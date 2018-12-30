BÜLENT ERANDAÇ
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Erdoğan’ın çelik çekirdeği Moskova’da
Emperyalist Batı'nın Ortadoğu'yu dizayn etmeye yönelik derin planlarının paçavraya çevirmeye kararlı Başkanımız Tayyip Erdoğan'ın ÇELİK ÇEKİRDEĞİ Moskova'ya gitti. Rusya lideri Putin'in çelik çekirdek isimleriyle tarihi görüşmeler yaptılar.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müşteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Başkan Erdoğan'ın çizdiği strateji doğrultusunda, Suriye'nin geleceğini masaya yatırdılar.
Moskova tarihi görüşmelerinin derinliğini yansıtan iki gelişme, bir gün önce yaşandı. Putin'in sağ kolu, Rusya dışişleri Bakanı Lavrov: 'Türkiye'nin operasyonuna Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından bakıyoruz' açıklamasını yaptı.
Ardından, Başkanımız Tayyip Erdoğan, meseleye neşter atan vurgulamada bulundu: 'Bizim bütün hedefimiz burada YPG'nin gerekli dersi almasıdır. Bu konuda da kararlılığımız tamdır. Suriye'nin bölünmesine karşıyız' Evet. Erdoğan ve Putin, çelik çekirdeklerin buluşmasından önce, yeni Suriye'nin çözüm parantezini çizdiler.
Bu parantez etrafında, Moskova'da, ilk gündem maddesi, ABD'nin çekilmesi sonrası Suriye'de oluşması muhtemel bir güç boşluğunun önüne geçilmesi.
DEAŞ'la mücadelenin aksamaması ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak, Türkiye'nin operasyonu masaya yatırıldı.
Erdoğan'ın Putin'e gönderdiği yol haritasına göre, Fırat'ın doğusuna yapılacak Türkiye harekatı. Ankara kendi tezinin tartışılması. Ankara'nın Fırat'ın doğusu için tezi şöyle: Erdoğan diyor ki, "Şu anda biz Suriye'de niye varız?
Oradaki Arap kardeşlerimizin özgürlüğünü kendilerine iade için. Kürt kardeşlerimizin özgürlüğünü kendilerine iade için" mesajı, PKK-YPG'nin kantonlar oluşturmaya çalıştığı terör koridorunda bugüne kadar binlerce Suriyeli Kürdü, Arap ve Türkmen'i yerinden ettiği hatırlatılacak.
Operasyonunun, Suriye'nin bütünlüğüne asla halel getirilmeyecek"
SURİYE'NİN BATISINDA YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR.
ÖRNEK. AZEZ-CEREBLUS-AFRİN.
Bu modeller, Erdoğan-Putin-Trump üçlüsü arasında, ana başlık.
Erdoğan'ın çelik çekirdeği, makul ve mantıklı tezini, çok etraflı biçimde anlattı Bilindiği gibi, PKK-YPG'nin kuzey Suriye'den zorla göç ettirdiği, köyleri yıkarak katlettiği Suriyeli Kürtlerden kurtulanlar, Türkiye'ye sığındı. Türkiye Yaklaşık 450 bin Suriyeli Kürt kardeşimizi koruyor. Türkiye, benzer durumdaki Arap ve Türkmenlerin kendi topraklarında barındırıyor.
Türkiye'nin yapacağı harekat, Fırat'ın doğusunda Tel Abyad, Ayn El Arap, Haseke'de, demografik yapıyı eski haline getirmeye yönelik. Erdoğan'ın stratejisine göre, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonucu, Türkiye'nin oluşturduğu model, yeni harekete örnek olacak.
Örnek gösterilecek. PKK-YPG/PYD teröristleri bölgeden çıkarıldıktan sonra Tel Abyad ve Ayn El Arap'ta Suriyelilere bırakılacak.
Erdoğan'ın çelik çekirdeğinin Moskova'da sağladığı uyumla, önce Rusya'nın hava sahasını açması, sonra,9 Ocak'ta Ankara'ya gelecek ABD Başkan ulusal güvenlik danışmanı Bolton'la, aynı tezlerle, Türkiye'nin FIRAT'IN KAPISI OPERASYONU gerçekleşecek. Türkiye, hem Rusya hem Amerika ile yaptığı ve yapacağı çok yönlü diplomatik hamlelerle, ayrıca IŞİD ile mücadelede bundan sonraki süreçte neler yapılması gerektiğinin şemasını masalara koymuş oluyor.
SONUÇ: Evet. Başkanımız Tayyip Erdoğan, Suriye'nin geleceğini ilmek ilmek örüyor. Suriye toprak bütünlüğü sağlanıyor.
Astana ve Cenevre'de, Erdoğan kilit rolü oynuyor. Allah, Ocak'taki operasyonlarda kahraman Türk Ordusunun yolunu aşsın.
EĞER TAYYİP ERDOĞAN
OLMASAYDI, SURİYE BUGÜN
BÖLÜNMÜŞTÜ. TÜRKİYE
SINIRLARINDA ON YILLAR SÜRECEK
TERÖR CEPLERİ OLUŞTURULMUŞTU.
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