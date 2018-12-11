BÜLENT ERANDAÇ
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Çevreci Kılıçdaroğlu nal topluyor!
BAŞKAN Erdoğan, ÇEVRECİ TÜRKİYE konusunda öyle bir karar aldı ki müthiş güzel. Artık seçimlerde partisinin sokaklardaki bayrak ve flama kirliliğine neden olan uygulamalardan vazgeçtiğini, bu tip propaganda faaliyeti yapmayacaklarını söyledi.
Gazetecilik hayatımda 30'a yakın genel ve yerel seçim izlemiş, seçim kampanyalarında aziz vatanın kentlerini dolaşma şansı yakalamış bir insan olarak, anlamsız, işlevsiz sokakları, caddeleri, yolları kirleten bayraklar, afişlere bakıp vatandaş oy veriyor mu acaba düşünmüşümdür. Bugüne kadar çevreciler neredeydi? Lider Erdoğan, bu müthiş kararı alınca, ne yapacaklarını şaşırdılar. Hele ana muhalefet partisi, Kemal Kılıçdaroğlu çok çevreci olmakla övünürdü. Başkan Erdoğan kararı sonrası, nefesi kesildi.
Erdoğan, Millet Bahçeleri kararı alınca da nefesleri kesilmişti. Çevreci ayaklarla dolaşıyorlardı, ortada kaldılar.
Taksim Gezi'yi, "Çevre hareketi" diye yutturmaya çalışıyorlardı, çok çevreciydiler. Ne oldu? Millet Bahçeleri ÇEVRECİ AYAKLARLA DOLAŞANLARIN nefesini kesti. ÇEVRECİ! CHP ORTADA YOK. BAŞKAN ERDOĞAN ÇEVRECİ KARARLAR ALIYOR, KEMAL BEY NAL TOPLUYOR.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİR YENİLİK DAHA
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın aldığı çok güzel kararlardan birisi de seçim kampanyalarında DİJİTAL KAMPANYA-SOSYAL
MEDYA harekatına başlamasıdır.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Erdoğan'ın bu kararının detaylarını pazar günü açıkladı. Mahir Ünal diyor ki: "Günümüzde seçmen algısını yönetmede en etkin silahlardan biri sosyal medya.
80 milyon nüfusa sahip Türkiye'nin 51 milyonu sosyal medyada, hem de günde üç saat ortalama...
Türkiye'de artık siyasetin gündemini çoğunlukla tweet belirliyor. Başta kırsal olmak üzere en çok kullanıcısı olan Facebook kitlelere yayılmış durumda. Sosyal medyanın yarattığı bu fırsatı değerlendirmek için Sanal Genel Merkez kurduk. Siyasal iletişim sürecini doğru yönetmek, söylem birliği oluşturmak için teşkilatımıza her sabah gündem bilgi notları, buna dair ortak görseller, capsler ve kısa videolar yolluyoruz. 11 milyon da üyemiz var. Onları da sosyal medyada etkin olacaklar." İşte değişim, İşte Yeni Türkiye.
Başkan Erdoğan, Türkiye'de değişimin dinamosu, Eski Türkiye'nin CHP'si ise nal toplamaya devam ediyor.
YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAKLAR, OLASI GELİŞMELER
2019'a giderken AK Parti ile MHP arasında işbirliği bazı formüllerle yürüyor, bir problem yok. CHP'nin başını çektiği blokta ise sert rüzgarlar esiyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile CHP arasında gizli, CHP ile İP ve SP arasında arka kapı ve ziyaretlerle yol almaya çalışan bir muhalefet cephesi var ortada.
HDP ve CHP'nin içinde bulunduğu durum bir uçurumun yanında oluşu gösteriyor. HDP'nin bölücü, ABD kuklası terör çetesi PKK ile arasına mesafe koymaması, Cumhuriyet'i kurmakla övünen CHP'nin de bu parti ile beraber olma sevdası ne yaparlarsa yapsınlar gizlenemiyor.
Saklanamıyor.
Yeni Türkiye'de değişimin lideri Başkan Tayyip Erdoğan, geleceğe bakıyor. Eski Türkiye partisi CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi geriye döndürmenin peşinde. Tozlu raflara hızla yaklaşıyor.
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