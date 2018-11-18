BÜLENT ERANDAÇ
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Ege’de, 12 mile savaş kararımız
(Kasım 2018) Cevabını Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'dan aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çok çok önemli bir çıkış yaptı: "Adaların hiçbirisinde fiili ve hukuki değişiklik yok. Kıta sahanlığı dâhil, kara suları dahil, FIR hattı dahil, Yunanistan'la nasıl çözeceğiz? Diplomasiyle mi çözeceğiz? Anlaşamadığımız konuları mahkemeye mi götüreceğiz? Bizim için başka bir seçenek daha var, eğer yüce meclisimiz ve devletimiz o seçeneği de değerlendirirse... O tek taraflı bir seçenek, biz şimdi askerlerle görüşüyoruz. Milli Güvenlik Kuruluna da bir rapor halinde getireceğiz. Bu, milli güvenlik meselesi" Ege ve Doğu Akdeniz'i karıştıranları, yeni DERİN OYUN kuranlara duyurulur.
'OSMAN KAVALA' AŞIKLARI NEREDESİNİZ?
'Yerli Soros', Osman Kavala'nın şifreleri çözüldü. KAOS ÇANTASI açıldı, Taksim Gezi'de yürütülen oyunun karanlık odalarından birisi daha aydınlandı. 1 Kasım 2017'den bu yana tutuklu olan ve ABD'li spekülatör George Soros'un desteklediği Açık Toplum Vakfı'nın yönetim kurulu üyeliğini yapan darbe finansörü Osman Kavala'nın Gezi ekibine operasyon yapıldı.
Bir yıldan beri Osman Kavala diye yatıp kalkanlar ortalıkta geziyordu, eski Doğan medya, Cumhuriyet, Sözcü gibi müzmin muhalif medya organlarında ağlıyorlardı. Bu adamın masum, mağdur olduğunu tekrarlıyorlardı.
Ne oldu? Kavala aşıklarının tezgahları son operasyonlarla aydınlığa çıktı. İçten, dıştan beşinci kol faaliyeti yürütenlerin de düştü maskeleri.
Yerli Soros için, ayağa kalkanların, nasıl kontrollü kaos tezgahlarına odun attıklarını söylüyorduk.
Kontrollü kaos mühendisleri algı operasyonu çekiyor, karalama kampanyası yürütüyor, Osman Kavala darbeci zihniyetin askeri, bunlar, karanlık odakların düğmeye basmasında rol oynadı diye yazarken, terörü finanse eden fonların kilit ismi Soros aşıkları da ayılıp bayılıyorlardı.
Gezi kalkışması, 17 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinin arkasındaki güçler tek tek karanlıklar içindeki hücrelerinde enseleniyor.
Açığa çıkıyor. Ne adammış bu Osman Kavala? Görüyor musunuz?
SOROS-KEMAL KILIÇDAROĞLU NETWORK'U
Kontrollü kaos mimarlarından Soros, onun açık toplum vakfı gündeme yeniden düşerken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu unutmak mümkün mü?
Soros'un Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilginç bir bağlantısı var. Soros'un desteklediği TESEV vakfına Kemal Kılıçdaroğlu 183. üye kurucu üye olmuştu.
Nereden nereye? Kadife darbelerin finansörü Soros, adamı Osman Kavala, Tesev, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 183'üncü üyesi olması.
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