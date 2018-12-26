BÜLENT ERANDAÇ
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“ABD çekiliyor” diye üzülen Kılıçdaroğlu kumpanyası
Aynı düzlemdeler. Paraleller. Gayri milli kumpanyalara dikkatle bakınca, Türkiye içini provoke etmeye teşne GAYRİMİLLİ mahfilleri, FETÖ-PKK-5 İNCİ KOLLARI-NATO AŞIKLARINI görmekteyiz. Başkan Erdoğan'ı yıkmaktan pes etmeyen, CHP'yi merkez yapmış, MORALLERİ BOZULMUŞ kontrollü kaos mühendislerinin çalışmalarına tanık olmaktayız. Trump'ın çekilme kararının ardında neler var? Görünen şu. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ABD devletinin değil, Trump'ın şahsi kararı. Bundan sonra DERİN ABD neler yapabilir sorusu akıllarda geziyor. Buna odaklanalım. Trump çekiliyor ancak, DERİN ABD'nin kolları var. Bildiğimiz gibi, ABD'de aynı anda hem Trump hem de Türkiye karşıtı lobiler bulunuyor. Neo- Con beyinlerin, İsrail aşıklarının kontrol ettiği silah-petrol-medya lobileri. İsrail hayranı Neo-Con beyinlerin de içinde olduğu bu kolların, Türkiye'nin başına bazı işler açmaları göz ardı edilmemektedir.
Türkiye'yi kendi içiyle uğraştıracak olayların düğmesine basabilirler. Ege'de Yunanistan'ı kışkırtabilir ki, bunun emarelerini görüyoruz. Derin ABD'nin geçmişte harekete geçirmeyi alışkanlık haline getirdiği fay hatlarını unutmayalım.
Son zamanlarda, Laik-antilaik kavgasını kışkırtacak hamlelere tanık olmaktayız.
Başkanımız Erdoğan'ın başlatacağı Fırat'ın Doğusu Harekâtı'nı provoke etmek için aportta beklemektedirler.. Türkiye'yi işgalci göstermek için her türlü tezgâhı kuracaklardır. Suriye'nin doğusuna uluslararası bir kontrol getirmek için düğmeye basacaklardır. Diğer taraftan, Türkiye-Rusya-İran ittifakını çatlatmak için bazı senaryoları olabilir. Türkiye'nin Rusya ile karşı karşıya gelmemek için, Başkan Erdoğan'ın uluslar arası tecrübesi en büyük şansımızdır. Türkiye-İran-Rusya, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda mutabık olmaları da önemli bir parametredir.
Bu noktada, Rusya ve/veya İran'dan bir farklı taktik gelebilir mi? Yenidünya düzeni kurulurken, Putin'in stratejik konumumuzu ve yatırımlarını düşünerek, Türkiye'yi üzecek adımlar atmayacağı ağırlık görüştür.
Sonuç: Trump sadece Suriye'den değil dünya liderliğinden de çekiliyor. ABD çöküyor, güneş yeniden Türkiye'nin kalpgahı olan AVRASYA'DAN doğuyor.
BERABERLİĞİ İP'İ BÖLECEK
31 Mart sonrası, büyük olaylar, sürpriz gelişmeler olmadığı takdirde 2023 yılı Haziran ayına kadar Türkiye'de seçim yok. Benim öngörülerime göre bu seçimlerden çıkacak sonuçlar, 'seçim ittifakı iki bloklu sistemin inşa etmesini zorunlu kılacak. AK Parti ile MHP düzleminde, milliyetçi-muhafazakârdemokrat yaklaşım, rahatlık yaratırken, CHP-HDP-İYİ Parti düzleminde partilerin ideolojileri ve seçmen tabanları arasındaki uyumsuzluk bu partilerin seçmen tabanlarını ellerinde tutmalarının zor olacağını işaret etmektedir. CHP'nin HDP ile açıktan, belirli izlek ve şartlara bağlı ittifakları CHP'yi kendi ulusalcı ve Atatürkçü seçmenine karşı zor durumda bırakırken, CHP'nin kanatları altına giren İP'in ve Saadet'in uzun vadeli beraberliğinin olumsuzluğunu göstermektedir.
SONUÇ: İYİ Parti ve SP'nin seçmen tabanları 31 Mart'a giderken, CHP-HDP bloku tahkim edilmesinden rahatsızdır. İP'in bölünmesi, SP'nin de AK Parti- MHP blok'una yaklaşmasını sağlayacak iklimi oluşmaktadır.
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