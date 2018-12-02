BÜLENT ERANDAÇ
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Casus belli
Unutulmasın. Bıçak kemiğe dayanınca Türk Milleti devleşir.
KEMAL BEY AŞK TAZELEDİ
Almanya deyince, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözü başka bir şey görmüyor.
Adamları, Ankara'da İyi Parti ile illeri paylaşma görüşmelerinde anlaşamazken, Kemal Kılıçdaroğlu, iki arada bir derede Almanya'ya gitti. Kimlerle buluştu? Alman Frederik Hebert Vakfı'nın programıyla konuşmalar yaptı, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yazdığı makalede, Türkiye'yi içi sızlamadan şikayet etti. Bu bağlamda, Alman Vakıflarının derinliğini hatırlayalım. Türkiye'de faaliyet gösteren Alman vakıfları gerçekte Alman İstihbarat Servisi BND'nin kontrolünde çalışan, tüm masrafları Federal Bütçe'den karşılanan 'taşeron' NGO'lardır. Almanya'nın en büyük partilerinden biri olan Sosyal Demokrat Parti-SPD'nin Friedrich Ebert Vakfı'na, Hıristiyan Demokratik Birliği- CDU Konrad Adenauer Vakfı'na, Yeşiller ise Heinrich Böll Vakfı'na , Hür Demokrat Parti-FDP'nin Friedrich Naumann Vakfı'nı kontrol ediyor. Raporlarda,"...
Alman vakıfları, devlet finansmanlı çok özel NGO'lardır ve Alman dış politikasının önemli bir aracı durumuna gelmişlerdir. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın bazı kataloglarında, ülkelerin içişlerine sorun yaratmadan karışabilmek için ne tür 'kamuflaj projeleri' kullanabileceği üzerine bir dizi 'pratik örnek' verilmektedir.
Toplumun değişik katmanlarını azınlıklar ve etnik kesimlerin sorunları üzerinde tartışma açmak, Türkiye'de yerel yönetimlere işlerlik kazandırmak amaçlarıdır. Vakıf ajandasının bir önemli maddesi, 'yerli köprübaşları oluşturmayı' öngörür. "Yeni Türkiye Konsepti, Alman vakıflarına, rutin faaliyetlerinin yanında özellikle espiyonaj ağırlıklı-yeni görevler yüklemektedir" SONUÇ: Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da aşk tazelerken, işte bu Friedrich Ebert Vakfı'nın kumandasında ,ne tesadüf, toplantılar yaptı. Aklıma meşhur fındık reklamı geldi: Fındık faydalıdır. Yersen tabii...
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