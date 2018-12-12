BÜLENT ERANDAÇ
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Erdoğan’ın jeopolitik hamleleri
A-B-C planları hazır. Sincar ve Fırat'ın Doğusu'nda Telabyad/Aynel Arap Türkiye'yi bekliyor.
Başkanımız Tayyip Erdoğan, YAKIN COĞRAFYAMIZDA meydana gelen olayları, olası gelişmeleri dikkatle takip ediyor.
Fırat'ın doğusu, Akdeniz ve Karadeniz jeopolitik hamlelerini bir bütün halinde sürdürüyor.
Başkan Erdoğan, derin ABD tezgâhlarını kurnazca yürüten Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etmeyerek, önceki günlerde ABD yönetimine anlayacakları dilden mesajını verdi.
Başkan Erdoğan, son haftalarda giderek sertleşen cümlelerle, Fırat'ın doğusunda bir oldu bittiye asla izin vermeyeceğini deklare ediyor.
TBMM'de bütçe üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da Başkan Erdoğan'ın kararlılığını bir kez daha net ve açık ortaya koydu. "İdlib'de, Rusya ile vardığımız ve İran tarafından da desteklenen mutabakat sayesinde, çok büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtik. Şimdi de gündemimizde Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak var..." Irak ve Suriye'deki her hadiseye, devlet ve millet olarak beka meselemiz olarak bakıyoruz. Bu anlayışla siyasi, ticari, insani, diplomatik ve askeri tüm imkânlarımızı, güneyimizdeki coğrafyanın güvenliği için seferber etmekten kaçınmıyoruz, kaçınmayacağız.
Yani Fırat'ın doğusunda bir temizlik harekâtının eli kulağında...
ABD'nin gözlem noktaları kurması bardağı taşırdı. Bu bağlamda da olası harekâtın zamanlamasına dönük öngörüler içinde, OCAK 2019 TARİHİ HAMLELERİMİZE TANIK OLACAK. Bilindiği gibi, Afrin Operasyonu, 20 Ocak 2018'de yapılmıştı. ABD-İsrail Irak- Suriye-Akdeniz koridorunun ucunu parçalamıştık.
Şimdi koridorun ikinci bölümüne Türkiye kalkanı gelecek. Telabyad- Aynel Arap'ta parçalama harekâtı için her şey hazır. Zaten Erdoğan'ın kararlılığını ABD görünce, Jeffrey, koşa koşa Ankara'ya geldi.
Süleyman Şah Türbesi'ni eski yerine konuşlandırmak Türkiye'nin hakkı. Suriye için 2019'da anayasa görüşmeleri başladığında, Afrin'e benzer 40-50 km derinlikte bir coğrafya, Türkiye'nin kontrolünde olacak.
AKDENİZ'DE KARADENİZ'DE TÜRK DONANMASI
Başkan Erdoğan'ın tam zamanında, Karadeniz'de, Sürmene'de DENİZ ÜSSÜ KURMA KARARINA dikkatle bakınız. Akdeniz ve Karadeniz'de, Erdoğan'ın JEOPOLİTİK HAMLELERİ SÜRÜYOR. Türkiye, Karadeniz'deki varlığını güçlendirmek için Gölcük, Aksaz, Foça, Ereğli, Mersin, İskenderun, Çanakkale ve İstanbul'un ardından Türkiye'nin 9. deniz üssünün adresi Sürmene.
ABD'nin kurnazca Karadeniz'e kaymasına Türkiye tedbirler alıyor. Ciğerini biliyoruz, yakın coğrafyamızda, Batı'nın neler yapmak istediğini. 100 yıl önce Sykes-Picot'la haritaları yaptılar, Türk-Kürt-Arap beraberliğine dinamit koydular. Geçti borun pazarı, Amerika-Avrupa, bu yüzyıl da Başkan Tayyip Erdoğan- Dirilmiş Türkiye, haritalar yapmanıza izin vermeyecek.
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