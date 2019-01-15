BÜLENT ERANDAÇ
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Hepsiyle savaşmaya devam edeceğiz
Dün oturmuş, "Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. Gerekirse, yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız. Kuklaları PKK-PYD'ye (Kürtler'e!) saldırırlarsa Türkiye'yi mahvedeceğiz" diyerek, çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Anında aldı cevabı Ankara'dan. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın çelik çekirdeği "Biz kediye kedi, ite it" diyerek, çirkin yüzleri tokatladı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Suriyeli Kürtler'i PKK, PYD ve YPG'yle bir tutmak vahim hata olur. Suriyeli Kürtler'i PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır. Türkiye teröristlerle savaşıyor, Kürtler'le değil. Kürtler'i ve tüm diğer Suriyeliler'i terör tehditlerine karşı koruyacağız. Teröristler, ortaklarınız ve müttefikleriniz olamaz. DEAŞ, PKK, PYD ve YPG arasında fark yoktur. Hepsiyle savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
NE İŞTİR POMPEO? Abu Dabi'de konuşan Pompeo da "Bu süreçte yanımızda savaşanların korunmayı hak ettiğini de biliyoruz" demişti.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ortadoğu turu kapsamında Ürdün, Mısır, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Umman ve Kuveyt'i ziyaret etti, ediyor. İki soru:
1) Arap NATO'su mu?
2) Türkiye'yi kuşatma da yeni bir tezgâh mı?
Meşhur atasözümüz var. İt ürür, kervan yürür. Yani eften püften şeyler söyleyen, konuştuğunda bir mânâ olmayan, dikkate almaya değmez, içi boş konuşanlara karşı kullanırız bu atasözümüzü yüzyıllardır.
SONUÇ: TRUMP ÜRÜR, KERVAN YÜRÜR.
TRUMP'I KÜSTAHLAŞTIRAN EVANJELİST SİYONİSTLER
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İSRAİL AŞIĞI, EVANJELİST SİYONİSTLERİN ÇELİK ÇEKİRDEĞİ olduğunu asla unutmamalıyız. Rezil adam Bolton'un geçen hafta Ankara'ya gelmeden önce İsrail'i ziyaret etmesi bile işaret fişeğiydi. Bolton, Pompeo ve şimdi Trump'ın, "ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-PYD (Kürtler'i) korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek" ifadelerini bir bütün halinde okumak gerekir. Bolton'un, PKK'nın Suriye kolu YPG'lilerden "Kürtler" diye söz etmesi Türkiye'nin tepkisine neden olmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bolton'la görüşmemişti. Trump'ı ve Evanjelist Siyonist adamlarının ardında, John Bolton'un beş yıl başkanlığını yaptığı Gatestone Enstitüsü VARDIR.
John Bolton, ABD'deki İsrail lobisinin en etkili isimlerinin BAŞINDA GELİYOR.
Gatestone Enstitüsü, İsrail Dostları Girişimi, Amerikan Enterprise Institute gibi çok sayıdaki aşırı İsrail yanlısı gruplar ve lobi kuruluşlarında aktif adamdır. 2006'da Bolton, Siyonist Amerika Organizasyonu tarafından İsrail Savunucusu Ödülü'ne layık görüldü. 2013'ten 2018'e kadar da PKKYPG'yi "İsrail-Kürt" birlikteliğini savunan Gatestone Enstitüsü'nün başkanlığını yaptı.
İSRAİL, PKK-YPG'NİN SURİYE'DE 'KANTONLAŞMA' SÜRECİNİN MİMARIDIR. 2013 yılına özellikle dikkat edilmeli. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için harekete geçen Haçlı-Siyonist mahfiller, 2013 yılında, önce Taksim-Gezi, birkaç ay sonra da PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği bölgelerde 'kantonlaşma' (federasyona giden yol) süreci başlatmışlardır. "Her şey İsrail için" projesine göre, ABDİsrail, Irak-Suriye-Akdeniz Koridoru'nu gerçekleştirmeye soyundu. Stratejileri şöyle: "PKK-PYD ve Yahudiler müttefiktir.
PKK potansiyel dostluğu, 8 milyon nüfuslu İsrail'in güvenliğini ve bölgesel pozisyonunu güçlendirebilir. Ortadoğu'nun kalbinde, Kuzey Irak, Suriye'deki PKK hâkimiyetinde GARNIZON DEVLETÇİKLER ya da özerk bölgesi, İsrail için çeşitli önemli roller oynayabilir.
Kuzey Irak'tan sonra, Suriye Kürdistanı 1948'deki kuruluşundan bu yana İsrail'in ilk bölgesel müttefikleri olacaktır." TRUMP EVANJELİST
SİYONİSTLERİN LAFINDAN ÇIKMAZ. SON TERBİYESİZLİĞİNİN ARDINDA DA EVANJELİSTLER VARDIR.
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