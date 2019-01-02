BÜLENT ERANDAÇ
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CHP’de 1 Nisan Depremi’nin öncü işaretleri
En büyük depremin, 1 Nisan'dan itibaren "Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın borusu ötecek mi?
Yoksa ÖTTÜRÜLMEYECEK Mİ?" tartışmasında yaşanacağı gözleniyor.
CHP, 31 Mart'ta duvara bir kez daha çok toslayacak Kemal Kılıçdaroğlu sonrasına yönelik CHP içi kanatlar, saman altından su yürütüyor. Bu kanatlar içinde öne çıkan, ağırlığını giderek artıran bir grup var ki, teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı-Canan Kaftancıoğlu ekibi, 31 Mart gecesi kazanmaktan çok "1 Nisan sabahına hazırlanıyor." Demek ki, 1 Nisan sabahı, "Teşkilat başkanı Oğuz Kaan Salıcı ve en büyük destekçisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun rüzgârı esecek mi, esmeyecek mi?" buna tanık olacağız. OĞUZ KAAN SALICI, 10 ARALIK HAREKETÇİSİ.
Türkiye'de var olan siyaset yapma tarzının, kullanılan söylemin ve siyasal kadronun yenilenmesi iddiasıyla ortaya çıkan hareket, Mart 2005'te Burhan Şenatalar, Erol Katırcıoğlu ve Fuat Keyman'ın da aralarında bulunduğu bir grup tarafından geliştirildi. Omurgasını DİSK oluşturuyordu.
10 ARALIKÇILARIN BİLDİRİSİNİ HATIRLAYALIM: 10 Aralık Hareketi Sözcüsü Burhan Şenatalar'ın imzasıyla yayınlanan 27.07.2007 tarihli ve "Solda Kapsamlı bir Yenilenme Süreci Zorunlu" temalı bildirinin en önemli bölümü: "Sorun sosyal demokrat olma iddiasını taşıyanların ifade ve örgütlenme özgürlüğü konularında, Kürt sorunu konusunda tutucu bir çizgiye kaymış olmalarıdır." Konuşmalarında, "CHP sosyal demokrat bir parti değildir, sosyal demokrasinin önünde en büyük engeldir ve kapatılmalıdır. CHP bir parti değil vakıf olarak hayatına devam etmelidir" diyorlardı. CHP'Yİ BIRAKIN YENİ PARTİ KURUN yol haritaları idi.
Demek ki sol ve sosyal demokrasi CHP dışında bir siyasal partiye gereksinim duyuyorlardı. Bugün, Bu hareket CHP'ye sızdı. Kurduğu ilişkilerle ağını büyüttü.
OĞUZ KAAN SALICI CHP'YE GÖNDERİLİYOR. 10 Aralık Hareketi'nden "yükselen genç bir yıldız" olan Oğuz Kaan Salıcı... Hareketten ağabeyi Süleyman Çelebi'nin CHP'ye katılması ile birlikte onun da siyasi ikbali değişti. İstanbul CHP eski İl Başkanı Nebil İlseven'in listesinden il yöneticisi oldu, ancak o sıralar CHP ikinci adamı olan Gürsel Tekin bu durumdan hoşnut olmadı. İlseven istifa etmek zorunda bırakıldı. Erdoğan Toprak ile Gürsel Tekin'in araları bir hayli bozuktu....
Erdoğan Toprak, İlseven'in istifasının ardından Oğuz Kaan Salıcı'yı il başkanı yapmak istiyordu. Ancak Gürsel Tekin, engelliyordu. Gürsel Tekin'i örgütlerin başından "gönderildikten" hemen sonra Oğuz Kaan Salıcı il başkanı olarak atandı. 11 Ağustos 2018 günü yapılan YENİ PARTİ YÖNETİMİNİ SEÇME TOPLANTISINDA en kritik görev olan "Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı", "CHP müze olmalı" diyen 10 Aralık Hareketi'nden Oğuz Kaan Salıcı'ya verildi. Erdoğan Toprak, Burhan Şenatalar, Oğuz Kaan Salıcı, 10 ARALIK HAREKETÇİLERİNDEN
CANAN KAFTANCIOĞLU'NU DA İL BAŞKANI yaptırdılar. ASIL HEDEFLERi OĞUZ KAAN SALICI'YI GENEL BAŞKAN YAPMAK: 10 Aralık Hareketi, Oğuz Kaan Salıcı'yı il başkanı, sonra teşkilat başkanı yaptırdı. Şimdi, hedefleri genel başkanlık. Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu ekibinin hedefleri, Kılıçdaroğlu sonrası CHP'yi yönetmek. Muharrem İnce'nin ve Gürsel Tekin'in İstanbul adayı olmasının önüne keserek önemli bir hamle yaptılar. Derin CHP'nin önde gelen ismi, Beykoz Konakları'nın daimi üyesi Erdoğan Toprak da 10 Aralıkçılar'dan. CHP milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu, CHP eski Parti Meclisi Üyesi Prof. Burhan Şenatalar önemli isimler. 10 Aralık'çıların ilmek ilmek işledikleri emeklerinin heba olup olmayacağını 1 Nisan'dan sonra hep birlikte izleyeceğiz.
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