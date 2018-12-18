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  • 18 Aralık 2018, Salı

İşaret fişeği: 27 Kasım

TARİHLER 12 Ekim 2018'i gösterdiğinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'deki müttefikleri üzerinden Fırat'ın doğusundaki toprakları sözde devlet kurmak amacıyla kullanmaya çalıştığını belirtmiş, "Fırat'ın doğusunda, kesinlikle kabul edilemeyecek şeylerin olup bittiği muazzam büyüklükte topraklar var" demişti. Ardından, Erdoğan-Putin baş başa konuştu.
Sonra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Moskova'ya gitti. Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile FIRAT'IN KAPISI hamlelerin çerçevesi çizildi. Ankara, 27 Kasım'da Milli Güvenlik Kurulu kararıyla "Suriye'de emrivakiye göz yumulmayacak" yanıtıyla son hazırlıklarını tamamladı. 7 Aralık'ta Ankara'ya gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'e de, kararlılık dikte edildi. Başkanımız Tayyip Erdoğan, ardı ardına yaptığı açıklamalarla, ABD'ye baskıyı tırmandırarak Washington'ı tercih yapmak durumunda olacağı sınıra doğru itiyor. Erdoğan sıklıkla Tel Ebyad'ın Arap ve Türkmen yoğunluklu bir yer olduğunu, etnik temizliğe uğradığını ve yerel halkın evlerine döndürülmesi gerektiği savını dillendirerek, hedeflerini de açıkça Trump'a gösteriyor. Başkan Erdoğan'ın, Fırat'ın Doğusu'na yönelik stratejik hamlesini Rusya Lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani desteklemekte.

Başkan Erdoğan'ın uluslararası tecrübesi
Bir gerçek güneş gibi parlıyor.
Değişen Ortadoğu'da Türkiye'nin kader çizen rolü. Dünya değişti, bölge değişti, Türkiye değişti.
Bölgesel reel politik ve değişen dünya düzeni sürecinde, Başkan Tayyip Erdoğan'ın jeopolitik hamleleri ses getiriyor. Emperyalist Batı'nın geliştirmeye çalıştığı dengeleri sarsıyor. Türkiye'nin rolü olmaksızın ve Erdoğan-Putin Kalkanı bozulamadığı taktirde, Suriye'nin geleceğini belirleyecek masada Ankara, oyun kurucu.
Başkanımız Erdoğan şu anda Putin'le dünyanın en tecrübeli lideri. Başkan Erdoğan, 16 yıllık uluslar arası tecrübesini Suriye'de barışı yeniden tesis etme sürecinde net biçimde kullanıyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve şimdi de Süleyman Şah harekâtımızla, ABD'nin Irak-Suriye- Doğu Akdeniz koridorunun bacaklarını koparıyoruz. Afrin, Fırat Kalkanı ve adım adım yaklaşan Süleyman Şah operasyonlarını başarı ile yürütmekte olan Türkiye, bu sayede BEKA HATTINI TAHKİM etmektedir.

2019 yılında Suriye'de ne olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kararlı. Türkiye, Afrin'den sonra Türkiye'nin üzerinde durduğu plan, Fırat ile Dicle arasındaki bütün şeritte 30-40 kilometre derinliğinde bir tampon bölge kurmak. Afrin'deki pratiği Fırat'ın batı yakasında Menbic, doğu tarafından Kobani, Tel Ebyad, Ras el Ayn, Dirbesiye, Amude, Kamışlı ve Derik'e kadar taşımak. Başkanımız Erdoğan, ABD'nin Fırat'ın Doğusu'nda inşa etmeye çalıştığı PKK kantonlarını havaya uçurdukça, Ortadoğu için Emperyalist Batı'nın çizdiği haritaları parçaladıkça, yepyeni bir dönemin açılmasını da sağlayacak. Suriye'de çözüm için masaya oturulunca, Anayasa görüşmeleri yapılırken, Afrin ve Kobani kantonlarıyla, Kamışlı'nın koparıldığı, ABD'nin haritasını çizdiği PKK uydusunun parçalandığı daha net olarak ortaya çıkacaktır. Yani, ikinci Sykes-Picot, Başkanımız Erdoğan (Putin-Ruhani) kalkanıyla, paçavraya çevrilmiş olacaktır.
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Haberler Yazarlar BÜLENT ERANDAÇ İşaret fişeği: 27 Kasım
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