BÜLENT ERANDAÇ
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Tampon bölge
Bir baktık, Trump, Türkiye'nin yıllardır söylediği, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, Başbakanlık döneminden beri binlerce defa tekrarladığı, TAMPON BÖLGEDEN bahsediyor. Paçaları yemeyince, şimdi Trump bu fikre sıcak bakmak zorunda kaldı. O tampon bölge, Türkiye için, Başkan Tayyip Erdoğan için son değil. Kuzey Suriye'de Türkiye'nin kuracağı tampon bölge, bizim için BİR RAMPA BÖLGEDİR. Anlaşıldı mı? (Rampa, Füze ve roketlerin ilk hareketlerinde destek olmak ve havaya fırlatmak için üstüne yerleştirildikleri platformlara, alanlara denir). Türk ordusu, Kuzey Suriye'nin 32 kilometre derinliğinden daha uzaklara bakacaktır.
Fırsatlar bitmez. Çünkü Türk ordusunun kontrolünde olacak 36 kilometrelik derinlikte, ABD'nin aşk ile yaşadıkları PKK ve PYD'nin kökü kazınacak.
HEDEF KUZEY SURİYE DERİNLİĞİ
CUMHURBAŞKANIMIZ Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağı mesajını verince, taşlar yerinden oynadı. Türkiye, her defasında Trump ve adamlarına, Fırat'ın doğusundaki YPG varlığından rahatsızlığını iletmiş, Menbiç Yol Haritası'nın hızlandırılması uyarısında bulunmuştu. 27 Kasım'daki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında son olarak, harekât masaya yatırılmış, 36 kilometrelik derinliğin, operasyon detayları, bölgedeki YPG mevzileri, ABD noktaları ve harekât tarzı en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmişti.
Nitekim MGK bildirisinde de Suriye'de bir emrivakiye göz yumulmayacağı, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda, meşru müdafaa hakkını kullanacağı açıkça vurgulandı. "Gerekirse, ABD ordusu ile çarpışırız" denildi. Tarihin en büyük tahkimatı başlatıldı. Başkan Erdoğan, her konuşmasında, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Vurguluyor. Son gelişmelere göre, 36 kilometrelik derinlikte Türk Ordusu kontrolü ele alacak. Bu alan içinde, TEL ABYAD, RESULAYN, HASEKE, KAMIŞLI yer alacak. Zaten bu noktaları dağıtacaktık. Şimdi, Tampon Bölge parantezi içinde, Fırat'ın doğusunda Tel Abyad'dan Resulayn'a kadar uzanan hatta bir askeri kontrolü sağlama şansımız doğdu. Bu bölgeden terör örgütü PKKPYD, aşağı atılacak. İçte temizlik yapılacak.
Türk Hava unsurları çok aktif olarak 32 kilometre üzerinde dolaşabilecek. Evet.
ABD-İsrail petrol (terör) koridorunun bir bacağını AFRİN'DE koparmıştık. Şimdi, TEL ABYAD-RESULAYN BACAĞINI
DA KOPARACAĞIZ. Simgesel olarak kantonların birleştirilme projesinde kritik ve sembol NOKTALAR KONTROL ALTINA ALINACAK. Burada kritik noktalar Ayn-el Arap (Kobani), Tel Abyad, Resul Ayn'a, doğu ve batı kantonlarının birleşmesine vurulmuş en büyük neşteri atabileceğiz. Irak'ın kuzeyinden gelen petrolün, Suriye-İsrail üzerinden Akdeniz'e çıkacağı proje de, 32 kilometrelik derinlikli harekâtın tamamlanmasıyla, Kerkük'ten akan petrolün Akdeniz'e çıkışı (Yani İSRAİL PROJESİ) akamete uğratılmış olacaktır.
SURİYELİ GÖÇMENLERE HAYAT ALANI
36 KILOMETRELIK, Türkiye'nin kontrol edeceği TAMPON BÖLGEDE, Türkiye'nin Mülteci sorununu tersine çevirme şansı doğuyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde, Afrin'de ve İdlib'te güvenlil alanlar yarattık. 300 bine yakın Suriyeli geriye döndü. Fırat'ın doğusunda Tampon Bölge ile Haseke'ye doğru yeni güvenli yaşam alanlrı kurulması, Türkiye'den milyonların geri dönmesi de söz konusu olacaktır.
SONUÇ: Türkiye'nin amacı, sınırında güvenli ve arındırılmış bir Tampon Bölge oluşturmaktı. Dün ve bugün Kuzey Suriye'de ne olacağından çok gelecek yıllarda, nerede olacağımıza odaklanmak zorundayız. Başkanımız Tayyip Erdoğan da bunu yapıyor. Yarına kilitleniyor. 23 Ocak, Erdoğan-Putin-Ruhani zirvesi, kader toplantısı olacak.
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