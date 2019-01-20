BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Güzel cevap
Batı hayranları, emperyalizmin gizli aşıkları, çakma ulusalcılar, Fazıl Say'ı rol modelleri gibi yutturmaya çalıştılar.
Ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın Ankara'da gerçekleştirdiği Truva Sonatı konserine katılınca, tık nefes oldular.
Fazıl Say konserine katılanlar, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Fazıl Say'ın, gerçekten samimi, içten konuşmalarına tanık oldular. Bir süre önce, "Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı, Türkiye daha iyi olurdu" diyen bir gazeteci ve "Cumhurbaşkanı bir Mozart, bir Beethoven dinlesin. İyi gelir" ifadesini kullanan bir sanatçının düştüğü aciz durumu konuşmaktan çekinmediler. Cumhurbaşkanımız ne demişti? "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır." Evet.
Kendi kalıplarına milleti sokmak, karnını kaşıyan millet diyerek aziz millete hakaret etmenin cüretini buluyorlardı. Darbeci zihniyetin, milleti horlayanları çok gördük.
Aziz milletin 16 yıldır desteğiyle sandıklardan çıkardığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, küstahça saldırmanın şaşkınlığını sergiliyorlardı. Faşizm neydi? Kendi fikrini, kendi yaşantısını dikte ettirmekti. Bunu rezilce yıllarca yaptılar. Yine yapacaklarını sanıyorlar.
Ülkemizin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak küstahlığını yaparak, açıkça faşistlikleri sergilediler.
Dertleri başkaydı. Fazıl Say'dan aldılar cevaplarını. Aziz millete beraberce daha çok sanat gösterilerini yapma konusunda beraber yürüme kararı da aldılar.
Helal olsun Fazıl Say'a.
ÇİRKİN BOLTON'U ÇILDIRTAN GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, etkin ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham'la 2,5 saat görüştü.
Evet. 2,5 saat konuştu. Adam olana adam gibi davranılır. Bir süre önce afta tafra ile Ankara'ya gelen, İsrail'den aldığı gazla ileri geri konuşan Çirkin Adam, YPG/PKK sevici John Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemişti. Ankara'dan postalanmıştı. Senatör Graham'ın kabul edilişi ise bu bakımdan çok anlam taşıyor. Çirkin Bolton, bir hiçsin.
Hikâyesin. Ankara tokatları aklını muhakkak yerine getirecektir.
GÜZEL İZMİRLİM, CHP'YE DERS VERMENİN ZAMANI
Ey güzel İzmirlim. Sizlerin arkasına saklanarak, yıllarca yaşam biçimi üzerinden tiyatro oynayanlara ders vermenin zamanı gelmedi mi? İşte gördünüz. CHP zihniyeti, size dikte ettirecek adamların kavgaları içinde. Utanmıyorlar, birbirlerinin gözünü oyarak, sizlerden garanti oy almanın sevdasındalar. Size hizmet için değil, kendi ikballeri için İzmir'i ne hale getirdiği apaçık ortada. AK Parti tam 16 yıldır sandıklardan çıkıyor. İşte güzel İzmir gibi Antalya'yı Menderes Türel, sadece Ak Partililer'in değil, herkesin başkanı olarak idare ediyor. Yaşam çeşitlerini garanti altına alan bir zihniyetle AK Partili başkanlar görevde. Asırlardır, farklılığı içinde yaşatan Anadolu insanı bu durumu zenginlik kaynağı olarak görür. Bu milleti bidon kafalı, makarnacı, kömürcü diyerek aşağılayanların faşistliği lime lime üzerlerinden dökülürken, yaşam biçimi üzerinden komplolar kurarak, güzel İzmirlimi kendi ikballeri için alet edenlere, ders vermenin zamanı gelmedi mi? Faşistler insanları içki içenler içmeyenler, sakallılar sakalsızlar diye ayırır. Yaşam tarzı dayatması sadece faşist CHP zihniyetine aittir. CHP zihniyeti hak ettiği dersi güzel İzmirlimden er geç alacaktır.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Tampon bölge 16 Ocak 2019, Çarşamba TRUMP, tweet hastalığına tutulmuş durumda. Türkiye'yi küstahça tehdit etti. Kendinden geçti, "Mahvederiz, ekonomik...
- Hepsiyle savaşmaya devam edeceğiz 15 Ocak 2019, Salı BU Trump çok tuhaf adam. Eline telefonu alınca ne yapacağını, nasıl tweet atacağını kimse kestiremiyor. Dün oturmuş,...
- Türkiye eski Türkiye değil 14 Ocak 2019, Pazartesi EVET. Türkiyemiz'in Irak ve Suriye sınırları 100 yıl önce, İngiliz Başbakanı Churchill'in viski partileri sırasında,...
- Erdoğan’ın ezber bozan hamleleri 13 Ocak 2019, Pazar BAŞKANLIK modeliyle, Cumhurbaşkanımız ERDOĞAN, her alanda ezberler bozuyor. Susan, çekingen, içine kapanık Türkiye...
- Bolton Kardeşler’e Ankara tokadı 09 Ocak 2019, Çarşamba ABD Başkanı Trump'ın Dalton kardeşleri, (Bolton, Dunford ve Jeffrey) İsrail'den rezil açıklamalar yapmışlardı....
- Tampon bölge
- Hepsiyle savaşmaya devam edeceğiz
- Türkiye eski Türkiye değil
- Erdoğan’ın ezber bozan hamleleri
- Bolton Kardeşler’e Ankara tokadı
- CHP Genel Merkezi’nin titreyen duvarları
- Kemal ile Meral’in derin planları!
- Tarihin en büyük tahkimatı
- CHP’de 1 Nisan Depremi’nin öncü işaretleri
- Milli zihniyet mücadelemizin yeni yılı hayırlı olsun