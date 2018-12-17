BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Erdoğan, Haçlı Siyonist oyunları çok iyi okuyor
Erdoğan'ın, "Dünya beşten büyüktür" sözlerinin derinliği, tezgâhlanan oyunları çok iyi okuduğuna işaret etmektedir.
Nitekim ABD'nin İslam dünyasına bir hançer olarak sokulmuş İsrail'e karşı, ONE MINUTE çekişinden bu yana, kurgulanan oyunların merkezinde hep Erdoğan hep Türkiye oluşu, tesadüfî değildir.
ABD derin devleti 9 Eylül 2001'de ikiz kuleler saldırısı jeopolitik bir tertipti. 21'inci Yüzyıl haritalarını hazırlayan Pentagon-CIA, 11 Eylül 2001'de ikiz kulelerle, Müslüman dünyayı yeniden parçalamaya, yeni haritalar ortaya koymaya başladı.
Bu bahane edilerek, Müslüman dünyada yeni uydu devletçikler kurmak, petrol/gaz ve deniz ulaşımını kontrol altına almak üzere, Afganistan'a ve Irak'a çöktü. Mısır'da darbe yaptırdı, Türkiye'de kuklası FETÖ ile Başkan Erdoğan'ı yıkmaya teşebbüs etti. Irak-Suriye-Akdeniz koridoru stratejisini devreye soktu. Yeni harita çiziminde, Derin ABD-Avrupa, İNGİLİZ ANAHTARI olarak, Taliban, PKK-PYD-DEAŞ-Boko Haram'ı kullanıyor. CIA kuklası FETÖ'de, Türkiye'yi bölme taşeronluk yapıyor.
Günümüzde, Başkan Erdoğan'ın, Derin ABD, Irak-Suriye-Akdeniz koridorunu parçalama harekâtının kesintisiz sürmesi, Türkiye bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehdit olduğunu çok iyi okumasından feyz almaktadır.
Bugün, enerji hatlarının kilit ülkesi Türkiye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın varlığı, Ortadoğu ve Afrika'da yeni uydu devletçikler kurmak, küçük ülkelerden oluşan ŞEHİR DEVLETLERİNE dönüştürmeye yönelik Haçlı-Siyonist oyunların bozulmasında büyük engeldir.
Eğer, Türkiye'nin başında, arkasında 81 milyonun yekvücut olduğu Başkan Tayyip Erdoğan olmasaydı, ülkemizin bölünmesi, Haçlı- Siyonistler'in yönlendirdiği bir konumda rüzgâra kapılması söz konusuydu.
Cumhurbaşkanımız, DERİN OYUNLARI planlayanı, hedeflerini çok iyi biliyor.
Gardını alıyor.
Sevr artıkları
SEVR'İN YARIM BIRAKTIĞI İŞİ TERÖR ÜZERİNDEN TAMAMLAMAK İSTEYEN DERİN ABD-AVRUPA'YA KARŞISINDA ERDOĞAN. Evet. Yüzyıl önce binlerce kilometre ötelerden farklı milletlerin askerlerini Çanakkale önlerine getiren saik neyse bugün de aynıdır. O gün İstanbul'u işgal etmenin rüyası içinde 450 yıllık araya son verme özlemiyle gelenler, bugün de PKK-PYD-FETÖ terör örgütleriyle aynı hedef için yakın coğrafyamızda kanlı dişlerini göstermektedirler.
SONUÇ: Haçlı-Siyonistler cetvellerle çizdikleri Müslüman coğrafyada yüzyıl dans ettiler, günümüzde de Derin Amerika-Avrupa, aynı coğrafyada bir yüzyıl daha DANS ETMENİN peşindedir.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın hassasiyeti buradan kaynaklanıyor.
Suriye'de PYD-PKK devletçiklerinin, gelecek on yıllarda, Türkiye'ye uzatılması hazırlıkları olduğunu çok iyi biliyor.
Burada, PKK-PYD-FETÖ detaydır.
Önemli olan, Derin ABD'nin bir yüzyıl daha Ortadoğu'da, Müslüman dünyada at oynamasının önlenmesidir.
Gizli Dünya Devleti Beyni Rockefeller ne demişti?: "Müslüman Türkiye öncü bir ülkedir. İslamiyeti yıkmak istiyorsak önce Türkiye'den başlamalıyız." Müslüman coğrafyayı yeniden parselasyona tabi tutanlara sesleniyoruz.
İSLAMİYET'İN YIKILMAYAN TEK KALESİ TÜRKİYE'YE, ŞEHİT KANLARIYLA SULANMIŞ ANADOLU'YA UZANAN ELLERİ KIRARIZ.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İkinci Sykes Picot’u parçalıyoruz 16 Aralık 2018, Pazar İNGİLİZ ve Fransızlar, yüzyıl önce, (1916) Osmanlı'nın Ortadoğu'daki topraklarını cetvelle bölmüş, o günden bu...
- Erdoğan’ın jeopolitik hamleleri 12 Aralık 2018, Çarşamba BAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan- Türkiye tüm hazırlıklarını yaptı. A-B-C planları hazır. Sincar ve Fırat'ın Doğusu'nda...
- Çevreci Kılıçdaroğlu nal topluyor! 11 Aralık 2018, Salı CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan, Türkiye'de değişimin ve dönüşümün dinamosu. Türk Milletinin değişim taleplerine...
- Tarihte 31 Mart 1325 (13 Nisan 1909) 10 Aralık 2018, Pazartesi RUMİ takvim 31 Mart 1325 ( Miladi takvim 13 Nisan 1909 ) Osmanlı- Türk devletinin kırılmasına yol açan bir olay...
- Aman Dikkat! Kılıçdaroğlu Kıbrıs’a gitti geldi! 08 Aralık 2018, Cumartesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her İngiltere ve Almanya'ya gidişinde, muhakkak garip işler oluyor, tuhaf...
- İkinci Sykes Picot’u parçalıyoruz
- Erdoğan’ın jeopolitik hamleleri
- Çevreci Kılıçdaroğlu nal topluyor!
- Tarihte 31 Mart 1325 (13 Nisan 1909)
- Aman Dikkat! Kılıçdaroğlu Kıbrıs’a gitti geldi!
- Başkan Erdoğan’ın manifestosu
- Koridor ve Doğu Akdeniz aynı projedir
- Casus belli
- Erdoğan arabulucu
- Kılıçdaroğlu’nun derin Avrupa buluşmaları