BÜLENT ERANDAÇ
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Tarihin en büyük tahkimatı
Bak, biz yine geldik!" 100 yıl sonra Büyük Lider Tayyip Erdoğan ve Türk ordusu, Cumhuriyet tarihinin en büyük tahkımatını yaptı.
Peki, Afrin, Telabyad, Resul ayn için mi bu kadar büyük bir hazırlık? Hayır. Bu, Türkiye'nin, 100 yıl sonra, Müslüman ülkeleri cetvellerle çizen Churchill'in adamlarının Anadolu'nun, Orta Doğu'da bir etki üretmesini engellemek üzere oluşturulmuş, jeopolitik hedefleri olan jeostratejik bir tahkimattır.
Evet, Türkiye, 100 yıl önce parçalanmış, çocukları babasız, anneleri dul bırakan Haçlı Siyonistlere hesap sorma hazırlığıdır.
AYAĞA KALK CHURCHILL, TÜRKLER GELDİ demenin hazırlığıdır.
Ortadoğu'da 100 yıl akıtılan kanların hesabının sorulmasıdır. Sykes-Picot'u çöp tenekesine atmanın hazırlığıdır.
Cumhuriyet tarihinin en büyük tahkimatını yaparak, Türk Ordusu sadece Türkiye bölünmesinin önüne geçişi engellemeyecek. Churchill'in cetvelle çizdiği Müslüman coğrafyanın istikrarı ve güvenliği adına göreve hazır bekliyor.
Geçmiş yüzyıl film şeridi gibi gözümüzün önünden geçiyor. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, bu topraklara insanlık adına gelmediler, kendi emperyalist düşüncelerini uygulamak için plan üstüne plan yaptılar. 1948 yılında İsrail'i kurduran İngiltere-Amerika, Müslüman dünyanın içine hançer attılar.
Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de milyonlarca masun insanı katlettiler. Hedef ve menfaatleri doğrultusunda geldiler.
Başkanımız Tayyip Erdoğan, haçlı-Siyonist projeleri çok iyi okuyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük tahkimatını İstiklal marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un söylediği, TEK DİŞİ KALMIŞ EMPERYALİSTLERE meydan okuyor.
EVET. BAŞKANIMIZ TAYYİP ERDOĞAN, SEVR'İN YARIM BIRAKTIĞI İŞİ TAMAMLATMAYACAK.
Büyük tahkimatın can alıcı sonuçlarından birisi de şudur Cumhurbaşkanımız Erdoğan: Kimse Kürtlere devlet aramasın, Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir...
SAHNEDE TABANCA VARSA MUHAKKAK PATLAR
Cumhuriyet tarihinin en büyük tahkimatını yapan Türk Ordusu'nun, Başkan Erdoğan'ın YARIM KALAN SEVR'İ TAMAMLATMAMA MÜCADELESİ
KARŞISINDA, gayri milli unsurlar, Amerika-Avrupa aşıkları başka tezgâhlar içindeler. Cumhuriyet'i kurmakla övünen CHP-Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun derdi, Ankara/İstanbul'u düşürmek. Tarihin en büyük harekAtına adım adım yaklaşıyoruz, kafaları basmıyor.
Farkında bile değiller. Yazık.
Türk Ordusunun omurgası, en vurucu kolorduları, Irak-Suriye sınırında. Azgın muhalefet, zillet ittifaklarının kafası basmıyor.
Ünlü Rus yazar Çehov'un piyeslerinde duvara asılı silah benzetmesi vardır. Malum:
"Birinci sahnede duvarda silah varsa ilerleyen sahnelerin birinde mutlaka patlar." Kemal Kılıçdaroğlu, olup biteni bir Çehov piyesi izler gibi izliyor. Yahu, tabanca patlayacak.
Haçlı Siyonistler, farklı aktörlerle aynı piyesi yazıyor. Başkan Erdoğan, tarihi hazırlıklar yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara/İstanbul'u düşürme piyesinde.
Doğu Akdeniz'de, Amerikan 6. Filo'su, Avrupa donanmaları, Çin, Rus donanmaları cirit atıyor. Tabanca patlayacak yahu.
BÖYLE MUHALEFET OLMAZ. CUMHURİYET TARİHİN EN BÜYÜK TAHKİMATINI YAPAN, YAKIN COĞRAFYAMIZDAKİ DERİN TEZGAHLARI PARÇALAMAYA ÇALIŞAN TÜRKİYE'NİN YANINDA OLMAYANLARI, MİLLET AFFETMEZ.
SONUÇ: 100 YIL SONRA CHURCİLL'E, 'AYAĞA KALK, TÜRKLER GELDİ' DEMEYE HAZIRLANIYORUZ. CHURCİLL HAPŞIRIRKEN, SINIRINDA TUHAF CEPLERİ DÜZELTMEYE GİDİYORUZ.
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