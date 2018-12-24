BÜLENT ERANDAÇ
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Erdoğan üst aklı da parçalıyor
Ulusal güvenlik anlamında adımlar tereddütsüz atılıyor. 27 Kasım'da MGK'da Başkan Erdoğan'ın aldırdığı, "Fırat'ın Doğusu'nda gerekirse ABD ile savaşırız" kararı, Türkiye'nin kararlı duruşunun somut örneğidir. Başkan Tayyip Erdoğan, her alanda, Türkiye'ye TAM SAHA PRES uygulatıyor.
Savunma yatırımları tam hızla sürüyor, Türk Ordusu yenileniyor, Irak-Suriye'ye yönelik tahkimatlar sürüyor. Diplomatik anlamda uluslar arası her planda, Erdoğan'ın temsilcileri hareket halinde.
Askerî ve politik hedefler, uzun vadeli, A-B-C gibi teferruatlı belirlenmiş durumda. ASTANA İŞLİYOR. ABD İLE AVRUPA FARKLI KULVARLARA
YÖNELİRKEN, ERDOĞAN İstanbul'da Rusya-Putin, Almanya-Merkel, Fransa- Macron ile buluştu, Ocak'ta bunun ikincisi yapılacak, ÜST AKIL'ı da parçalayan hamleleri yapıyor. Suriye'nin geleceğini belirleyecek Cenevre toplantıları için BM de sürece dâhil edildi. Ufak tefek pürüzlere rağmen anayasanın yazılması için 150 kişilik liste de hazırlandı... 50 kişiyi Erdoğan belirledi, Trump çekilme kararı verdi, anında Başkan Erdoğan ve Türk Devlet Aklı, önümüzdeki günlerin sahada taktiksel gelişmelerini belirledi. Stratejimiz belli, Irak-Suriye-Akdeniz hattında koridor (ABD-İsrail) kurdurmayacağız, Suriye sınırlarında geleceğin TERÖR PLANLARINI şimdiden bozacak, güvenlik bölgeleri kuracağız.
KANDİL, SİNCAR PKK BEYİNLERİ DAĞITILACAK.
CHP'de entrika bitmez
CHP'DE, Mansur Yavaş konusunda, TABAN SORUNU sürüyor. CHP Ankara belediye başkan adayı olarak Mansur Yavaş'ın belirlenmesindeki kavgalar-kırılmaların, seçimlerin kaderini de belirleyeceği belirtiliyor. Biliyorsunuz, Yavaş'ın Ankara adaylığına karşı olan 13 PM üyesi, Mansur Yavaş'a karşı çıktı. Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Gökhan Günaydın, Ali Şeker, Erdal Aksünger, Yaşar Seyman, Hakı Suha Okay, Mehmet Ali Çelebi, Gaye Usluer, Emre Çam, Ali Öztunç, Haluk Pekşen ve Müslim Sarı'nın karşı çıkmalarına karşın Kemal Kılıçdaroğlu diktatörce bastırdı.
CHP'DE ENTRİKA BİTMEZ.
ÇÜNKÜ CHP kodlarında İttihat-Terakki ruhu var. CHP içindeki kanatların gözü 31 Mart seçimlerinden daha çok 1 Nisan'da 10 da 10 yaparak seçimi kaybedecek Kemal Klıçdaroğlu'nun yerine gelmede. Muharrem İnce, 31 Mart'a kadar maraza çıkarmayacağını söyledi. Gürsel Tekin sıkıntısını içine attı, ikisi de 1 Nisan'da harekete geçmek üzere bekliyorlar. Selin Sayek Böke-İlhan Cihaner ekibi de hazırlıklı.
Yalnız bu sefer, karşılarında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu-Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'yı bulacak.
Bülent Tezcan'ın bozmakta olduğu İyi Parti ile ittifakını, Oğuz Kaan Salıcı'nın önlediği, ağırlığını arttırdığı ifade ediliyor.
Kılıçdaroğlu sonrası koltuk kapma mücadelesinde öne geçen Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Aralık Hareketçileri olmaları da ayrıca tartışılmaya açılacak.
Canan Kaftancıoğlu-Oğuz Kaan Salı- Prof. Dr. Burhan Şenatalar geçen yıllarda "Solda kapsamlı bir yenilenme süreci zorunlu" temalı bildiri yayınlamışlardı.
CHP'yi sosyalist-sol kulvarlara çekmekten başka çare olmadığını belirtmişlerdi.
Huylu huyundan vazgeçmeyeceği için Salıcı'nın olası genel başkanlığına karşı CHP içindeki kanatların,31 mart 'tan daha çok 1 Nisan'a hazırlandıkları gözleniyor.
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