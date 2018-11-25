Erdoğan’ın donanması denizlere açılıyor

BAŞKAN Tayyip Erdoğan'ın donanması denizlere açılıyor.

Erdoğan, kent Kaptanlarına (Belediye Başkan Adayları) tam yol ileri talimatını verdi. 40 ilin Kaptanlarını açıklarken Başkan Erdoğan, donanmasına hedefi gösterdi: "Bir ülkede iktidara yürüme derdi olmayan ama muhalefette kalan, sürekli olarak acaba ülkeyi nasıl batırabiliriz türünden kampanyalar yürüten anlayıştan (CHP) bir şey olmaz. Asıl olan Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatleridir. Yerel seçimler Türkiye'nin bundan sonraki 5 yılını arzu ettiğimiz hızda icraatlarla geçirebilmek için öneme sahiptir."

31 MART'TA NE OLACAK?

31 Mart 2019, Millet yolunda üçüncü raunt. 16 Nisan ve 24 Haziran'da Aziz Milletin verdiği derslerden utanmayan CHP ve onun peşine takılanlar için son tokat gelecek.

31 Mart'ta, bugün hala sandık dışı yöntemler arayanların heveslerini kursaklarında bırakacak, bugün hala demokrasi dışı yöntemlerden medet umanları bir kez daha yenilgiye uğratacak. Demokrasi düşmanları, millet düşmanları, sandık düşmanlarının süfleleriyle hareket edenler, 30 Mart ile birlikte tüm çabalarının beyhude olacağını görecektir. 31 Mart, Cumhur Hükümet sisteminin oturması yolunda en hayati, aynı zamanda da demokrasi sürecimizdeki en tarihi seçimlerinden birisi olacaktır. Millet egemenliğinin, milli iradenin, sandığın ve demokrasinin zaferi, Türkiye'yi kuşatarak, Büyük Türkiye yürüyüşünü durdurmaya çalışan başta CHP ve onun zihniyetinde olan kuruluşlara yeni bir ders verecektir.

'CIA-SOROS-TAKSİM-FETÖ-

KARLOV' AYNI PARANTEZDE

"Osman Kavala'nın Ekibi"ne düzenlenen operasyon, Derin Amerika- Avrupa-Soros kurgulamalarıyla Taksim gezi üzerinden gerçekleştirilmek istenen darbenin arka planı yeni gelişmeler içinde tartışılıyor. Dikkatinizi çekmiştir.

ABD ve FETÖ, Osman Kavala'nın adamlarına yönelik operasyona, sekmeden dalarak, aynen, "Katil muhakkak cinayet mahalline geri döner" sözünü tescil ettiler. Bir gerçek var. Dünyada istihbarat faaliyetlerinin yüzde doksanı, artık "sivil toplum örgütü" denilen yapılanmalar tarafından gerçekleştiriliyor. Meşhur Soros'un "Açık Toplum Enstitüsü"nün çeşitli ülkelerdeki kılcal damarları da KONTROLLÜ KAOS militanları olarak görev yapmaktadır. Bu gerçeği, CIA ajanı Ralph McGehee, "Birleşik Devletler tarafından parayla beslenen hükümet dışı örgütler de doğrudan ya da dolaylı olarak operasyonlarda yer alır. CIA, hükümetleri desteklemek veya yıkmak gibi birincil rolünü elinde bulundururken bu tür örgütleri (Soros ve vakıflar gibi) kullanmaktadır'dieyerek itiraf etti.

Soros'un turuncu devrimlerinin hepsi birer CIA operasyonuydu. Türkiye'deki gezi eylemleri de bu şekilde planlanmış bir operasyondu, Soros'un adamları, CIA KUKLASI Fetullah, Osman Kavala'nın içinde olduğu aparatlarında da görev yaptığı soruşturma dosyalarında açıkça görülüyor.

FETÖ-HABLEMİTOĞLU: Bu detay gözden kaçmasın. Osman Kavala- Soros-FETÖ tartışmaları Emniyet istihbarat eski Başkanı Sabri Uzun, Hablemitoğlu'nu FETÖ'cü emniyetçilerin öldürdüğünü açıkladı. Bilindiği gibi, Soros ve Alman Vakıfları konusundaki araştırmalarla tanınan Necip Hablemitoğlu, Alman vakıfları aleyhine açılan bir davada müdahil olacaktı, 18 Aralık 2002 tarihinde öldürülmüştü.

FETÖ-KARLOV CİNAYETİ:

Karlov suikastını da CIA kuklası FETÖ gerçekleştirdi. Amacın Türk-Rus savaşı çıkarmak olduğu açıklandı. 'Suikastın arkasında FETÖ ve istihbarat örgütleri var' denildi, FETÖ elebaşı Gülen birinci katil gösterildi.

SONUÇ: CIA-TAKSİM GEZİ- SOROS-OSMAN KAVALA-HABLEMİTOĞLU CİNAYETİ-KARLOV CİNAYETİ arasında üst üste oturan olaylar dizisi vardır. FETÖ, CIA adına Türkiye'de kontrollü kaos'un büyük ajanıdır, satılık adamıdır.