile HDP'li dostlarına mesaj verme sevdasında. Murat Özçelik "Bu kitapta dünyada ne kadar çok yalancı siyasetçi olduğunu anlatmaya çalıştım" diyor. Özçelik "Dünyada çok yalancı siyasetçi" olduğunu söylüyor da. Peki, kendisini aziz millet nasıl tanıyor? CHP 'dışişlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı' olduğu sırada Murat Özçelik, HDP (PKK) aşığı oluşu, CHP'ye değil, HDP'ye oy vermesi tartışmalara yol açmıştı. İzmir Milletvekili Musa Çam sert tepki göstermişti. CHP kapalı toplantısında tartışma sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik'in ayağa kalkarak "Ben ve çevremdekiler de HDP'ye oy verdik" diye konuşmuştu. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ın ayağa kalkıp "Sen nasıl partilisin, bunu nasıl yapar ve söylersin?" diyerek Özçelik'e tepki göstermişti.
'DEMİRTAŞ GİBİ SİYASETÇİYE İHTİYAÇ VAR' DEMİŞTİ. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, bir röportajda (FETÖ'nün gazetesi Zaman gazetesi) HDP aşkını göstermişti: "HDP Meclis'e girmeli. Birçok denge ona bağlı.
Niye, çünkü Kürt meselesini de biz çözeceğiz. Bunun için de HDP çıkmalı.
Selahattin Demirtaş farklı karakter...
Bakın bağlamayı almış, türkü söylüyor.
İyi bir siyasetçi. Allah'tan da öyle.
Siyasetin Demirtaş gibi bir siyasetçiye ihtiyaç var." CHP-HDP PERDE ARKASINDA: CHP ile HDP arasında gizli görüşmeler yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Mardin Belediye Başkan adayı Ahmet Türk'ün bir otelde yaptığı görüşme dillerde. CHP, İstanbul'da bazı ilçelerde HDP orıjinli adaylar göstermeye hazırlanıyor.
SONUÇ: İşte böyle bir süreçte, HDP (PKK) aşığı, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik'in sahneye çıkması manidar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Murat Özçelik'in HDP'ye verdikleri SUBLİMİNAL MESAJLARI, aziz Türk milleti affetmez.
Milliyetçi olduğunu söyleyen, Meral Akşener-İP'nin değerli seçmenleri affeder mi?
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