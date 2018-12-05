BÜLENT ERANDAÇ
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Başkan Erdoğan’ın manifestosu
Şehir Anayasası'nın belkemiğini ŞEHRİN MİMARİSİ'NİN KORUNMASI oluşturuyor. Her şehrin kendine has şehircilik vizyonunun ortaya konacak, ruhu olan mekânların öne çıkarılması, her şehre özgü kimlik kazandırılması, AKILLI ŞEHİRLER Proje'lerinin devreye sokulması, mahalle kültürünü canlı kılan, komşuluk ilişkilerini yaşatan çevreye duyarlı güvenli ve şehirler planlamasının yol haritası ortaya konulacak. Başkan Tayyip Erdoğan iktidara geldiği günden bu yana, Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Olmayacak. Hep yenilik, hep reform, hep değişim. 24 Haziran'da Aziz Millet, Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemli genel yönetimin ilk cumhurbaşkanı olarak göreve getirdi. Şimdi, yerel yönetim de devrim gerçekleştirilecek.
CHP'de Oğuz ve Canan'ın gözü genel başkanlıkta
CHP'DE İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun desteğinde teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Kemal Kılıçdaroğlu sonrası Genel Başkanlık koltuğuna gözünü dikti. Bu ikilinin 31 Mart sonrası seçimlerde hezimete uğraması kaçınılmaz Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmek zorunda kalacağını düşünerek şimdiden tüm hamlelerini genel başkanlık koltuğuna göre yürüttükleri gözleniyor. 31 Mart seçimlerinin kilit mevzilerinden İstanbul'da, eğer DERİN CHP değiştirmez ise Kemal Kılıçdaroğlu Beylikdüzü Bel. Başk. Ekrem İmamoğlu'nu öne sürecek. Bu gelişmenin arka planında ilginç kulisler dolaşıyor.
Şöyle: Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı da zayıf aday gördükleri Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkan adaylığına sıcak bakıyor.
Köprüye geçene kadar İmamoğlu'nun yanında olacaklar, 31 Mart sonrasında, muhtemel genel başkan adayı olması beklenen Muharrem İnce'yi de ince ince doğrama projelerini yürütüyorlar. CHP derinliğinde 2 gelişme daha dikkati çekiyor. Birincisi, IMF-Dünya Bankası'nın has adamı Kemal Derviş'in, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'yi, İzmir Belediye Başkanı adayı olarak lanse ettiği, Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde temaslarını tırmandırdığı söyleniyor.
Kemal Derviş, herhalde,Selin Sayek Böke'yi, İzmir Belediye Başkanlığı'ndan genel başkanlığa yükseltmeyi düşünüyor olabilir. İkincisi, Mustafa Sarıgül krizi.
Başta İstanbul CHP il Başkanı Canan Hanım ve teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı Mustafa Sarıgül'ü, Şişli'ye de değil, Eyüp'e verme arzusunda. Kılıçdaroğlu da Eyüp diyor. Canan Hanım ve Oğuz Kaan Salıcı, Sarıgül'ün Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan adayı olma ihtimalini de ortadan kaldırmış olacaklar.
CHP ile İP kıran kırana pazarlıkta
CHP-İP pazarlığı yaka paça sürüyor.
İkinci adamları anlaşamıyor. İlleri paylaşamıyorlar. Özellikle, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, Manisa, hasat mezat, CHP ile İP arasında geliyor gidiyor.
CHP, HDP ile gizlice anlaştığından, tüm ağırlığını İP'e vermiş durumda. Meral Akşener'in adamları da pazarlığı yüksekte tutuyor. Biliyorlar ki İP desteği olmazsa, Kılıçdaroğlu'nun sırtı mindere gelecek. CHP, elindeki 10 ili de kaybedecek. Bu nedenle, Meral Hanım, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, Manisa'yı söke söke CHP'den alma heyecanı içinde. Ankara'da Mansur Yavaş kördüğümü var. Antalya'da.
CHP için, önceki genel başkanı Deniz Baykal'ın memleketi olması dolayısıyla, elden çıkarmama hususunda direniyor. Yani, CHP ile İP paylaşamıyor. Son olarak Meral Akşener, CHP direncini kırmak için,taktik bir hamle yaparak, Mersin'de MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz'ı İP Başkan adayı olarak ilan ederek, Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı.
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