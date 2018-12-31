BÜLENT ERANDAÇ
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Süleyman Şah’ı unutmayınız
Derin ABD'nin tezgahladığı 21'inci Yüzyıl planlarını dikkatle takip etmek zorundayız. George W. Bush'un güvenlik danışmanı Condoleezza Rice, 2001 yılında Ortadoğu'da 23 ülkenin sınırının değiştirileceğini açıkça ilan etti.
Projenin kapsama alanı içerisine alınan 23 ülkenin hepsi de ABD'nin stratejik enerji kaynaklarının ve ulaştırma hatlarının denetim altında tutulmasıyla örtüşen ülkeler olduğu dikkat çekiciydi.
Türkiye'nin ismi bu listede görünmese de ABD derin devletinin stratejik düşünce kuruluşları RAND VE STRATFOR raporlarında Türkiye üzerine derin plan yapıldığı görülüyordu. Haçlı-Siyonistler cetvellerle çizdikleri Müslüman coğrafyada yüzyıl dans etmişlerdi, bugün Amerika-Avrupa aynı coğrafyada bir yüzyıl daha DANS ETMENİN peşinde koşuyorlar.
SURİYE DERİNLİĞİ
Gelişmeleri, Emekli Korgeneral Kürşat Atılgan'a sordum. Askeri açıdan Suriye Harekâtı'nı değerlendirdi. Suriye'nin coğrafi ve demografik açıdan Türkiye ile olan ilgisine vurgu yapan Atılgan, "Suriye coğrafyası bizim aşağı yukarı 101 yıl önce terk ettiğimiz bir coğrafya. Birinci Dünya Savaşı'nda aslında yenildiğimiz tek cephe" dedi ve devam etti:
"Askeri açıdan önemli bir prensiptir.
Savunmanız sınırlarınızdan çok daha ileride olmak zorundadır. Bu coğrafyada yaşayan insanların tamamı 100 yıl önce bizim vatandaşlarımızdı. Onların çektikleri ıstıraplara bizim kayıtsız kalmamız imkânsızdır. Bu noktada tarihi hafızayı yoklamak gerekir. Bu coğrafyayı Türkler'e vatan yapmak için Fırat'ta boğulan Süleyman Şah'ı unutmayınız." Atılgan, fazla konuşulmayan bir konuya parmak bastı: "Suriye 2011'den önce 23 milyonluk bir nüfusa sahipti.
Bunun yüzde 10'luk kısmı Hıristiyan, Hıristiyanlar'ın yüzde 6'lık kısmı ise Ortodoks... O nedenle Greek Ortodoks, Suriye-Yunanistan-Güney Kıbrıs ilişkileri geçmişten beri çok sıcaktır." Bir başka konu da Nusayrilik... Atılgan, "Nusayrilik, Fransızlar tarafından Şiilik içerisinde legalleştirdiği bir yapıdır.
Nusayrilik ile bizim bildiğimiz Türkmen- Alevilik arasında ciddi farklar vardır" dedi.
SONUÇ: Başkanımız Tayyip Erdoğan'ın hassasiyeti buradan kaynaklanıyor. Derin projeleri çok iyi okuyor. Irak'ta, Suriye'de PYD-PKK devletçiklerinin, daha sonraki on yıllarda, Türkiye'ye uzatılmasını önlemek için her türlü tedbiri alıyor. Burada PKK-PYD detaydır. Önemli olan Derin ABDAvrupa'nın bir yüzyıl daha Ortadoğu'da, Müslüman dünyada at oynamasının önlenmesidir. Bugün, Doğu Akdeniz'de, İsrail-Mısır-Kıbrıs Rumları-Yunanistan'ın çevirdiği oyunlara bakınız.
Bu bilginin ardında, Suriye nüfusunun yüzde 10'luk kısmının Hıristiyan, Hıristiyanlar'ın yüzde 6'lık kısmının ise Ortodoks olması... O nedenle Greek Ortodoks, Suriye-Yunanistan-Güney Kıbrıs ilişkileri geçmişten beri çok sıcak oluşuna dikkatle bakmalıyız. Ortadoğu ve Afrika'da yeni uydu devletçikler kurmak için, CIA-Pentagon beyinleri, derin planlar yapıyor. Dünyayı küçük ülkelerden oluşan ŞEHİR DEVLETLERİNE dönüştürmeye çalışıyor. "Daha kolay yönetmek için" kanlı, hesaplı, planlı operasyonları sürdürüyor.
Yüzyıl önce binlerce kilometre ötelerden farklı milletlerin askerlerini Çanakkale önlerine getiren saik neyse bugün de aynıdır. O gün İstanbul'u işgal etmenin rüyası içinde 450 yıllık araya son verme özlemiyle gelenler, bugün de terör örgütünü aynı hedef için maşa olarak kullanıyor. Sevr'in yarım bıraktığı işi bu kez terör örgütü üzerinden tamamlamak istiyorlar.
Haçlı-Siyonistler cetvellerle çizdikleri Müslüman coğrafyada yüzyıl dans ettiler, şimdi Amerika, aynı coğrafyada bir yüzyıl daha DANS ETMENİN peşindedir.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın hassasiyeti buradan kaynaklanıyor.
Irak'ta Barzani, Suriye'de PYD-PKK devletçiklerinin, daha sonraki on yıllarda, Türkiye'ye uzatılmasının, derin ABD'nin planı olduğunu çok iyi biliyor. Burada PKK-PYD detaydır. Önemli olan, derin ABD'nin bir yüzyıl daha Ortadoğu'da, Müslüman dünyada at oynamasının önlenmesidir.
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