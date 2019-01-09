BÜLENT ERANDAÇ
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Bolton Kardeşler’e Ankara tokadı
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan çelik çekirdeği karşısına çıktıklarında tarihi dersler alarak güne başladılar.
Sözcü İbrahim Kalın'ın "PYD ve YPG, PKK terör örgütünün Suriye koludur ve Suriye Kürtleri'ni temsil edemez. Bir terör örgütünün Kürtler'i temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize yapılmış bir saygısızlıktır.
Türkiye'nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtler'i bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmaktır, can ve mal güvenliklerini teminat altına almaktır. Bir terör örgütünün ABD'nin müttefiki olması akıl dışıdır" sözleri, 'Bolton kardeşler'in suratlarında patladı. Ezildiler, büzüldüler.
Tarih Trump'ın, Bollton kardeşlerinin Ankara karşısında yaşadıkları afakanları tek tek yazacaktır. Başkan Trump'ın BOLTON KARDEŞLERİNİN bazı özellikleri var. Trump'ın özel güvenlik danışmanı BOLTON. En ateşlisi ve sinirli olanıdır. Dışişleri Bakanı POMPEİ.
Zekidir. Sinirli olan BOLTON'un aksine dlplomatik davramayı bilir. DUNFORD, Genelkurmay Başkanı. NATO-Türkiye dengelerinine göre davranır. Trump'ın özel temsilcisi JEFFREY. Fazla etkin değildir, Sadece BOLTON sinirlenince onu sakinleştirmekle görevlidirler. Bolton kardeşler, Ankara'dan önce Tel Aviv'e uğrayıp, Evanjelist-Siyonist mahfillerin nabzını yokladılar. İRAN'IN TESCİLLİ DÜŞMANI BOLTON, eğer heyet başkanı ise çok dikkatli olacaksın. Çünkü İran'ı sınırlandırma ve YPG-PKK'yı İran işinde kullanma merkezdedir. Bu ekip, Evanjelist-Siyonist-Hristiyanlar'ın rüzgârına göre hareket edip, Mattis'in Savunma Bakanlığı'ndan istifasını anlamsız hale getiren gruptur. Trump'ın ZİK ZAKLARININ MİMARLARIDIR.
Trump'ın BOLTON KARDEŞLERİNİN en büyük dertleri, "Türkiye, Rusya ve İran arasındaki hatları zayıflatmak.
Erdoğan-Putin arasına kara kedi sokma telaşındalar. Bir taraftan, İsrail'e güvence veriyorlar, diğer yandan,"Kürtler'i (kuklaları PKK'yı) Türkiye'den koruyacağız" küstah söylemiyle YPGPKK'nın tasfiyesini önlemenin peşindeler.
SONUÇ: BAŞKAN ERDOĞAN KARARLI. Türk Ordusu Fırat'ın doğusuna girdiği andan itibaren, bölgede bir derinlik kazanacak. PKK-YPG'yi paramparça edecek.
Akşener'i koruma görevi!
7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında AK Parti tek başına hükümet kuramamış, CHP ile HDP (PKK) posaya girmiş, bütün gözler MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye çevrilmişti. BEKA RUHİYATI O GÜN başladı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun (hangi hakla izah edilemeyen) BAŞBAKANLIK TEKLİFİNİ elinin tersiyle itti. 1 Kasım'da, Erdoğan- Bahçeli beraberliğiyle Türkiye, CHPHDP (PKK) kuşatmasından kurtarıldı.
İç siyasetimizde yaşanan bu müthiş gelişmeler, anında ABD-Avrupa adresli ÜST AKIL masalarında enine boyuna değerlendirildi. İki karar alındı.
1) MHP BÖLÜNECEK. 2) AK PARTİ İÇTEN ZAYIFLATILACAK.
Derin ABD'nin Avrupa masası derin Almanya istihbarat örgütü, (BND) kontrolünde, MHP'yi bölme işi tezgâhlandı. Meral Akşener hareketi çıkarıldı. Almanya ile çok yakın ilişkileri olan Kemal Kılıçdaroğlu'na, Meral Akşener'i KORUMA-KOLLAMA GÖREVİ VERİLDİ: Elhak, o günden beri Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i koruma-kollama görevini eksiksiz yerine getiriyor. 20 milletvekili vererek seçime sokturuyor, genel seçimlere giderken yüzde 10 barajını aşmasını, Meclis'e girmelerini sağlıyor. 31 Mart seçimlerine giderken de bol kepçeden dağıtıyor, kentlerin 25'inde aday çıkarmıyor, Akşener'in adaylarını destekliyor. Meral'in yaşatılması, Kılıçdaroğlu'nun kader meselesidir. ÜST AKIL SÜFLE VERİR, KILIÇDAROĞLU UYGULAR...
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